Potsdam

Die Bundesgartenschau – 20 Jahre später. Vieles ist wie damals: Der beliebte Wasserspielplatz ist bevölkert, die Veranstaltungsbühne steht noch groß und breit da. Einst spielte dort unter anderem das Filmorchester Babelsberg vor Tausenden Zuhörern. Manche Fixpunkte sind jedoch schon lange Schnee, pardon: Blütenstaub, von gestern. Die gläserne MAZ-Redaktion zum Beispiel, in der eine tägliche Buga-Sonderseite produziert wurde. Sie befand sich auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes am Haupteingang. Und Froschkönig Fritz, Liebling aller Kinder, ist längst im Maskottchen-Himmel.

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem Buga-Maskottchen Froschkönig Fritz bei der offiziellen Eröffnungsfeier der Blumenschau am 20. April 2001. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine spezielle „Wappen-Blume“ gab es seinerzeit nicht. Aber welches Gewächs könnte die Gartenschau rückblickend am besten charakterisieren? Ex-Buga-Geschäftsführer Jochen Sandner muss nicht lange überlegen: „Der Salbei und der Lavendel, die auch noch heute an den Wällen im Volkspark wachsen. Sie sind robust und kräftig.“ Beides Eigenschaften, die auch dem Groß-Event nach dem eher flügellahmen Start wunderbar zustatten kamen. Das Konzept ging voll auf. 2,6 Millionen Blumenfreunde begaben sich in den 170 Tagen, nachdem Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) das Eröffnungsband durchschnitten hatte, auf Entdeckungsreise durch die vier Gartenschau-Kulissen: Neben dem Buga-Park waren das die Bornimer Feldflur – nach Lennés Plänen rekonstruiert – sowie die historische Innenstadt und die „Orte am Fluss“, darunter die Freundschaftsinsel. Auch der Karl-Foerster-Garten erstrahlte wieder im Rittersporn-Glanz.

Als sich am 7. Oktober die Buga-Pforten endgültig schlossen, konnte sich die Bilanz sehen lassen. 60.000 Übernachtungen mehr als in der Saison 2000 gab es in Potsdam zu verbuchen. 15.000 Reisebusse steuerten die Grün-Destinationen an. Vom Himmel gefallen war der Erfolg nicht. „Für die gute Resonanz der Busunternehmen hatten wir zuvor drei Jahre lang Klinken geputzt“, erinnert sich Sandner. Doch während die Gäste meist nur für eine Stippvisite kamen, verfiel der Buga-Chef dauerhaft dem Charme von Potsdam. Der gebürtige Ostfriese, der zuvor unter anderem für die Cottbuser Buga gearbeitet hatte, wurde hier sesshaft. Auch den Gartenschauen blieb er treu. Seit vielen Jahren ist er Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft in Bonn, die über den Austragungsort einer Buga oder Internationalen Gartenausstellung entscheidet.

Buga war Anstoß für Veränderungen in Potsdam

Daheim in Bornstedt macht Jochen Sandner gern mal Abstecher in den Volkspark. Die Veränderungen nimmt er gelassen, etwa die geplanten Häuser an der Park-Taille. Schließlich sei das schon im Bebauungsplan von 1999 vorgesehen gewesen, sagt er. Über die Pläne, den Remisenpark mit einer Sportanlage zu überbauen, müsse man aber diskutieren.

Der Wert der Buga besteht für Sandner nicht nur aus dem positiv gewandelten Selbstverständnis der Stadt. Mehr noch: Es wurde der Keim für viele Entwicklungen gelegt. Beispiel: „Die Umrisse des Stadtschlosses wurden am Alten Markt erlebbar gemacht.“ 2014 war das Gebäude dann Wirklichkeit.

Von Ildiko Röd