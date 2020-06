Potsdam

Wissenschaftler haben angesichts der Corona-Epidemie zur Gründung einer milliardenschweren Stiftung zur Verhütung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aufgerufen. Unter den Unterzeichnern des Aufrufs, der in der renommierten Fachzeitschrift „Nature“ erschienen ist, ist auch der Potsdamer Biologe Ralph Bock.

„Die Pandemie hat uns gezeigt, wie schlecht wir auf eine große Krise vorbereitet sind“, sagt der Direktor der Abteilung Organellentheorie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie am Potsdamer Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, der MAZ. Bock nennt die unterschiedlichen politischen Reaktionen der EU-Länder auf die Infektion, das Gezerre um Schutzausrüstungen und die unzureichende technisch-medizinische Ausstattung.

Startkapital: 20 Milliarden Euro

„Ziel ist, ein Bündnis zwischen europäischen Wissenschaftlern und Philanthropen zu schließen, damit Europa besser auf zukünftige Entwicklungen und Krisen vorbereitet ist“, heißt es in dem Aufruf, den mehr als 70 europäische Top-Wissenschaftler unterzeichnet haben. Dieser erwähnt auch ausdrücklich die amerikanische Bill & Melinda Gates Foundation als Vorbild. Die Europäische Stiftung müsse ähnlich stark ausgestattet werden wie diese: mit einem Startkapital von 20 Milliarden Euro. „Eine durchschnittliche Spende von 100 Personen in Höhe von 200 Millionen Euro würde ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen“, schreiben die Forscher aus 16 europäischen Ländern.

„Ich sehe im wesentlichen zwei Betätigungsfelder“, sagt Bock. Zeiten ohne Krise müssten für Planungen genutzt werden, um besser auf kommende Krisen vorbereitet zu sein. Bock denkt nicht nur an weitere zu erwartende Pandemien, sondern auch an Krisen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. „Wir wissen, dass es in Südeuropa bald zu einer Wasserkrise kommen wird.“

Wasserkrise im Süden droht

Schon jetzt müssten Pläne entwickelt werden, wie etwa aus wasserreichen Ländern des Nordens Wasser schnell in die trockenen Regionen etwa in Südspanien transportiert werden könnten oder welche innovativen Technologien man zur Meerwasserentsalzung findet.

„Es geht auch darum, konkrete Technologien zu erschaffen“, erklärt Bock. Dabei müsse man nicht nur an Materielles denken. Auch eine von Sozialwissenschaftlern ausgetüftelte Methode, um Verschwörungstheorien oder Fake News entgegenzuwirken, wären wichtige Technologien. Nicht zuletzt könne eine europäische philanthropische Stiftung teure Infrastrukturprojekte wie etwa das Vorhalten von Schutzausrüstungen finanzieren.

„Wann, wenn nicht jetzt?“

Ähnlich zweigleisig fährt auch die Bill & Melinda Gates Foundation. Zum Beispiel unterstützt sie einerseits Projekte zur Versorgung von Aids-Kranken, andererseits investiert sie in kostspielige Technologien wie die Entwicklung von Impfstoffen.

Bock hält das Coronageschehen für den richtigen Zeitpunkt, eine solche Stiftung auch in Europa zu etablieren. „Wann, wenn nicht jetzt, wo allen Leuten klar geworden ist, dass wir von großen Krisen getroffen werden?“, so Bock. Jetzt sei die Notwendigkeit entsprechender Vorbereitungen im Öffentlichen Bewusstsein.

Milliardäre sollen spenden

Bock und die anderen Unterzeichner haben bereits mögliche Spender kontaktiert. Es komme nicht darauf an, dass noch in diesem Jahr die „ Stiftung zur Verhütung von Umwelt- und Gesundheitsschäden“ aus der Taufe gehoben werde, es sollten aber zumindest viele wohlhabende Spender schon eine entsprechende Verpflichtung unterschreiben. Die Kultur der Philanthropie sei in Europa zwar noch nicht so ausgeprägt wie in den USA, es fehle aber nicht an Wohlstand.

„Es gibt viele Milliardäre und reiche Familien, da stehen wir den USA nicht nach.“ Jetzt gelte es die aktuelle Krisenstimmung zu nutzen, um möglichen Spendern deutlich zu machen, dass sie ihr Geld in sozial verantwortungsvolle Projekte von allgemeinem Interesse anlegen könnten – „und nicht nur in Fußballvereine“.

Von Rüdiger Braun