Brückenbau für R1 nach Werder erst ab Herbst

Der Baubeginn für die neue Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Havelenge zwischen Wildpark-West und Werder ist auf Herbst verschoben. Das hat Jan Kuppert, Aktivist des ökologischen Verkehrsclubs VCD, in einem Gespräch mit der MAZ mitgeteilt. Grund seien naturschutzrechtliche Fragen etwa im Zusammenhang mit Baumfällungen und dem Vorkommen von Fledermäusen.

Rathaussprecher Markus Klier bestätigte: „Die Verzögerungen ergeben sich, weil das Genehmigungsverfahren für die Gesamtmaßnahme noch nicht abgeschlossen ist.“ Bisher seien vorbereitende Maßnahmen ausgeschrieben. Es ist geplant, bis zum Sommer einen Auftragnehmer zu binden, damit dieser mit der Ausführungsplanung der Brücke und der statischen Berechnung sowie Materialbestellungen beginnen kann.

Die Arbeiten im Dammbereich können laut Klier erst im November erfolgen, weil Baumfällungen erst wieder im Oktober möglich seien. Klier bestätigte auch laufende Maßnahmen zum Artenschutz. „Erste vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechsen wurden bereits Mitte 2019 begonnen.“ Aktuell erfolgten Schutzmaßnahmen für Höhlenbrüter und Fledermäuse.

Das Brückenbauwerk als Teil des Europaradweges R1 zwischen Calais und St. Petersburg soll den bisherigen Übergang neben der Bahnbrücke der Deutschen Bahn AG ersetzen. Nach letzten Meldungen sollte im ersten Quartal 2020 Baubeginn sein. Die Landeshauptstadt ist an dem Sechs-Millionen-Euro-Projekt mit gut 1,4 Millionen Euro beteiligt.

Im Gegensatz zu dem zuletzt von der Stadt mitfinanzierten Übergang an der Bahnbrücke über dem Templiner See soll die neue Brücke nach Werder mit langen Auf- und Abfahrtrampen auch für Radfahrer ohne größeren Aufwand passierbar sein.

Der sogenannte Gangsteg an der Eisenbahnbrücke am Templiner Damm wurde zwar aus Radverkehrsmitteln finanziert, ohne dass sich für Radfahrer am Brückenbauwerk selbst tatsächliche Verbesserungen ergeben hätten.

Treppenaufgang mit Fahrradrampe zur Brücke über den Templiner See. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einziger Einbau an den steilen Treppenauf- und Abgängen ist ein Schiebeblech, das schon für Radwanderer mit größerem Gepäck zur Herausforderung wird. Kein Effekt ergibt sich für andere Radgefährte. Kinderwagen müssen getragen werden, Rollstuhlfahrer haben keine Chance.

Aus Sicht der Nutzer sei das Ergebnis „erschütternd“, so Nahverkehrsexperte Kuppert, wenn man bedenke, dass die Stadt dafür eine halbe Million Euro bereit gestellt habe. Er hält der Stadt allerdings zugute, dass die Deutsche Bahn als Eigentümerin der Anlage die Planungshoheit hatte. Was für Werder geplant sei „hätte man auch dort machen sollen. Aber es war in der Planung nie vorgesehen“.

Eine weitere Verbesserung für Radfahrer auf dem Templiner Damm sei mittlerweile mit der Glättung der langen Zufahrt geschaffen worden, die nach der Freigabe des neuen Bauwerks im Herbst 2018 zunächst geschottert gewesen sei.

Erwähnt wird die Finanzierung des Übergangs über den Templiner See in einer Übersicht der Stadt zu den aktuell wichtigsten Maßnahmen im Radverkehrskonzept. Zwar geht es dort eigentlich um den Bau neuer Radwege.

Erläutert wird jedoch, dass Mittel der Radverkehrsförderung auch für den Ausbau des Fahrradparkens oder die Instandhaltung von Radwegen genutzt werde. Weiter heißt es: „Auch die Finanzierung der Gangstegerneuerung an der Eisenbahnbrücke am Templiner Damm wurde aus Radverkehrsmitteln getätigt.“

Weitere in der Übersicht der Stadt aufgeführte Radwegeprojekte betreffen vor allem den Potsdamer Norden. Bewegung gibt es demnach bei den Verhandlungen zum Bau eines Radweges an der Marquardter Chaussee zwischen Fahrland und der Bundesstraße 273, mit dem die schnell wachsenden Ortsteile Fahrland und Krampnitz einen Radwege-Anschluss an die als Mobilitätsdrehscheibe geplante Bahnstation Marquardt bekommen sollen.

Friedrich-Ebert-Straße wird fahrradgerecht Die Friedrich-Ebert-Straße soll zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße für den Fahrradverkehr umgebaut werden. Wie, das wird mit Verweis auf frühere Beschlüsse in der Anlage zum Eckwertebeschluss der Stadtverordneten für den Doppelhaushalt 2020/21 erläutert. Schwerpunkte sind die Schaffung ausreichend breiter Gehwegbereiche, ein beidseitiger „Funktionsstreifen“ zu Lasten der vorhandenen Parkmöglichkeiten, barrierefreie Haltestellen für Tram und Bus, sichere Radwege neben den Tram-Gleisen. Bereits vor der Umgestaltung soll es Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geben. Dazu gehört die Unterbindung des Durchgangsverkehrs entlang der Gutenbergstraße und der Bau zusätzlicher Farradständer.

Einen Zeitplan gibt es laut Rathaus zwar immer noch nicht. Doch auf Drängen der Stadt sei das Projekt mittlerweile in den Radwegebedarfsplan des Landes aufgenommen worden. 2021 werde die Stadt die Baulast für die Marquardter Chaussee übernehmen, dann liegen Planung und Bau in der Hoheit der Kommune.

Eine Finanzierung gibt es allerdings noch nicht: „Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel sind in der bisherigen Mittelfristplanung ... nicht abgedeckt“, schreibt die Stadt.

Bis zur Landesgrenze verlängert werden soll der Radweg an der Bundesstraße 2 zwischen Groß Glienicke und Spandau. Zieltermin ist das Jahr 2030. Dieses Projekt sei vom Land auf Drängen der Stadt als vordringliche Maßnahme in den Radwegebedarfsplan an Bundesstraßen aufgenommen worden.

Parallel bemühe sich die Stadt um eine Verbesserung der Alternativstrecke nach Spandau durch den Gutspark Kladow. Probleme gebe es hier wegen einer denkmalrechtlich geschützten Straßenpflasterung.

Insgesamt sind in der Übersicht der Stadt 24 anstehende Radverkehrsprojekte mit Priorität 1 aufgelistet – vom Bau eines gemeinsamen Rad- und Fußweges an der Ketziner Straße bis zur Fahrländer Chaussee im Jahr 2021 bis zu dem für dieses Jahr geplanten Ausbau von Fahrradparkflächen am Bahnhof Griebnitzsee für insgesamt 560.000 Euro.

Von Volker Oelschläger