Potsdam/Mittelmark

Zu Weihnachten ist der Gänsebraten einer der Festtagsklassiker schlechthin. Dies bedeutet jedoch auch stundenlanges Zubereiten. Gerade jetzt im Lockdown ist die Zeit mit der Familie noch wertvoller. Um beides unter einen Weihnachtshut zu bringen und sich etwas Besonderes zu gönnen, stehen Gastronomen in Potsdam und im Umland in Sachen „Gans to go“ in ihren Küchen – oder auch für die immer beliebtere „Ente to go“.

Restaurants und auch Spargelhöfe bieten das gebratene Federvieh mit allen Beilagen sowie teilweise mit Vor- und Nachspeisen für die Festtage zum Abholen oder per Lieferservice an, das dann mit wenig Aufwand, Anleitung inklusive, fertig zubereitet werden kann. Einige Festtagspakete sind schon ausgebucht, etwa in Kades Restaurant „Am Pfingstberg“ und Mike’s Heimatküche in Groß Glienicke. „Wir haben dieses Jahr dank unserer Gäste so viele Gänsebestellungen, dass wir Nachtschichten einbauen werden“, so Inhaber Mike Waesche.

Dieses Wochenende beginnt der Bestell-Countdown. Hier eine Gaststätten-Auswahl für Kurzentschlossene:

Kochzimmer

Gourmets können sich auf einen kulinarischen Weihnachtsstern freuen. Der leuchtet über dem mit einem Michelin-Stern gekrönten Kochzimmer. Familie Frankenhäuser und Küchenchef David Schubert haben die Sterne-Menü-Boxen „Prestige“ und „Deluxe“, jeweils vier Gänge für zwei Personen, kreiert. „Darin enthalten ist eine ganze Oldenburger Ente mit einem Rotkraut-Grünkohl-Maronenkuchen sowie ‚ordentlich’ Soße“, sagt Jörg Frankenhäuser – und mit Koch-Anleitung auf Youtube. Mit dabei das „Lieblingsdessert der Chefin“: Creme Karamell-Spekulatius sowie eine Flasche Frühburgunder oder ein Sekt.

Bestellfakten: Sterne-Menü-Boxen, 4 Gänge, 155 Euro; Vorbestellung bis 20.12., 24 Uhr, Abholung 22.+23.12. 14 bis 18 Uhr, 24.12. 9 bis 13 Uhr, Kochzimmer, Am Neuen Markt 10, 14467 Potsdam, Tel. 0331/20090666, info@restaurant-kochzimmer.de.

Kochzimmer Team: (v.l.) Patron Jörg Frankenhäuser, Küchenchef David Schubert, Claudia Frankenhäuser. Quelle: redpear / Andreas Kermann

Brasserie zu Gutenberg

Die Potsdamer Brasserie zu Gutenberg hat für den Außer-Haus-Verkauf zu Weihnachten kreative Enten- und Gänsegerichte auf die Karte gesetzt. Beispiel: „Ente à la Brasserie“ für Zwei, klassisch gefüllt mit Äpfeln, Zwiebeln und Beifuß. Dazu vier Beilagen nach Wahl und eine Flasche Cabernet Sauvignon. Alternativ lockt der „Gänseteller“ mit einer halben Brust, einer Keule und zwei Beilagen.

Bestellfakten: Ente à la Brasserie 49 Euro; Gänseteller 29,50 Euro. Vorbestellungen bis 22.12., Abholung am jeweiligen Tag zwischen 12 und 20 Uhr, Brasserie zu Gutenberg, Jägerstr. 10, 14467 Potsdam, Tel 0331/740368 78, brasserie-zu-gutenberg.de.

Gänsebraten-Menü von der Brasserie zu Gutenberg in Potsdam. Quelle: privat/Brasserie

Café Matschke

Wer keine Lust auf Kochstress an Weihnachten oder am 27. Dezember hat, bestellt seine Weihnachtsgans bis zum 21. Dezember im Café Matschke Am Neuen Garten. Es gibt Enten- oder Gänsekeule, neben den klassischen Beilagen Grün- oder Rotkohl sowie Kartoffelklößen auch mit einem Kürbischutney. Auch im Menü ist dies bestellbar.

