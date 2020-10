Erstmals seit fünf Jahren deutlich weniger Azubi-Stellen

Teltow

„Am Horizont wird es schon dunkel. Ich hoffe, dass die Gewitterfront an uns vorbeizieht“, sagt Ramona Schröder, Chefin der Agentur für Arbeit Potsdam mit Blick auf den Ausbildungsmarkt. Erstmals seit fünf Jahren wurde in der Region ein massiver Rückgang an gemeldeten Ausbildungsstellen registriert, einige Branchen verzeichneten dabei einen besonderen Einbruch. Nun konzentriert sich die Arbeitsagentur verstärkt auf die Berufsorientierung bei Schülern.

560 Stellen weniger als im Vorjahr wurden von Oktober 2019 bis Ende September 2020 angeboten, das ist ein Minus von 13,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr, so Schröder. 3683 Stellen standen damit den 3088 suchenden jungen Menschen (minus 3,5 Prozent zum Vorjahr) zur Verfügung – je zehn künftige Azubis konnten damit aus je elf Angeboten wählen. Auch hier handelt es sich um eine negative Tendenz zum Vorjahr, als noch je 13 Ausbildungsstellen zur Auswahl standen.

Anzeige

Geringerer Rückgang im Land Brandenburg

Im Land Brandenburg sieht die Situation nicht ganz so dramatisch aus: Einem Rückgang der Bewerber von 4,3 Prozent, der sich dem Trend der vergangenen Jahre anschließt, steht hier bei den Ausbildungsstellen nur ein Minus von 3,7 Prozent gegenüber.

Dass es die Branchen Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungen und Reisebüros bei Corona besonders gebeutelt hat, macht sich laut Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung der IHK Potsdam, auch jetzt schon auf dem Ausbildungsmarkt bemerkbar. Er spricht von einem „deutlichen Problem“, hier seien die meisten Abbrüche zu verzeichnen. Beziffert werden könne das nicht, auch fürchtet Spieß, dass nach dem neuen „Lockdown light“ noch einige Dienstgeber zu dem Schluss kommen werden, dass sie es sich doch nicht mehr leisten können, die Verträge nach der viermonatigen Probezeit fortzuführen.

Besonders betroffene Branchen

Im Bereich Hotellerie/Gastgewerbe gibt es dementsprechend auch den stärksten Rückgang an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Waren es im Vorjahr noch 294, so fanden 2020 nur 208 Azubis hier Platz. Gut zu tun hätten hingegen die Bereiche „Bau, Steine, Erde“ sowie IT. Insgesamt verzeichnete die IHK für den Bezirk Potsdam – nach München-Oberbayern immerhin flächenmäßig der zweitgrößte in Deutschland – ein Minus von 10,15 Prozent, der bundesweite Durchschnitt liegt bei einem Rückgang on 14,5 Prozent. „Wir sind nicht ganz so hart betroffen“, sagt Spieß und führt das darauf zurück, dass die Region eher ländlich geprägt ist und es sich um ein Flächenland handle.

6,1 Prozent Arbeitslose unter 25 Jahren Im Handwerk gibt es derzeit rund 800 offene Ausbildungsstellen, im Bereich Wirtschaft 638. Einige Stellen davon stehen bereits für das nächste Vertragsjahr bereit. Plätze gibt es etwa als Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemechaniker, Industriekaufmann, Koch/Köchin oder viele andere Berufe. Auch wenn das Ausbildungsjahr schon begonnen hat, sei es noch nicht zu spät, einen Vertrag zu unterschreiben, motiviert Andreas Körner-Steffens von der Handwerkskammer alle jungen Menschen, die noch auf der Suche sind. 3088 Jugendliche waren vom 1. Oktober 2019 bis 31. September 2020 bei der Berufsberatung ausbildungsplatzsuchend gemeldet. Dem standen 3683 Ausbildungsplätze gegenüber. Mit Anfang Oktober waren noch 513 Personen ohne Azubi-Vertrag, 765 Stellen blieben unbesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ist im Oktober 2020 im Vergleich zum Vormonat in der Region Potsdam um 58 Personen auf 1595 Personen gesunken. Das waren 293 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote betrug damit 6,1 Prozent.

