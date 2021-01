Erste Potsdamer Unternehmen müssen Corona-Pandemie aufgeben

Potsdam

Es dauerte nicht einmal ein Jahr. Das Familiencafé „Mr. und Mrs. Klitzeklein“ in Babelsberg, das erst Anfang Dezember 2019 aufgemacht hatte, musste schließen. Und das schon Ende November letzten Jahres. Als abzusehen war, dass das Café den zweiten Lockdown nicht überlebt. Es ist ein Fall, den Einzelhändler, Gastronomen, Verbandsvertreter und Politiker, sollte der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch einige Wochen anhalten und die Corona-Hilfen nicht unkompliziert und ausreichend ausgezahlt werden, in Massen befürchten.

Es fing mit viel Enthusiasmus an: Stephanie Voss (oben) und Jessica Heitepriem bauen den Spielturm in ihrem Café Ende 2019 auf. Quelle: Privat

„Januar und Februar waren zwei super Monate“, erinnert sich Stephanie Voss (37). Gemeinsam mit Jessica Heitepriem (37), hatte sie das Café eröffnet. „Man hat gemerkt, dass den Leuten hier genau diese Angebot gefehlt hatte.“ Es war ein Café mit großem Kinderbereich, mit einem Kursangebot für Eltern und Kinder, wie Yoga oder Schwangerschaftsrückbildung und die Küche war gesund vegetarisch und vegan. „Wir hatten uns einen Traum erfüllt“, sagt Voss weiter.

Die Sommermonate, nachdem sie wieder öffnen durften, liefen verhältnismäßig gut. Sie konnten sich vor Anfragen kaum retten, richteten Einschulungsfeiern und Hochzeiten aus, alles unter Einhaltung der Hygieneauflagen. Und doch war es nicht genug. Das Geld, um das Café zu finanzieren, reichte nicht aus. Und als wäre das nicht schlimm genug, kamen die beiden Gründerinnen für die staatliche Unterstützung nicht in Frage – weder für die Hilfe im Frühjahr noch für die Hilfe, die nun ausgezahlt werden kann. „Das Geld ist ja an den Vorjahresumsatz geknüpft und wir als Gründer, die ihren Betrieb erst im Dezember 2019 aufgemacht haben, fallen da raus“, sagt Stephanie Voss, „es wären nur noch Kredite gegangen, aber die hätten uns überfordert. Wir konnten ja nicht abschätzen, ob die überhaupt geholfen hätten, weil niemand weiß, wann die Einschränkungen enden.“

Das einst liebevoll eingerichtete Familiencafé „Mr. und Mrs. Klitzeklein“ in Babelsberg Quelle: Manuela Clemens

Eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) unter den Betrieben in der ganzen Bundesrepublik bestätigt die dramatisch schlechte Stimmung, die in den gastronomischen Betrieben herrscht. 12 000 Betriebe haben deutschlandweit an der Umfrage teilgenommen, rund 200 in Brandenburg. 70 Prozent der Betriebe hierzulande sehen ihre Existenz durch die Corona-Krise gefährdet. 17,4 Prozent der brandenburgischen Gastronomiebetriebe ziehen bereits ganz konkret eine Aufgabe in Betracht. Zudem haben bisher 30 Prozent der Mitarbeiter gekündigt, um in einer anderen Branche zu arbeiten. „Diese Zahlen sind ein Alarmsignal! Wenn wir nicht 30 Jahre Aufbauarbeit im Tourismus in Brandenburg riskieren wollen, dann ist es jetzt höchste Zeit zu handeln“, sagt Dehoga Brandenburg-Präsident Olaf Schöpe.

Winterlockdown viel härter als Frühjahrslockdown

Matthias Schäferhoff, Inhaber des Spieleladens Galadriel in der Dortustraße, hat seinen Laden noch nicht für immer schließen müssen. Er bastelt gerade an seinem Online-Shop und will sich so über Wasser halten. „Wenn es aber weitere vier Wochen so geht, dann wird es für uns ziemlich eng“, erzählt er. Er vermutet, dass es vielen Einzelhändlern so geht und dass in einem Monat die ersten Meldungen über vermehrte Schließungen aufkommen werden. „Viele brauchen ihre Reserven jetzt auf, wir auch. Aber die sind irgendwann am Ende.“ Er ist überzeugt: „Dieser Lockdown ist der härtere im Vergleich zu dem im Frühjahr. Weil wir Einzelhändler damals aus dem laufenden Geschäft in den Lockdown geraten sind. Nun lief aber schon vorher nur wenig.“

Die Nachricht vom Dienstag, dass die November-Hilfen für die Unternehmen nun endlich ausgezahlt werden können, weil die technischen Voraussetzungen für die Antragstellungen nun funktionierten, beruhigt die Interessenverbände indes nicht. Denn offenbar ist das Verfahren der Antragstellung alles andere als einfach.

Antrag muss von Steuerberater gestellt werden

Wolfgang Kampmeier vom Handelsverband Berlin-Brandenburg kann von mindestens einem Fall berichten, der das belegt. „Bei einem Beispiel eines Textil-Fachgeschäftes wurden die Hilfen über den Steuerberater im Dezember 2020 gestellt“, erzählt er der MAZ. „Gestern erhielt unser Mitglied von seinem Steuerberater die Mitteilung, dass nur autorisierte Personen, also die Kanzlei-Hauptgeschäftsführer, Anträge stellen können. Mitarbeiter im Steuerbüro können somit keine Anträge direkt stellen, was einen Zeitverzug wegen Antragsstaus nach sich zieht.“

Selbst wenn die Überbrückungshilfe II nach all den bürokratischen Hürden und Zusatzkosten an Stephanie Voss und Jessica Heitepriem und ihr Familiencafé in Babelsberg ausgezahlt worden wäre, es ist zu spät. „Wo die Reise hingehen soll, weiß ich noch nicht“, sagt Heitepriem deshalb.

Von Annika Jensen