Bestellfakten: Gänsekeule mit Beilagen 18,50 Euro, Entenkeule mit Beilagen 15,50 Euro; Vorbestellungen bis 21. Dezember, 16 Uhr, Abholung 25.–27.12 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr, Café Matschke Am Neuen Garten, Alleestr. 10, 14469 Potsdam, Tel. 0331 2800359, info@matschkes-galeriecafe.de, https://matschkes-galeriecafe.de

Seehotel Seminaris

Im Seehotel Seminaris kann man sich eine Gans fürs Fest bestellen. Die Gans wird mit den Klassikern Klößen, Blaukraut, Sauce, Bratapfel und Maronen zubereitet. Entweder professionell vorbereitet und vorgeknuspert zur Kaltabholung mit Kochanleitung und minimalem Zeitaufwand auf nachhaltigem Einweggeschirr. Auch eine Warmabholung auf Nachfrage – mit Aufpreis und zuzüglich Pfand für Mehrweggeschirr – ist möglich. Die Gans reicht für vier Personen und es ist eine Flasche Wein inklusive.

Bestellfakten: Gans für 4 Pers. 125 Euro; Vorbestellung bis 20.12, spätestens 21.12., Abholung nach Absprache, Seminaris Seehotel Potsdam, An der Pirschheide 40, 14471 Potsdam, Tel. 0331 90900, www.seminaris.de.

Zweihunderteins

Für das Weihnachtsessen daheim bietet das Zweihunderteins Gänsekeule, Barbarie-Entenbrust sowie eine ganze Gans für vier Personen an. Dazu gibt es klassisch Rot- und Grünkohl, Klöße und Gewürz-Jus, alles frisch gekocht ohne Convenience. „Das Geflügel, Dithmarscher Gänse, kommt aus Brandenburg, es sind Freilandtiere, auf Wunsch auch in Bio-Qualität“, so Inhaber Christian Gohl. Der Festtagsschmaus wird in Töpfen zur Verfügung gestellt und ist fertig zum sofortigen Verzehr.

Bestellfakten: Gänsekeule 25,50 Euro, Entenbrust 23,50 Euro, Gans für 4 Personen 99 Euro, Bestellungen mit Vorlauf von vier Tagen, Abholung 16–20 Uhr auch an Feiertagen und Lieferung, Zweihunderteins, Rudolf-Breitscheid-Str. 201, 14482 Potsdam, Tel. 0331 70 44 80 02, restaurant@zweihunderteins.com, https://zweihunderteins.com.

Restaurant Brasserie „Zweihunderteins" am S-Bahnhof Griebnitzsee. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hammers Landhotel

Für Weihnachten hat Küchenchef Steven Barth vom Hammers Landhotel alle Gänse bereits vergeben. Wer keine bekommen hat, wartet bis Jahresanfang. „Ab dem 8. Januar kann die Gans to go wieder bestellt werden“, freut sich Geschäftsführerin Marion Korn. Der mit Äpfeln, Orangen, Maronen und Beifuß gefüllte Vogel, bei dem auch alle Beilagen – Rot-, Grünkohl, Klöße, Sauce – selbst gemacht sind, soll dann „solange angeboten, wie es kalt ist, etwa bis Februar“.

Bestellfakten: Gänsekeule mit Beilagen 23,30 Euro, halbe Gans für Zwei 55 Euro, ganze Gans für Vier 110 Euro; Vorbestellung: 3 bis 5 Tage, Hammers Landhotel, Genshagener Str. 1, 14513 Teltow, Tel. 03328 414 23, info@hammers-landhotel.de, https://www.hammers-landhotel.de.

Hammers Landhotel in Teltow. Quelle: privat

Restaurant Schleusengarten

Es muss nicht immer eine ganze Gans sein. Schon gar nicht, wenn man die Festtage in Coronazeiten nur zu zweit zuhause verbringt. Da tun es auch Brust oder Keule. Beides bietet das Restaurant Schleusengarten in Stahnsdorf unweit der Bäke am 1. und 2. Weihnachtstag an – aber auch nach dem Fest. Die Gänseteile kommen wahlweise mit Rot- oder Grünkohl, Klößen und einer „feinen“ Orangensauce.

