Erster digitaler Neujahrsempfang der Universität Potsdam

Potsdam

Die Premiere war nicht ganz freiwillig. Zwar fand der Neujahrsempfang der Universität Potsdam 2021 an einem konkreten Ort, nämlich im Auditorium Maximum Am Neuen Palais statt, es gab eine musikalische Untermalung durch den Stadtführer und Künstler Tony Heidenreich und eine Moderation von Annett Fleischer –und doch war alles anders. Im Saal selbst saß nur eine Handvoll Leute. Die, um die es ging, die Studierenden, Forschenden und Lehrenden saßen zu Hause am Rechner. 196 Wartende verzeichnete der Youtube-Kanal kurz vor Sendebeginn.

Aber vielleicht passte dieser erste und hoffentlich einzige digitale Neujahrsempfang der Universität Potsdam besonders gut zum Thema, das über allem schwebte: Diversität. Auch bei der Diversität geht es darum, sich auf Neues einzulassen, Unterschiede anzuerkennen und mit ihnen umzugehen. Den Auftakt zum Thema bildete die Verleihung des 2017 erstmals vergebenen Voltaire-Preises für Toleranz und Völkerverständigung an die Politologin Elisabeth Kaneza.

Anzeige

Erhielt den Voltaire-Preis 2021: Elisabeth Kaneza Quelle: Rüdiger Braun

Mit sechs Jahren von Ruanda nach Deutschland gekommen, schon als Studentin Gründerin einer Stiftung für Chancengleichheit und Vielfalt, arbeitet sie zur Zeit an der Universität Potsdam an ihrer zwischen Rechts- und Politikwissenschaft angesiedelten Promotion über rassistische Diskrimierung in Deutschland. Kaneza würde es sogar wollen, als Schwarze angesprochen zu werden. Sie bezeichnet sich selbst so. „Ungleichheit lässt sich nicht messen, wenn man nicht weiß, wer betroffen ist“, sagt sie in ihrem Vortrag zur Preisverleihung. Doch genau solche Ungleichheiten würden auch schwarze Menschen in Deutschland erfahren. Rassismus sei keineswegs ein Phänomen nur des rechten Rands, sondern werde von Betroffenen als systematisch erlebt. Migranten würden zum Beispiel ständig als Problemgruppe wahrgenommen.

Für diese Sicht der Dinge bedankte sich auch anschließend der Asta-Referent Angelo Camufingo bei seinem Grußwort im Namen der Studierenden. Er wünschte sich nicht nur mehr „Empathie für Studierende“, sondern dass diese auch mehr in wichtige Entscheidungen der Hochschulpolitik eingebunden würden.

Dem widersprach Hochschulpräsident Oliver Günther nicht. Allerdings sprach er sich auch gegen „Gesinnungsdiskriminierung“ aus. Man sei sich einig, dass die Universität immer auch „ein Ort des offenen Meinungsaustauschs“ sein müsse. Es solle zum Studium gehören, sich auch solche Meinung anzuhören, mit denen man nicht einverstanden sei. Natürlich habe das Grenzen. Wer sich außerhalb der Verfassung stelle oder gar handgreiflich werde, habe auf dem Campus nichts verloren. Doch im Sinne dieses Austauschs hoffte er auch, das normale Leben werde bald an die Uni zurückkehren.

Von Rüdiger Braun