Potsdam

„Wir eröffnen mit klassischer ofenfrischer Martinsgans“, sagt Ngo Quang Phu. Klassisch mag in diesem Fall nur die Zubereitungsart sein. Denn in den Restaurants des Potsdamer Gastronomen, dem Chi Keng und dem My Keng, steht der Traditionsvogel des 11. Novembers wahrlich nicht auf der Karte. Dann noch die Beilagen: Feigen-Blaukraut, Maronen, Klößchen und viel Soße. Die sind nur dann typische Beilagenklassiker, wenn man an Speckers Landhaus denkt. Das jedoch ist seit Ende Januar 2020 geschlossen. Am Martinstag aber steht eine ungewöhnliche Vereinigung und Neueröffnung an. Keng eröffnet das Keng’s Landhaus. In dem schmucken freistehenden Haus, wo einst das Speckers residierte. Als Konzeptberater an seiner Seite: Steffen Specker.

Fusionsküche an der Jägerallee: Vietnam trifft Landhausküche

„In Keng’s Landhaus wird es eine Fusionsküche geben, Vietnam trifft auf deutsche Landhausküche“, sagt der neue Gastronom an der Jägerallee, „es gibt auch viele Verbindungen beider Küchen, ähnliche Kochtechniken und den Spaß an gutem Geschmack“. Das bedeutet etwa knuspriger Schweinebauch mit Kai Choi und Taro-Kartoffeln. Dazu gesellen sich Speckers-Klassiker. „Das Wiener Schnitzel wird bleiben, wie es ist“, verrät Steffen Specker, „der Havelzander wiederum könnte auf Hokkaido-Kürbis treffen.“

Das ehemalige Speckers Landhaus eröffnet nach umfassender Sanierung neu. Quelle: Julius Frick

Der Ära-Wechsel an der Jägerallee begann im Dezember 2019, als Specker die Immobilie an Ngo Quang Phu verkaufte. Der 46-Jährige, bereits seit 1996 in der Gastronomie tätig, wollte sie als Ersatzhaus für sein Chi Keng nutzen, das von einem großen Wasserschaden betroffen war. Dann kam die Pandemie, die Prioritäten änderten sich. „Ich suchte dann nach einer Produktionsstätte für unsere traditionellen Weihnachtsgänse, die ich den ehemaligen Speckers-Gästen to-go anbieten wollte. Keng bot mir meine alte Wirkungsstätte an“, so der 44-jährige Specker.

Steffen Specker bleibt als Berater mit an Bord

Immer wieder habe man, erzählt er, „Ideen gesponnen“ und über eine Kooperation nachgedacht. Bis klar war, dass Specker als Berater wie die „gute Seele des Hauses“ künftig neben und mit Keng immer wieder auch im neuen Landhaus in der Küche und am Gast präsent sein werde. Gerade warten die beiden noch auf die letzten Gerätschaften für die Küche. Fenster werden geputzt, hier und da nachjustiert, Regale gefüllt. Im Garten liegen große Kieselhaufen, im Dachgeschoss fehlen noch Tische.

Eigentlich sollte schon Anfang November eröffnet werden. Jedoch war auch Keng’s Landhaus von den weltweiten, durch die Corona-Pandemie-bedingten Lieferschwierigkeiten betroffen. Hinzu kam – und ist immer noch ein präsentes Thema – der Mitarbeitermangel. Das Team mit zwölf Leuten steht zwar für das Soft-Opening nächste Woche bereit. Doch es soll und muss weiter ausgebaut werden, auch weil das Restaurant eines Tages zum Ausbildungsbetrieb werden will.

Ganz neues Ambiente im Gebäude an der Potsdamer Jägerallee

Was der Verkauf der Immobilie, Umbau und Komplettsanierung gekostet haben, darüber wird von beiden Seiten Stillschweigen bewahrt. Ganz klar ersichtlich aber ist, eine ganze Menge. Denn vom Keller bis zum Dach ist alles neu. Aus dem etwas biederen ist ein zeitgenössisches Lokal entstanden. Ein bisschen Loft-Atmosphäre, ein bisschen städtische Coolness.

