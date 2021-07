Kultur in Potsdam - Festival „Klassik am Weberplatz“ in Babelsberg erstmals über drei Tage

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause geht das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam im August mit seinem beliebten Festival „Klassik am Weberplatz“ richtig in die Vollen: Erstmals gibt es vier Konzerte an drei Tagen.