Während in der Wirtschaft ( IHK) aktuell 638 offene Ausbildungsstellen gemeldet sind, verzeichnet Andreas Körner-Steffens, Abteilungsleiter Berufsbildung von der Handwerkskammer Potsdam, derzeit rund 800 freie Lehrstellen in der Ausbildungsbörse des Handwerks. Doch wenn auch hier die Zahl der abgeschlossenen Verträge zurückgegangen ist – um 5,8 Prozent von 1270 im Vorjahr auf 1196 –, so betont Körner-Steffens, dass dies nicht bedeute, dass das Ausbildungsengagement der Betriebe zurückgegangen sei.

Vielmehr kenne man etwa keinen einzigen Betrieb, der während Corona einen Azubi entlassen hätte, und es seien auch mehr freie Lehrstellen als im Vorjahr gemeldet worden. Die Unternehmen hätten alles dafür getan, dass das Minus bei den Vertragsschließungen nicht zweistellig wurde, denn durch die Coronamaßnahmen im Frühjahr sei keine Berufsorientierung in den Schulen möglich gewesen.

Schwerpunkt Berufsorientierung an Schulen

Genau hier möchte auch Schröder nun verstärkt ansetzen: „Die betriebliche Ausbildung von heute sichert uns die Fachkräfte von morgen.“ Sie macht darauf aufmerksam, dass in fünf Jahren alle geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sein werden. „Wenn ich da nicht vorher in die jungen Leute investiere, ist es zu spät.“ Daher sei die Arbeitsagentur nun intensiv an den Schulen unterwegs, auch, um gerade die neunten Klassen zu erreichen und diese an das Thema Berufsorientierung heranzuführen.

Videoberatung, die seit Herbst angeboten wird, werde dabei auch gut angenommen und soll noch verstärkt werden. Immerhin hätten sich dieses Jahr um 3,5 Prozent weniger Schüler aus Abschlussjahren um eine duale Ausbildung bemüht. 60 Prozent würden sich etwa nach der zehnten Klasse für das Abitur entscheiden, oft, weil sie einfach nicht wüssten, was sie sonst machen sollten.

Höricke : Ein Viertel der Mitarbeiter selbst ausgebildet

Dabei liege die Zukunft in den Fachkräften. Das Beste für Unternehmen sei, sich diese selbst auszubilden, betonte Körner-Steffens. Dieses Konzept setzt Torsten Höricke, Kfz-Meister aus Teltow, geradezu vorbildlich um. Rund 60 bis 70 Prozent der Kollegen, schätzt der Chef, sind seit der Ausbildung bei ihm, ein Viertel seiner Belegschaft – acht von 32 Mitarbeitern, zwei davon neu – ist in Ausbildung. Einer von ihnen ist Andreas Ribbecke, der gerade am Ende seiner Ausbildung steht und im Juli von der Handwerkskammer als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet wurde.

Doch auch an Höricke geht Corona nicht spurlos vorbei: Er musste die Schichten von acht auf sechs Stunden verkürzen, weil es zwischenzeitlich deutlich weniger zu tun gab. „Es wurde weniger Auto gefahren, es gab weniger Unfallschäden.“ Die finanziellen Verluste durch die Kurzarbeit versuchte er aufzufangen. Die Ausbildung lief trotzdem weiter wie bisher, sichergestellt auch durch entsprechende Fortbildungen von Mitarbeitern in allen Abteilungen.

Risiko zweiter Lockdown

Nun warten alle gespannt auf die Auswirkungen des zweiten Lockdowns. „Wenn die hauptbetroffenen Unternehmen die angekündigten Unterstützungen bekommen und es bei dem einen Monat bleibt, könnte es vielleicht in der jetzigen Stabilität weitergehen und im nächsten Jahr dann aufwärts“, hofft Schröder.

Von Konstanze Kobel-Höller