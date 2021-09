Potsdam

Er hatte es wirklich drauf. Donald Trump. Wenn er in seinen Zeiten als US-Präsident sein offizielles Gegenüber mit einem Händeschütteln „beglückte“, wurde diese Zeremonie nicht selten zu einer Demonstration der Macht: Das Händeschütteln dauerte lang. So lang, bis Trump es beendete. Gern zog er sein Gegenüber zu sich heran. Der Händeschüttler konnte auch durch ein Tätscheln ergänzt und verstärkt werden. Dann legten sich beide Hände Trumps um die seines Gesprächspartners. „Den anderen nicht mehr loszulassen, ist ein Zeichen von Überheblichkeit“, erklärt Eva Kimminich. Die Inhaberin der Professur Kulturen romanischer Länder an der Universität Potsdam ist auch eine Expertin für Kultursemiotik.

Das Händegeben habe in christlich geprägten Kulturen eine starke Tradition und Symbolkraft, die im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft verankert sind. Und auch wenn das Händegeben in den vergangenen anderthalb Jahren zwangsweise aus der Mode gekommen ist, so ist die Romanistin Kimminich davon überzeugt, dass diese Handarbeit ihre Renaissance erleben wird. Schon die Ersatzbegrüßungen per Ellbogen- oder Faustberührung würden zeigen, wie wichtig den Menschen auch dieser physische Kontakt ist. Diese Minimalberührung sei eben besser, als gar nichts zu machen.

Händedruck, Händeschütteln, Handschlag

Eva Kimminich unterscheidet zwischen dem Händedruck, dem Händeschütteln und dem Handschlag. Der bloße Händedruck sei schon immer ein Zeichen des Friedenschließens gewesen. Denn um sich die Hände zu reichen, müssen die Protagonisten aufeinander zugehen. Sie müssen sich näherkommen. Die Berührung an sich nehme zusätzlich Spannung heraus. Nicht umsonst heiße es im zwischenmenschlichen Bereich: „Gebt euch die Hände!“, wenn es um Verzeihung und Befriedung geht. Die starke Symbolik der vereinten Hände wussten sich die Menschen schon in der Vergangenheit zunutze zu machen.

Die Arbeiterbewegung setzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf den Händedruck als Zeichen von Brüderlichkeit und Einigkeit. Später war es der historische Händedruck von Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck, der die Zusammenführung von KPD und SPD zur SED im April 1946 symbolisierte. Die Potsdamer Uni-Professorin hat ein weiteres Beispiel der perfekten medialen Inszenierung. Es ist mehrere hundert Jahre alt. Der römische Kaiser Commodus – er lebte im 2. Jahrhundert – ließ sich dafür feiern, dass er zwei einander feindlich gegenüberstehende Truppen in seinem Reich befriedete. Öffentlich machte er diesen Erfolg mit der Herausgabe einer Münze. Sie zeigt nicht nur die beiden ehemaligen Kontrahenten, die sich nun die Hand geben, sondern auch „Commodus als dritte Figur. Er legt beiden Parteien eine Hand auf die Schulter, um deutlich zu machen, dass er sie geeint hat“, so Eva Kimminich. Ein Machtspiel. Damals musste es aufwendig als Münze geprägt werden – heute laufen die Inszenierungen live über Bildschirme. Wie eben die von Donald Trump und seiner Form des Händeschüttelns. Das Schütteln sei allgemein ein Zusatz zum normalen Händedruck, erklärt Eva Kimminich. Der lässt sich auch ganz neutral, also auf Augenhöhe mit dem Gegenüber, bewerkstelligen.

Eva Kimminich Geboren 1957 in St. Blasien im Schwarzwald. Eva Kimminich studierte Romanistik, Kunstgeschichte, Volkskunde und Ethnologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. 2010 wurde sie an die Universität Potsdam berufen. Sie hat die Professur Kulturen romanischer Länder inne und hat dort den Masterstudiengang „Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik“ sowie das Zentrum für Kultursemiotik ins Leben gerufen. Zuvor lehrte und forschte sie an den Universitäten Chemnitz-Zwickau, Kassel, Bayreuth, Berlin und Freiburg.

Der Handschlag wiederum ist für die promovierte Romanistin ein traditionelles Symbol für den Abschluss eines Vertrages. Gerade beim Austausch von Waren sei er in der Vergangenheit der Ausdruck des Vertrauens gewesen. Heute ersetzen ihn schriftlich fixierte Vertragswerke. Mit einigen wenigen Ausnahmen. Auf einigen Viehmärkten in ländlichen Regionen hat sich dieses Ritual bis heute gehalten. Da gilt der Handschlag für den Geschäftsabschluss.

Wenn sich Menschen hierzulande die Hand geben, so ist das meist die rechte Hand. Denn im europäisch-christlichen Raum ist die rechte Seite seit jeher „die Seite des Göttlichen und Gerechten – sie ist die richtige Seite“, so Eva Kimminich. Da die meisten Menschen Rechtshänder sind, haben sie meist auch ihre Waffe in dieser Hand getragen. Wer also mit der geöffneten rechten Hand auf einen anderen zugeht, um ihn per Händedruck zu begrüßen, zeigt, dass er ohne Waffen, also in friedlicher Absicht kommt.

Händedruck macht Eindruck

Überhaupt der Händedruck. Er ist, sagt Kimminich, „ein nicht bewusster Austausch von Befindlichkeiten“. Er mache EinDRUCK. Mit seiner Stärke oder Laschheit. Mit der Dauer oder Zögerlichkeit. Es sind Gesten, die vom Gegenüber interpretiert werden können.

Das Händegeben hat längst nicht in allen Kulturen diese große Bedeutung wie bei uns. In Ostasien zum Beispiel gebe es „ein ganz anderes Verständnis des In-der-Welt-Seins“, erläutert die Expertin für Kultursemiotik. Der Respekt vor anderen Lebewesen gebiete es, nicht in deren Lebensraum einzutreten. Abstand ist geboten. Ein leichtes Verneigen zum Gruß genüge dann schon.

Mit dem freien Leben in einer offenen Gesellschaft und mit Reisen in die ganze Welt werden auch andere, neue Begrüßungsrituale übernommen. Doch Eva Kimminich ist sich sicher, dass der Händedruck bleibt beziehungsweise wiederkommt. Wenn es uns gelingt, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Von Ute Sommer