Bestellfakten: Gänsebrust oder -keule mit Beilagen 19,90 Euro p. P.; Vorbestellung bis 21. Dezember, Abholung am 26./26.12. zwischen 11.30 und 18 Uhr, Restaurant Schleusengarten, Schleusenweg 4, 14532 Stahnsdorf, Tel. 03329 612457, restaurant-schleusengarten.de.

Café und Brasserie Hagemeister

„Gänse- oder Entenkeule, es kann nach Absprache beides bestellt werden“, sagt Kevin Miszewski vom Café und Brasserie Hagemeister. Auch bei der Temperatur hat der Kunde die Wahl: Heiß, so dass es zuhause gleich auf den Teller kommt oder in mehreren Beuteln vakuumiert für eine spätere Finalisierung. Als selbst gemachte Begleiter sind Klöße oder Kartoffeln oder Risotto sowie Rot- oder Grünkohl oder Blattspinat verfügbar. „Dazu gibt es eine Soße aus grünem Pfeffer und Orangen“, so Miszewski. Beim Menü mit knuspriger Ente kann man als Vorspeise Hummerrahmsüppchen oder Wildkräutersalat mit geräuchertem Wildschinken wählen. Dessert: Bratapfelmousse auf Vanillesauce.

Bestellfakten: Entenkeule 19,80 Euro, Gänsekeule 21,80 Euro, Ente in 3 Gängen 38 Euro p. P., Vorbestellung mind. einen Tag vorher bis 27.12., Abholung Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr, Café und Brasserie Hagemeister, Baderstr. 3, 14542 Werder, Tel. 03327 5738491, 0173 8210725, hagemeister-werder@gmx.de, https://cafehagemeister-werder.de.

Andreas Fierus und Kevin Miszewski betreiben seit Januar 2019 das Café Hagemeister in Werder. Quelle: Annika Jensen

Zum Rittmeister

Noch bis zum 10. Januar gibt es beim Rittmeister gebratene Gänse für daheim. Das Besondere: Die Gans für vier Personen ist bereits aus ihrer Karkasse gelöst, kommt also ohne Knochen daher. Dazu gibt es Rot- und Grünkohl, Thüringer Kartoffelklöße und Soße. Zusätzliche Gänsekeulen und Beilagen können extra geordert werden. Ganz klassisch sind die Vögel mit Äpfeln, Zwiebeln und Beifuß gefüllt – mit Anleitung, gekühlt und verpackt in einer hochwertigen Kühltasche.

Bestellfakten: Gans für 4 Pers. 95 Euro; Vorbestellung telefonisch, Abholung 23.12. und 25.-27.12. (Zeiten variieren), Zum Rittmeister, Seestraße 9, 14542 Werder an der Havel, Tel. 03327 4646, www.zum-rittmeister.de.

Jakobs-Hof Beelitz

Brust, Keule oder die ganze Gans? Beim Jakobs-Hof Beelitz ist alles möglich. „Wir bieten polnische Hafermastgänse an“, stellt Mirko Kramer die Gans to go vor, die auch am 27. Dezember angeboten wird. Bei der ganzen Gans für vier Personen ist eine Flasche Rotwein dabei. Um Verpackungsmüll zu sparen, rät Kramer: „Töpfe und Bräter mitbringen und zuhause einfach nur heiß schieben.“

Bestellfakten: Gänsebrust oder -keule 18,90 Euro p. P., Gans für 4 P. mit Beilagen und Wein 119 Euro; Abholung bis 23.12., 12-19 Uhr, 24.12. 10-15.30 Uhr, 25.-27.12. 11 bis 18 Uhr, Lieferung an Weihnachten möglich, Jakobs-Hof Beelitz, Kähnsdorfer Weg 1a, 14547 Beelitz, Tel. 033204 62714, beelitz@jakobs-hof.de.

Gedeckter Tisch für daheim; Jakobs-Hof Beelitz. Quelle: Julius Frick

Restaurant & Biergarten Caputh

Vom Schwielowsee kommen an Weihnachten auch Gänse. Jedenfalls aus dem Restaurant & Biergarten Caputh am Campingplatz Himmelreich. „Unsere Gans to go bieten wir dieses Jahr zum ersten Mal an“, sagt Restaurantleiter Danny Koß. Allerdings muss man sich sputen. Bestellungen werden nur noch bis zum 20. Dezember angenommen. Beilagen sind dabei, wer mehr will, kann Apfelrotkohl, Grünkohl, Klöße und Sauce noch extra bestellen.

