Erste Corona-Kranke in Potsdamer Studentenwohnheim

Babelsberg

In einem Studentenwohnheim im Park Babelsberg ist eine Mieterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Studentenwerk am Donnerstagnachmittag mit.

Die Information erhielt das Studentenwerk am selben Tag von der betroffenen Studentin. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam bestätigte den Fall auf Nachfrage.

163 Wohnheimplätze: Nur die WG in Quarantäne

Der Erkrankten gehe es nach derzeitigem Stand so weit gut, teilt das Studentenwerk mit. Aktuell müsse sie nicht stationär behandelt werden. Die Studentin und ihre Wohngemeinschaft muss nun in eine zweiwöchige Quarantäne. Für die anderen Bewohner des Studierendenwohnheims – es gibt insgesamt 163 Wohnplätze verteilt auf drei Häuser dort – sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes vorerst keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Studentenwerk Potsdam, Geschäftsführer Peter Heiß. Quelle: Peter Degener

„Wir bleiben mit dem Gesundheitsamt im Austausch und werden natürlich allen Empfehlungen und Vorgaben folgen“, sagt Peter Heiß, Geschäftsführer des Studentenwerks Potsdam. Auch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur wurde informiert. Für die betroffene WG ist laut Heiß unterdessen gut gesorgt: „Die anderen Wohnheimbewohner kümmern sich zum Beispiel um die Einkäufe. Auch das Studentenwerk unterstützt die erkrankte Studierende gern bei Bedarf.“

Studentenwerk seit 16. März nur telefonisch erreichbar

Zur Eindämmung der Coronapandemie reagierte das Studentenwerk Potsdam bereits am 16. März mit umfangreichen Einschränkungen. So werden Sprechstunden und Beratungen seitdem nur noch telefonisch und via E-Mail durchgeführt. Sämtliche Verpflegungseinrichtungen wurden zudem ab dem 17. März bis voraussichtlich 20. April geschlossen.

Über das Studentenwerk Potsdam

Das Studentenwerk Potsdam bietet mit seinen vielfältigen sozialen Angeboten die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium und versorgt mehr als 30.000 Studierende in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Wildau. Es bewirtschaftet die Mensen und Cafeterien auf dem Campus, stellt günstigen Wohnraum zur Verfügung und bietet spezifische Beratungsangebote für Studierende an.

