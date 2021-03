Potsdam

Das Evangelische Zentrum für Altersmedizin (EZA) im Herzen Potsdams erscheint im neuen Glanz. Im Rahmen einer Komplettsanierung wurde die Tagesklinik in der Weinbergstraße modernisiert. „Nach ziemlich genau einem Jahr können die Türen für die geriatrischen Patientinnen und Patienten, auch unter Corona-Bedingungen, wieder geöffnet werden“, teilen die Alexianer mit.

Patientinnen und Patienten profitieren nun wieder von den spezialisierten Therapien in einer freundlichen, hellen und runderneuerten Umgebung sowie dem neu entstandenen Bereich für medizinisches Gerätetraining und Fitness. Das Fachkrankenhaus in Trägerschaft der Alexianer GmbH und der Stiftung Evangelische Frauenhilfe in Brandenburg investierte insgesamt 1,6 Millionen Euro in die Maßnahmen. „Wir freuen uns, wieder durchstarten zu können, nachdem wir die älteren Menschen pandemiebedingt ein Jahr lang nur eingeschränkt versorgen konnten“, sagt Oliver Pommerenke, Regionalgeschäftsführer der Alexianer.

Alternative zum Krankenhaus: Die Tagesklinik

„Die geriatrische Tagesklinik, als integraler Teil der altersmedizinischen Versorgungslandschaft, stellt mit ihren 20 Plätzen eine attraktive Behandlungsalternative zum Krankenhausaufenthalt dar. Unsere Ärzte behandeln die Akuterkrankungen älterer Menschen unter Einbezug aller bestehenden Beschwerden und Alltagsdefizite“, erklärt Chefarzt Manuel Anhold. Patientinnen und Patienten werden von zu Hause abgeholt und nachmittags in ihr gewohntes Umfeld zurück gebracht. Sie erhalten ein komplettes diagnostisches, medizinisches und therapeutisches Angebot. Hervorzuheben ist ein umfassendes Diagnostik- und Erhebungsinstrumentarium sowie zielgerichtete Frührehabilitation. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten laut den Alexianern vollständig.

Aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Nicht nur die Tagesklinik wurde umgestaltet, auch die Außenanlage am Weinberg wurde einem ausgiebigen Frühjahrsputz unterzogen. Neben der Erneuerung der Terrassen mit einer schattenspendenden Pergola und neuen Sitzmöglichkeiten haben auch ganzjährige Outdoor-Sportgeräte für die Patientinnen und Patienten ihren Platz gefunden. Bei der Ausdünnung und Neugestaltung des Hanges wurde so manch vergessener Schatz wiederentdeckt. Nach der Befreiung von altem Gehölz kann nun unter anderem ein alter gemauerter Pavillon wieder bestaunt werden, der zuvor verborgen blieb.

Das Evangelisch Zentrum für Altersmedizin Das Evangelische Zentrum für Altersmedizin (EZA) umfasst ein geriatrisches Fachkrankenhaus mit Tagesklinik und mit einer Spezialstation für Menschen mit Demenz sowie ein ausführliches Lehrangebot für alle in der Geriatrie tätigen Berufsgruppen. Träger des EZA sind die Alexianer und der Evangelische Frauenhilfe in Brandenburg. Mit 120 Betten im Krankenhaus und in der Tagesklinik zählt das EZA zu den größten Kompetenzzentren für Altersmedizin im Land Brandenburg. Es versorgt jährlich etwa 2.500 Patientinnen und Patienten. Krankenhaus und Tagesklinik befinden sich zu Füßen des Winzerbergs, Weinbergstraße 18-19. Die Villa war einst das Pfarrhaus der 1902 gegründeten Brandenburgischen Frauenhilfe. nf

In den kommenden Monaten wird das Evangelische Zentrum für Altersmedizin den stationären Bereich einer Sanierung unterziehen. Die besondere Herausforderung liegt darin, dass das Bauprojekt während eines reduzierten Normalbetriebes durchgeführt wird und die Einschränkungen des Klinikalltages somit so gering wie möglich gehalten werden müssen.

