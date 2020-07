Erste neue Potsdamer Synagoge wird Ende 2020 fertig

Sanssouci

Der erste Synagogenneubau der Landeshauptstadt seit mehr als 100 Jahren soll Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Das hat Norbert John, der Technische Geschäftsführer des Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen, am Montagabend beim symbolischen Richtfest der Installation „This is not a Thornbush“ (Das ist kein Dornbusch) von Eva Leitolf am künftigen Haupthaus des Instituts für jüdische Theologie der Universität Potsdam bekannt gegeben.

Wie berichtet, entsteht in der Gebäudegruppe des zum Neuen Palais gehörenden Nordtores ein Ausbildungszentrum für jüdische Theologie. Das Nordtorgebäude soll zum Sitz des Abraham-Geiger- und des Zacharias-Franklin-Colleges werden, beide Einrichtungen lehren derzeit noch in Berlin. Die einstige Orangerie, die wie das Torgebäude aus der Entstehungszeit des Neuen Palais stammt, wird zum Seminar- und Bürogebäude des Instituts für jüdische Theologie der Universität Potsdam.

Blick aus dem Institutsgebäude. Quelle: Varvara Smirnova

Der 100 Jahr später errichtete Verbindungsbau soll nach den Entwürfen des Büros der Berliner Architektin Elisabeth Rüthnik zu einer Lehrsynagoge mit Platz für 40 Personen ausgebaut werden. Es wäre der erste Synagogenneubau seit der 1903 von Kaiser Wilhelm II. gestifteten, 1938 von den Nazis geschändeten und nach dem Krieg in der DDR für Wohnungsneubau abgerissenen Synagoge am heutigen Platz der Einheit.

Architekten entwarfen auch Besucherzentrum

Die einstige Orangerie hinter dem Nordtorgebäude ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit Gründung der damaligen Pädagogischen Hochschule zur Turnhalle umgebaut worden. Nach der Wende 1989 wurde sie von der Schlösserstiftung als Skulpturenhalle genutzt. Das Büro Rüthnik, das bereits das Südtor des Neuen Palais zum Besucherzentrum für die Schlösserstiftung ausgebaut hat, entschied sich bei der Orangerie für einen Bau im Bau.

Demnach sollte die Kubatur der in den 1760er Jahren errichteten Pflanzenhalle ein kleineres Gebäude mit Seminarräumen im Parterre und Büros im Obergeschoss aufnehmen. Den Wettbewerb für Kunst am Bau, zu dem es unter anderem Entwürfe für den Giebel und den Boden gab, konnte Eva Leitolf mit einer schlüssigen Idee für sich entscheiden.

Dornbusch als deplatziertes Symbol

Der Dornbusch ist nach ihrer Schilderung einerseits deplatziert, weil er als Unkraut in keiner Orangerie dieser Welt Platz fände. Andererseits nimmt er die alttestamentarische Geschichte des brennenden Dornbuschs auf, aus dem heraus Gott Moses den Auftrag gab, das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit zu führen.

Die Künstlerin Eva Leitolf. Quelle: varvara Smirnova

Vorgestellt wurde zum symbolischen Richtfest am Montagabend eine vielleicht 30 Meter breite und sieben Meter hohe Fensterfront, auf der das Motiv des Dornbuschs mit fast 1000 Farb-Kacheln verpixelt ist. Nähe konfrontiert den Betrachter mit farbigen Quadraten, das ist der Lichteinfall ins Büro ebenso wie der Blick vom Hof aufs Haus, wenn es von innen erleuchtet ist.

Das eigentliche spektakuläre Bilderlebnis soll erst möglich sein, wenn die Kastanienbäume zwischen Communs und Orangerie im Spätherbst ihre Blätter verloren haben, wenn die Sonne auch zur Tagesmitte tief am Himmel steht, wenn bei früher Abendämmerung noch überall im Haus die Lichter brennen – unterstützt und betont von horizontal und vertikal geführten Lichtspuren nach den Entwürfen des Architektenbüros.

Bekannt geworden sind mit dem improvisierten Richtfest am Montagabend ohne weitere Erläuterung auch Zeitverzug und Teuerung auf der Baustelle. Die Investitionssumme hat sich von zuletzt 11,5 auf nunmehr 13 Millionen Euro erhöht. Die Fertigstellung war zuletzt für 2019 angekündigt worden.

Von Volker Oelschläger