„Es gibt keine andere Impfung in Deutschland, mit der sich mehr Leben retten lässt“

Herbstzeit ist Impfzeit gegen die Grippe. Die MAZ war dazu im Gespräch mit Thomas Weinke, ärztlicher Direktor des Klinikums Ernst von Bergmann.

Ärzte und Pflegepersonal gehen mit gutem Beispiel voran beim Impfen. Ist doch selbstverständlich. Oder?

Thomas Weinke: Dem ist leider nicht so. Nur 62 Prozent der Ärzte und nur ein Drittel des Pflegepersonals waren in der Vergangenheit geimpft. Das sind für mich dramatische Zahlen. Aus meiner Sicht ist es eine ethische Aufgabe, dass wir gesund und nicht krank zu unseren Patienten gehen. Wir wollen eine hohe Durchimpfungsrate erreichen.

Was tun Sie dafür?

Mit guten Argumenten und einer speziellen Fortbildung wollen wir unsere Mitarbeiter überzeugen. Wir bieten ab jetzt bis zum 28. November in allen Stationen und Zentren Impftermine an.

Warum ist der Herbst die richtige Zeit für den Grippeschutz?

Die Erfahrung zeigt, dass die Influenza von Mitte Januar bis Anfang März ihre Hochzeit hat. Dagegen muss man sich jetzt wappnen, um ausreichend Schutz zu haben.

Warum sind diese drei Wintermonate Grippemonate?

Ganz genau weiß man das nicht. Aber es könnte damit zusammenhängen, dass wir in der kalten Jahreszeit enger zusammenrücken. Und Viren halten sich besser, wenn es feucht und dunkel ist. Für dieses Argument spricht, dass auch auf der Südhalbkugel der Erde die Wintermonate Grippemonate sind.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt besonders Menschen, die über 60 Jahre alt sind, die Vorerkrankungen haben und Schwangeren, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Warum gerade die und was ist mit den anderen?

Ich bin dafür, dass Jeder sich impfen lassen sollte. Auf jeden Fall auch die, die viele Kontakte mit anderen Menschen haben. Und was die Genannten betrifft, nur ein Beispiel. Wir wissen ganz klar, dass jemand, der eine Herzerkrankung hat und dann eine Influenza dazu bekommt, schwerer erkrankt.

Immer wieder hört man von neuen Erregern. Welche erwarten Sie in dieser Saison?

Eine wissenschaftliche Antwort darauf kann ich Ihnen nicht geben. Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Aber die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) isoliert ständig Virenstämme bei Erkrankten und analysiert die Ergebnisse. Daraus entsteht jährlich eine Vorhersage, auf deren Basis der neue Impfstoff hergestellt wird. Auch die Arbeitsgemeinschaft Influenza beim Robert-Koch-Institut ( RKI) wertet akribisch für alle Regionen in Deutschland die Erkrankungen aus und dokumentiert sie.

Dabei ist für dieses Jahr welcher Impfstoff herausgekommen?

Der Impfstoff für dieses Jahr ist ein tetravalenter Impfstoff. Er besteht aus zwei Influenza A Stämmen und zwei Influenza B Linien.

Wer sich damit impfen lässt, erkrankt nicht?

So einfach ist es leider nicht. Wir unterscheiden sehr effektive Impfstoffe, wie die gegen Masern, Röteln, Polio oder Hepatitis A. Hier liegt die Sicherheit, nicht zu erkranken, bei 98 Prozent. Der Grippeimpfstoff hat nur eine Effektivität von 60 Prozent. Aber es gibt eine klare Aussage des Präsidenten des RKI, Lothar H. Wieler, die lautet: „Es gibt keine andere Impfung in Deutschland, mit der sich mehr Leben retten lässt.“ In Deutschland sterben jährlich 10.000 Menschen an der Influenza. 6.000 Leben könnten also gerettet werden. Ein besseres Argument für eine Impfung gibt es für mich nicht.

Von Elvira Minack