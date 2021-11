Potsdam

Reisen werden abgesagt, Weihnachtsfeiern verschoben und Restaurantbesuche gemieden. Besonders Potsdamer Gastronomen und Hoteliers bekommen die Auswirkungen der rekordhohen Corona-Zahlen im Moment zu spüren. Viele machen sich Sorgen um ihre Zukunft.

Seit dem 15. November gilt in Brandenburger Hotels und Restaurants die 2G-Regel - das heißt nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Das sei aber nicht der Hauptgrund für ausbleibende Gäste, sagt Kay Fock, Geschäftsführer der Genusswerkstatt am Potsdamer Filmmuseum. “Die meisten unserer Gäste sind geimpft. Aber auch die sind aufgrund der steigenden Zahlen verunsichert”, so Fock.

Immer mehr Potsdamer sagen Restaurantbesuche ab

Fast täglich erreichen ihn Absagen - vor allem von größeren Gruppen. Die Situation kommt Fock bekannt vor, aber gewöhnen kann er sich nicht daran. „Wer weiß, was noch passiert. Ich kann ja leider nicht in die Glaskugel gucken.“ Der Unternehmer hofft, dass er mit Aktionen, wie dem Außer-Haus-Verkauf von Weihnachtsenten, ein paar der Einbußen wieder auffangen kann.

In Kades Restaurant am Pfingstberg ist noch keine Corona-Unsicherheit zu spüren, berichtet Restaurantfachfrau Gina Matthes. Bis auf wenige Ausnahmen, gebe es kaum Reservierungsabsagen. “Wir sind weiterhin ausgebucht. Das liegt bestimmt auch daran, dass wir viele Stammgäste haben – besonders jetzt zur Martinsganssaison.” Diskussionen wegen der 2G-Regelungen gibt es kaum, sagt Matthes. „Nur ab und zu beschweren sich Gäste, dass wir trotz 2G weiterhin auf die Maskenpflicht bestehen.“

Viele Weihnachtsfeiern fallen aus

Die Villa Feodora ist ein beliebter Ort für große Weihnachtsfeiern: Zwanzig Buchungen hatte Martin-Max Zühlke für dieses Jahr. “18 haben bereits abgesagt. Bei den letzten beiden ist es auch nur noch eine Frage der Zeit”, sagt der Inhaber des Veranstaltungshauses. Theoretisch könnten die Veranstaltungen stattfinden, aber viele Arbeitnehmer wollen das Risiko nicht eingehen, glaubt er. “Es fühlt sich an wie eine Grauzone, in der wir uns gerade befinden. Die gleiche Eierei wie letztes Jahr.”

Noch könne das Veranstaltungshaus die Absagen verkraften. “Der Sommer war gut, da konnten wir viel zurückhole. Aber die Reserven schrumpfen“, sagt Zühlke. 2019 lag der Umsatz seines Betriebs noch im mittleren sechsstelligen Bereich, dann im vorigen Jahr schrumpfte er auf einen zweistelligen, so der Unternehmer.

Bis Ende Dezember 2021 gibt es noch Corona-Hilfen

Im Kongresshotel am Luftschiffhafen werden dieses Jahr auch kaum Weihnachtsfeiern stattfinden. „Tagungen, Veranstaltungen und Geschäftsreisen werden momentan reihenweise storniert“, sagt Hotelchefin Jutta Braun. Dafür kämen Privatgäste weiterhin ins Kongresshotel und auch das Neujahrsfest, das schon von vorneherein als 2G-Veranstaltung geplant wurde, ist ausgebucht.

Die größeren Stornierungen geben Braun trotzdem zu denken. „Bis vor einer Woche noch waren wir so gut gebucht, aber mittlerweile überlege ich doch, ob ich die Corona-Hilfen wieder in Anspruch nehmen muss“, sagt sie. Die „Überbrückungshilfe III Plus“, die Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler aller Branchen mit einem Jahresumsatz bis zu 750 Millionen Euro im Jahr beantragen können, kann noch bis Ende Dezember 2021 beantragt werden.

Die Branche leidet am Fachkräftemangel

Nehmen Gastronomen und Hoteliers die Corona-Hilfen jetzt wieder vermehrt in Anspruch? „Wir können momentan noch keinen Anstieg verzeichnen“, sagt Ingrid Mattern, Pressesprecherin der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Darüber, ob es im nächsten Jahr weitere Unterstützungsgelder geben wird, muss der Bund in den nächsten Wochen entscheiden.

„Die Überbrückungshilfen sollten unbedingt fortgesetzt werden. Die neue Bundesregierung muss die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern, sonst werden viele Unternehmen zusammenbrechen“, sagt Burkhard Scholz vom Inselhotel. Auch in seinem Hotel häufen sich die Absagen – hier sind es ebenfalls hauptsächlich Veranstaltungen von Unternehmen.

Scholz findet die 2G-Regelung richtig. Aber er glaubt, dass die allgemeine Verunsicherung, die derzeit herrsche, seine Branche weiter treffen wird. „Ich will meine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken müssen. Das kann ich mir nicht leisten, denn ich möchte mein Team weiterhin halten“, sagt er. Denn ein Corona-Problem wird man mit Geld allein nicht lösen können: Die gesamte Branche leidet an fehlenden Fachkräften – viele von ihnen haben sich während des Lockdowns umorientiert und auch der Nachwuchs fehlt.

Von Lena Köpsell