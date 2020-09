Potsdam

Der Thüringer Pfarrer Kristóf Bálint ist neuer Generalsuperintendent von Potsdam. Der Wahlkonvent der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) wählte den 55-Jährigen am Sonntag in Potsdam mit 19 von 33 Stimmen im zweiten Wahlgang, wie die evangelische Landeskirche mitteilte. Ein Generalsuperintendent ist ein Regionalbischof für eine der drei Regionen der Landeskirche.

Bálint folgt auf die Potsdamer Generalsuperintendentin Heilgard Asmus, deren zehnjährige Amtszeit im Juli endete. Der bisherige Superintendent im thüringischen Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sonderhausen ist künftig geistliches Oberhaupt von rund 165.000 evangelischen Christen in der Region zwischen Prenzlau, Wittenberge und Treuenbrietzen.

„ Kristóf Bálint ist ein erfahrener Superintendent, er kennt die Herausforderungen, die auf die Kirche zukommen, gut, lässt sich davon nicht schrecken, sondern sieht die Chancen, die auch darin liegen“, erklärte Bischof Christian Stäblein nach der Wahl. Die drei Generalsuperintendenten der Landeskirche gehören der Kirchenleitung an.

Neben Bálint hatte der Berliner Theologe Christoph Vogel für das Amt kandidiert. Beide Kandidaten hatten sich im August in einem Gottesdienst mit anschließenden Vortrag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kristóf Bálint wurde in Budapest geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder und fünf Enkel. Evangelische Theologie hat Bálint in Jena studiert. Seit der Ordination 2001 ist er Pfarrer in Thüringen und war dort zeitweilig auch in der Gefängnisseelsorge tätig. Seit 2012 ist er Superintendent im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.