Bestellfakten: Gans 99 Euro, Ente 69 Euro, Vorbestellung bis 20.12., Abholung bis 23.12. 8-11 und 13-16 Uhr u.n.V., 24.-26.12. 8-11 Uhr, Lieferung bis 23.11.m Restaurant & Biergarten Caputh, Wentorf-Insel 38, 14548 Schwielowsee, Tel. 033209 20101, post@restaurant-caputh.de.

Gänsebraten vom Restaurant und Biergarten Caputh. Quelle: privat

Fliederhof Syring

Brust oder Keule von der Gans wird von Rot- und Grünkohl und Kartoffelklößen begleitet, die gebratene Entenbrust von Wirsing-Maronengemüse, Schupfnudeln und Enten-Orangen-Jus. Bei der ganzen Gans für vier Personen sind noch Gänsebouillon, ein Töpfchen Gänseschmalz und eine Flasche Rotwein dabei. Auch ein Gänse-Taxi ist unterwegs.

Bestellfakten: Gänsebrust oder -keule 22 Euro p. P., Entenbrust 18,90 Euro p. P., Gans für Vier 116 Euro, Vorbestellung 2 Tage, Abholung 23.12. 12-18 Uhr, 25.+26.12. 12-18 Uhr, Fliederhof Syring, Stückener Dorfstr. 1, 14552 Michendorf OT Stücken, Tel. 033204 62900, info@fliederhof-syring.de.

Gasthaus Zum Seddiner See

Zwar gibt es im Gasthaus Zum Seddiner See im Gegensatz zu anderen Zeiten an Weihnachten keine ganzen Gänse. Aber mit Brust oder Keule feiert es genauso gut, frisch aus dem Rohr mit herzhaftem Rot- und Grünkohl, wahlweise Kartoffelklößen oder Salzkartoffeln. Eine noch günstigere Alternative ist die Barbarie-Flugentenkeule.

Bestellfakten: Gänsebrust oder -keule 19 Euro p. P., Flugentenkeule mit Beilagen 17 Euro p. P.; Vorbestellung bis 20.12., Abholung 25.27.12. 12-19 Uhr, Gasthaus Zum Seddiner See, Dorfstr. 3, 14552 Michendorf / OT Wildenbruch Tel. 033205 44003, www.gasthaus-zum-seddiner-see.de.

Restaurant Philippsthal

Guido Kachel setzt auf Beelitzer Freilandgänse. Das Besondere an der Zubereitung: „Sie werden in unserem Steinbackofen gegart“, erzählt der Inhaber und Küchenchef des Restaurants Philippsthal. Dazu gibt es hausgemachten Grün- und Rotkohl sowie Klöße. Damit die Gans to go-Kunden ein ganzes Menü servieren können, werden Vorspeisen wie Kürbissuppe, Gans-Essenz oder Gänselebermousse angeboten. Da die Gänse frisch geschlachtet werden, bittet Kachel um Vorbestellungen bis zum 20. Dezember.

Bestellfakten: Gans mit Beilagen 32,50 Euro p. P., Arrangement für 4 Pers. mit Fl. Rotwein 129,50 Euro; Abholung 23., 25., 26.12.,11 bis 15 Uhr, Restaurant Philippsthal, Philippsthaler Dorfstr. 35, 14558 Nuthetal, Tel. 033200 524432, info@restaurant-philippsthal.de.

Linther Hof

Selbstgemachte Beilagen – Apfel-Rotkohl, deftiger Grünkohl, märkische Kartoffeln oder Kartoffelklöße – sind im Hotel und Restaurant Linther Hof eine Selbstverständlichkeit. „Das Besondere an unserer Freiland-Gans ist, dass sie vorgegart ist. Zum finalen Veredeln wird sie, luftdicht vakumiert, an unsere Gäste übergeben“, sagt Friederike Zörner. Die Zubereitungsanleitung liegt bei und findet sich auch auf der Homepage.

Bestellfakten: Gänsebrust oder -keule 21 Euro p. P.; Vorbestellung: 1 Tag, Abholung 21.-23.12. 8-18 Uhr, 24.12. 8- 12 Uhrm, Hotel & Restaurant Linther Hof, Chausseestr. 20, 14822 Linthe, Tel. 033844 7670, info@linther-hof.de, https://linther-hof.de.

