Es bleibt bei 1000 kommunalen Wohnungen in Krampnitz

Die Stadt wird den Anteil kommunaler Wohnungen im Krampnitz nicht aufstocken. Das wurde im Hauptausschuss deutlich, der sich am Mittwochabend in einem Grundsatzbeschluss zwar zum 10.000-Einwohner-Ziel für den neuen Stadtteil im Norden bekannte, aber den Vorstoß der Fraktion „Die Andere“, den Anteil des kommunalen Wohnungsbaus auf 2500 Einheiten zu erhöhen, abschmolz. Es bleibt bei etwa 1000 kommunalen Wohnungen.

„Die Stadt soll langfristig der größte Wohnungseigentümer sein“, argumentierte Christian Kube von „Die Andere“. Derzeit plant der Konzern „Deutsche Wohnen“ bereits 1800 Wohnungen. Ein Sprecher hatte gegenüber der MAZ kürzlich erklärt, der Bau von Sozialwohnungen sei „aktuell nicht vorgesehen“. Die Verwaltung wehrte sich gegen den Antrag auf mehr kommunale Einheiten. „ Potsdam möchte im gesamten Stadtgebiet einen Anteil von 20 Prozent halten“, so Harald Kümmel, Leiter des Planungsbüros der Stadt. Bei insgesamt 4900 Wohnungen im neuen Stadtteil wären damit rund 1000 vom stadteigenen Unternehmensverbund Pro Potsdam zu bauen.

Bewilligtes Defizit von 5,7 Millionen Euro

Jederzeit – und nicht erst zum Ende der Maßnahme – sollte außerdem ein Viertel der Wohnungen als sozialer Wohnraum zur Verfügung stehen, so Kube weiter. Dazu kommentierte Kümmel, dass bei dieser Vorgabe 40 Prozent der noch zu vermarktenden Flächen zu sozialem Wohnbau werden müssten. Er erinnerte daran, dass es auch noch andere Wohnformen wie etwa den „gedämpften“ Mietpreis – 5,50 und sieben Euro pro Quadratmeter – der vor allem für jene wichtig sei, deren Einkommen gerade knapp über den Fördergrenzen liege. Elf Prozent der Wohnungen seien dafür eingeplant. In diesem Bereich seien Genossenschaften die wichtigsten Partner.

Die Kommunalaufsicht hat für die gesamte Maßnahme ein Defizit von 5,7 Millionen Euro bewilligt, so Kümmel. Innerhalb dieses Rahmens muss sich die Planung bewegen. „Das erzeugt einen bestimmten Durchschnittswert, um den sich die Kosten drehen.“ Pro Quadratmeter müssten demnach im Mittel 500 Euro an Verkaufserlös erzielt werden, um das genehmigte Defizit einhalten zu können. „Mehr sozialer Wohnraum oder spezielle Klimaschutz-Maßnahmen haben natürlich Auswirkungen auf den Erlös.“

Es bleibt bei 10 000 Einwohnern

So stellte etwa Götz Friedrich ( CDU) die geplante Gesamtzahl von 10.000 Einwohnern in dem Entwicklungsgebiet in Frage: „Ich weiß nicht, ob wir damit gut beraten sind, jetzt schon diese Maximalzahl festzulegen.“ Vielleicht sollte man im Grundsatzbeschluss sich zunächst nur zur Entwicklung des Areals bekennen. Chaled-Uwe Said ( AfD) unterstützte die Idee: Bei einem Drittel der Einwohnerzahl wäre keine zweigleisige Tram notwendig, der zusätzliche Pkw-Verkehr könnte wohl „gerade so noch“ zu schaffen sein, ein Supermarkt würde genügen, sodass kein Einkaufszentrum gebaut werden müsste und auch andere Probleme würden wegfallen.

Für Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) ist das nicht praktikabel: „Ein Quartier braucht eine planbare Größe, um die Infrastruktur wie etwa die medizinische Versorgung festlegen und sicherstellen zu können. Ein Bekenntnis zu den 10.000 Bewohnern ist sehr wichtig.“ Er erinnerte an die Entscheidung für den Masterplan, in dem bereits Qualitäten festgelegt seien, die jetzt nicht in Frage gestellt werden dürften.

Bekenntnis auch zu Verkehrsanbindung

Die Mitglieder des Hauptausschusses entschieden sich schließlich für die Empfehlung der Grundsatzentscheidung, dass mindestens 1000 Wohnungen in kommunalem Eigentum bleiben sollen. 25 Prozent der Wohnungen sollen den Bedingungen des geförderten Wohnungsbaus des Landes Brandenburg entsprechen, zusätzlich soll genossenschaftliches Wohnen geschaffen werden, um auch mietpreisgedämpften Wohnraum anbieten zu können. Auch an der Gesamtzahl von 10.000 Einwohnern hielten sie fest. Ebenfalls empfohlen wurde die Anbindung an die Potsdamer Innenstadt durch eine Straßenbahnverbindung und einen Radschnellweg sowie an die Regionalbahn am Bahnhof Marquardt oder Satzkorn. Auch eine Busverbindung zwischen den nördlichen Stadt- und Ortsteilen soll realisiert werden.

Abgelehnt wurde unterdessen eine erweiterte Berichtspflicht gegenüber des Hauptausschusses zum aktuellen Stand der Entwicklung des neuen Stadtteils Krampnitz. Hier herrschte die Meinung vor, dass die derzeitigen Regelungen ausreichend seien.

