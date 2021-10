Potsdam

Wer in Potsdam ausgehen will, hat die Qual der Wahl: Wo kann man in Potsdam ausgehen und etwas trinken oder essen? Ab sofort wird die Entscheidung noch schwerer fallen: In Potsdam gibt es jetzt eine so genannte Flüsterbar, ein neues Ramen-Restaurant und eine Bar, die neben Cocktails auch handgemachte Hot Dogs anbietet – Prost und guten Appetit!

Bar Fritz’n schafft sich eine Flüsterkneipe

Flüsterfritz’n: Der neue Anbau der Bar Fritz’n in der Potsdamer Dortustraß Quelle: potsdamfotograf.de

Pssst! An dieser Stelle kommt jetzt ein Geheimtipp. Die Zeiten der Prohibition in den USA sind lange vorbei, aber den Begriff der Flüsterkneipe kennt man noch heute. Die Bar Fritz’n in der Dortustraße 6 hat sich nun mit den Flüster-Fritz’n ihre eigene Zweitbar im eigenen Hinterhof geschaffen. Anders als im Gastraum an der Straße soll es hier ganz intim zugehen, bei den Flüster-Fritz’n gibt es Cocktails zum selbst machen: Der Raum ist für Schulungen gedacht. Gruppen von sechs bis 18 Personen können sich anmelden. Die erfahrenen Original-Fritz’n leiten die Seminare. Buchungen und Absprachen über info@barfritzn.de.

Hier schlürft man sich durch Japans Küche

Hako Ramen hat auf der Brandenburger Straße aufgemacht. Quelle: Saskia Kirf

Ramen sind japanische Nudelsuppen mit köstlichen Einlagen. Weltweit bilden die Suppen längst eine wesentliche Säule im Take Away- und Bistro-Business, in Potsdam sind sie noch selten. Nun bietet das Hako Ramen in der Brandenburger Straße 47 eine weitere Gelegenheit, sich durch Japans Küche zu schlürfen. Die Karte offeriert Kleinigkeiten wie Pak Choi-Salat, gebratene Gyoza und geräucherten Bonito-Thunfisch zum Appetitanregen, bevor es an die Suppenkellen geht. Die Auswahl an Ramen ist groß, Veganer werden ebenso fündig wie Fleischfreunde, die Toppings können einzeln dazu gewählt werden. Täglich 11 bis 22 Uhr offen. Weitere Informationen unter www.hakoramenpotsdampotsdam.de.

Hausgemachte Hotdogs zu coolen Drinks

Downtown: Cold Drinks & Hot Dogs Bar in der Dortustraße 8. Quelle: Julius Frick

Es gibt hervorragende Bars in der Potsdamer City, es gibt auch sehr gute Restaurants – aber wenn sich zum Cocktail das kleine Hüngerchen meldet, bleibt oft nur der Griff zu Nüssen und Co. Die neue Bar Downtown in der Dortustraße 8 schließt diese Lücke: Internationale Drinks, vom Klassiker bis zur Eigenkreation, treffen hier auf handgemachte Hot Dogs. In frischem Brot werden Rind, Huhn oder die vegetarisch Alternative mit Sauerkraut, koreanischem Kimchi oder Camembert serviert. Die kleine Speisenauswahl ist genauso multikulturell aufgestellt wie die Getränkekarte im Downtown. Geöffnet ist dienstags bis sonntags ab 16.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.downtown-potsdam.de.

Von Saskia Kirf