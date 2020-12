Potsdam

Potsdams Ex-Klinikums-Chef Steffen Grebner hat einen neuen Job: Wie das Klinikum Region Hannover (KRH) auf seiner Internetseite meldet, übernimmt Grebner zum 1. Januar 2021 die Leitung des Zentralbereichs Beschaffungsmanagement im KRH. Demnach komme mit Grebner ein erfahrener „Macher“ ins KRH, der vor allem den Einkauf nachhaltig entwickeln werde.

Potsdam bezahlt weiter

Steffen Grebner war von 2007 an kaufmännischer Geschäftsführer des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums. Seit Ende April 2020 hatte sich Grebner – wie auch die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer – nach einem krankenhausinternen Coronavirus-Ausbruch im mit zahlreichen Erkrankten und Todesfällen zwangsweise von der Klinik-Spitze zurückziehen müssen. Er ließ seine Tätigkeiten ruhen, Interimsgeschäftsführer übernahmen – Ende November wurde verkündet, dass Grebner die Geschäftsführung niederlegen und somit sein Dienstverhältnis beenden werde. Die Entscheidung sei im „Einvernehmen mit der Landeshauptstadt Potsdam“ getroffen, teilte die Stadt damals mit, wollte sich aber nicht zu den Bedingungen der Vertragsauflösung äußern. Nach MAZ-Informationen bekommt Grebner volle Bezüge ohne Boni bis zum Ende seiner regulären Vertragslaufzeit im Jahr 2022. Die Gesamtsumme soll rund 460 000 Euro betragen. Sollte er – wie nun angekündigt – eine neue Stelle antreten, kann das auf 70 Prozent reduziert werden.

„Ausgewiesener und anerkannter Experte der Gesundheitsbranche“

Er freue sich sehr auf seine Aufgaben und sein neues Team in Hannover, wird Grebner in der KRH-Personalie zitiert: „Ein großes, kommunales Krankenhausunternehmen wie das KRH mit seinen zentralisierten Unterstützungsprozessen verfügt über ein enormes Potenzial, um die dynamischen Entwicklungen in der stationären Gesundheitsversorgung erfolgreich zu begleiten und mitzugestalten.“ Für die KRH-Geschäftsführung sei der Wechsel von Grebner ein eindeutiger Beleg für die Attraktivität des KRH sowie eine große Chance, den Bereich des Beschaffungsmanagements nachhaltig zu einem Erfolgsfaktor zu entwickeln. Man kenne Grebner seit vielen Jahren „als einen ausgewiesenen und anerkannten Experten der Gesundheitsbranche“ und freue sich darauf, auf dieser Basis in Zukunft zusammenzuarbeiten.

Von MAZonline/nf