Es ist bereits dekoriert – in Kürze begrüßt das Team im ehemaligen Speckers Landhaus die Gäste. Quelle: Julius Frick

Den alten Parkettboden gibt es noch. Das war es dann aber auch. Die Eichenholztische mit schwarzem Metallrahmen wurden eigens angefertigt. Die Wände sind teils mit schwarz-grünem Marmor verkleidet. Schwarze Gitter sind Dekoelemente der Decke und der Wände zum halboffenen Bar- und Service-Bereich sowie der auch mit einer Wok-Station ausgestatteten Küche. Die Farbgebung im Gastraum, 72 Plätze, ist dunkel. „Es gibt auch dunkle Spiegel, die mit für eine besondere Atmosphäre sowie Weite sorgen“, so Keng, der auch eigene Gästeparkplätze anbietet.

Lounge soll Platz für Events und Meetings bieten

Aus der ersten Etage und gleichzeitig dem Dachgeschoss sind die Gästezimmer verschwunden und das Gros der Wände. Stattdessen sollen in der dortigen Lounge Events und Meetings stattfinden können, bei Bedarf wird auch oben serviert.

An der frisch gestrichenen Fassade sind weiterhin die Fachwerk-Holzbalken sichtbar. Das Asien Einzug gehalten hat, machen schon vor dem Betreten die beiden Bananenstauden sichtbar, die mutig vor dem bevorstehenden Winter gepflanzt wurden. Eine jetzt schon für den Sommer präsente Oase ist der Garten hinter dem Gasthaus. Eine berankte Pergola, Kieswege und als i-Tüpfelchen ein Teich, um den in ein paar Monaten rund 100 Gästen Platz finden.

Der Hingucker im Gastraum ist der Weinkühlschrank. Bereits gefüllt, steht er über die Fortführung einer weiteren Speckers-Tradition: zur frischen, handwerklichen Küche entsprechende Begleiter im Glas zu offerieren. „Gerade deutsche Weine wie Scheurebe, Riesling oder Weißburgunder passen hervorragend zur vietnamesischen Küche“, zeigt sich Keng begeistert.

Wagye-Rind, täglicher Lunch und mittleres Preisniveau

Noch tüfteln die beiden an den letzten Gerichten und weisen das Kochteam – erst einmal wird es keinen explizit zu nennenden Küchenchef geben – in die Umsetzung ein. Es sind auch schon Delikatessen für Dezember bestellt. „Wir werden Wagyu-Rind von einer an die 20 Jahre alten ‚Oma-Kuh’ aus Kyoto bekommen“, so der Keng’s-Landhaus-Chef.

Blick in die Bar. Quelle: Julius Frick

In der Woche vor der Eröffnung gilt es auch noch, die genauen Öffnungszeiten festzulegen. Wohl täglich ab mittags, zum Lunch, lautet der aktuelle Stand der Dinge. Bei den Preisen für die Gerichte sind sich beide einig. Sie sollen zwischen den bisherigen Keng-Gastronomien und dem ehemaligen Speckers liegen.

Dass der Name Keng’s Landhaus von Tag eins an passen wird, wird bereits die Martinsgans zeigen. Das Dessert ist eine Interpretation aus Alt und Neu, Landhausküche und Vietnam: gegrillte Ananas mit hausgemachtem Rahmeis und Zitronengras oder Yuzu-Sößchen.

Keng’s Landhaus, Jägerallee 13, 14469 Potsdam, Tel. 0331/60 08 13 66, www.kengs-landhaus.de, info@kengs-landhaus.de. Eröffnung 11.11. um 12 Uhr mit Martinsgans-Essen (3-Gänge-Menü) auf Vorbestellung.

Von Manuela Blisse