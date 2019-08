Innenstadt

Es war Joachim Zehners Wunsch das Licht an diesem Mittwoch anzuzünden. Der todkranke ehemalige Potsdamer Superintendent kam eigens aus dem Hospiz, um am ersten Friedensgebet im Rohbau der Garnisonkirche teilzunehmen. „Es ist ein glücklicher Tag und ich möchte meine Verbundenheit zur Garnisonkirche hier zeigen“, sagte er.

Jeden Mittwoch lädt die Nagelkreuzgemeinde zum Friedensgebet in ihre temporäre Kapelle hinter der Turmbaustelle. Nun wagten sie den Schritt in den Rohbau ihrer künftigen Kapelle.

Das erste Friedensgebet in der künftigen Kapelle. Quelle: Peter Degener

Acht Meter hoch ragen die Mauern der Kirche bereits

Acht Meter hoch ragen die dicken Mauern des Turms bereits in die Höhe. Die Decke der Kapelle wird nur wenig höher sein, aber noch konnte Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst die Mitglieder der Nagelkreuz-Gemeinde unter freiem Himmel willkommen heißen. Behelmt und inmitten der Rüstung der Baustelle sprachen etwa 60 Anwesende das Friedensgebet von Coventry.

So soll der Innenraum der Kapelle im Turm der Garnisonkirche künftig aussehen. Quelle: Hilmer, Sattler, Albrecht

„Es ist ungeheuer emotional in diesem Raum zum ersten Mal zu beten und ihn wahrzunehmen“, sagte die Pfarrerin. „Schon und noch nicht“ war das Motto des ersten Gebets auf der Baustelle. Auf Wunsch von Joachim Zehner sang die Gemeinde das Lied „Meine Hoffnung, meine Freude“.

Erinnerung an Revolution 1989 und heutige Proteste in Hong Kong

In ihrer Fürbitte erinnerte Radeke-Engst an die Situation im chinesischen Hong Kong, wo 30 Jahre nach der Wende in Ostdeutschland die Menschen versuchen „auch dort eine Wende zu erkämpfen“, sagte sie. Zehner erinnerte daran, dass bei der Friedlichen Revolution in der DDR seitens der Protestanten die Losung „Keine Gewalt“ gegolten hatte.

Noch gibt die Baustelle den Blick in den Himmel frei. Es herrscht Helmpflicht. Quelle: Peter Degener

Erster öffentlicher Gottesdienst spätestens Ende Oktober

Weil die Veranstaltung nur der Gemeinde angekündigt wurde, gab es keinerlei Störungen. Bei strahlendem Himmel und etwas Straßenlärm blieb das einzige Problem die Kerze im Zentrum der Kapelle, die mehrfach ausging. „Dieses Licht ist viel Gegenwind ausgesetzt“, kommentierte die Pfarrerin.

Sie kündigte den ersten öffentlichen Gottesdienst im Rohbau der Kapelle für spätestens Anfang Oktober an. „Wir werden dieses Ereignis begehen, wenn es noch warm und der Blick auf den Himmel noch frei ist“, sagte sie der MAZ. Die Teilnahme wird angesichts der Baustelle stark begrenzt und nur mit Anmeldung möglich sein.

Von Peter Degener