Hotel Fliegerheim

In der Restaurantküche des Hotels Fliegerheim garen die ganze Vorweihnachtszeit über ofenfrische Gänse. „Wir bieten ganze Gänse, aber auch Teile sowie halbe Brandenburger Bauernenten an. Sie sind in handlichen Vakuumbeuteln verschweißt und somit mindestens zehn Tage haltbar“, beschreibt Toni Rüde-Mösenthin. Das Besondere an den knusprigen Weihnachtsvögeln sei der lange und schonende Garungsprozess. Rüde-Mösenthin: „Dadurch werden sie butterweich und zart.“

Bestellfakten: Gänsekeule oder -brust 25 Euro p. P., halbe Bauernente 21,50 Euro, Gans für 4 Pers. 120 Euro; Abholung 25.+26.12., 11 bis 14 Uhr, Hotel Fliegerheim, Friedrich-Engels-Str. 9, 14822 Borkheide, Tel. 033845 60400, info@fliegerheim.de, www.fliegerheim.de.

Landhaus Alte Schmiede

„Unsere Weihnachtsgänse werden mit Äpfeln, Orangen und Gewürzen gefüllt“, sagen Melanie Ribatzke und Dirk Krause-Sagorny von der Leitung des Landhauses Alte Schmiede. Als festliche Vorspeisen befinden sich im „To go“-Menü Wildkräutersalat mit mariniertem Ziegenkäse, Brioche, Wildschinken, Ententerrine sowie Räucherlachsmousse mit Meerrettich, als Dessert Buttermilchbällchen und Nussschnecke, Mousse au Chocolat und Vanille-Marzipansauce. Alternativ auch Entenkeule und Fläminger Rehbraten gewählt werden.

Bestellfakten: 3-Gänge-Gans- oder Entenmenü 32 Euro p. P., ganze Gans mit Beilagen und Wein 90 Euro; Vorbestellung bis 20.12., Abholung 22.12 und 25.-2712. 10-13 Uhr, Landhaus Alte Schmiede, Dorfstr. 13, 14823 Niemegk-Lühnsdorf, Tel. 033843 9220, flaeming@landhausaltedschmiede.de, www.landhausalteschmiede.de.

Schloss Diedersdorf

Rot- und Grünkohl, Kartoffelklöße und eine Orangensoße machen die mit Äpfeln, Zwiebeln und Gewürzen gefüllte Gans für vier Personen vom Schloss Diedersdorf rund. Dazu gibt es beim To-go-Gänsebraten eine Flasche Rotwein. Wer für Weihnachten bereits andere kulinarische Pläne hat, aber dieses Jahr dennoch in den Gänsegenuss kommen möchte, kann dies bis zum 31. Dezember nachholen.

Bestellfakten: Gans mit Beilagen und Wein für Vier 99,90 Euro, Bestellung spätestens 48 Stunden im Voraus, Abholung 24.-26.12 12- 16 Uh, Schloss Diedersdorf, Kirchplatz 5–6, 14979 Großbeeren OT Diedersdorf, Tel. 03379 35350, info@schlossdiedersdorf.de.

Weihnachtlicher Gänsebraten vorm Restaurant Haus Sanssouci. Quelle: privat/Haus Sanssouci

Haus Sanssouci

Noch ein Tipp in Berlin: Seit mehr als 20 Jahren ist das Haus Sanssouci für seinen Gänsebraten mit selbst gemachtem Grün- und Rotkohl mit Zutaten aus dem Havelland bekannt. „Jedes Jahr im Oktober testet Küchenchef Daniel Wille Gänse verschiedener Schlachtbetriebe, um die perfekte Gourmetgans zu servieren“, sagt Gastgeber Thomas Brockmann. To go gibt es sowohl Gans wie auch Ente mit Rot- und Grünkohl, Klößen und Soße.

Bestellfakten: Gans 109-129 Euro, Abholung und Lieferung 24.–27.12. bis 10 km, Haus Sanssouci, Am Großen Wannsee 60, 14109 Berlin, Tel. 030 80 48 48 45, bestellung@haussanssouci.de, https://web.haussanssouci.com

Von Manuela Blisse und Uwe Lehmann