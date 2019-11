Erste Zahlen zur Schule in der Medienstadt noch in diesem Jahr

Potsdam

Noch in diesem Jahr wird es erste Zahlen geben, in welchem finanziellen Rahmen sich die Planung zur Grundschule in der Medienstadt bewegt. Dies teilte die Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel (parteilos), am Dienstagabend im Ausschuss für Bildung und Sport mit. Sie hätten vermehrt Anfragen zum Sachstand der Schule erreicht.

Nachdem die Filmpark GmbH alle Unterlagen fristgerecht eingereicht hatte, übernahm das Ernst & Young Real Estate die Prüfung der Unterlagen. Das Düsseldorfer Unternehmen berät die Landeshauptstadt.

Formalitäten sind geklärt

Das Ergebnis der Prüfung: Die Unterlagen entsprechen den Anforderungen. Nun sollen am 25. November alle Beteiligten – also die Filmpark GmbH, Ernst & Young, der Schulträger sowie der Kommunale Immobilienservice (Kis) – zu einem sogenannte Kick-off-Termin zusammenkommen. Danach wird es bis Ende Dezember das erste Angebot geben „das mit Zahlen hinterlegt ist“, sagte Noosha Aubel.

Seit 2017 gibt es die Idee einer neuen Grundschule in Babelsberg. Der Bevölkerungsanstieg und die damit einhergehende Erhöhung der Schülerzahlen hatten zu diesen Überlegungen geführt. Im selben Jahr meldete die Filmpark GmbH ihr Interesse als privater Investor der Schule.

Von Johanna Apel