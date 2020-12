Nauener Vorstadt

Wegen der Corona-Abstandsregeln hat der frühere Babelsberger Chemielehrer Herbert Schmidt am Montag seinen 100. Geburtstag nur in bescheidenem Rahmen feiern können. Aber ein Dutzend seiner früheren Schüler hielt ihm vor den Toren des Emmaushauses in der Eisenhartstraße ein zünftiges Ständchen mit einer Dankesrede für sein Leben und Wirken und Musik von der Gruppe Blechzeit: Schmidt dirigierte das Ensemble von seinem Stuhl im Inneren des Hauses aus begeistert mit. Im Frühjahr hoffen die Schüler die Feier in einem deutlich größeren Kreis nachholen zu können.

Ein Hoch auf Herbert Schmidt Quelle: Rainer Schüler

Es sei eine „herausragende Freude“, Schmidt zu seinem 100. gratulieren zu können, weil man ihm mit ganzer Sympathie begegnet, sagte Hans-Joachim Zunft (79) in seiner Rede für den „Alt-Lehrer“, als den sich Schmidt stets selbst bezeichnet hatte. Dass sich die Runde der Ehemaligen überhaupt versammelte, ist ein Verdienst des Lehrers, der sich die Namen und Adressen seiner Reifeprüflinge stets aufschrieb und die Kontakte hielt. So war er es, der als 90-Jähriger dank seiner Liste eine 100-Jahr-Feier für seine ehemalige Schule organisierte: Das heutige Bertha-von-Suttner-Gymnasium kennt er persönlich auch als Althoff-Gymnasium und als Beethoven-Oberschule als Schüler, Lehrer und Förderer.

Allein dafür gebühre ihm ein Eintrag ins Gedächtnisbuch des Ortes Babelsberg, sagte Zunft, der auch an schlimme Erlebnisse des Lehrers im Zweiten Weltkrieg erinnerte. Der verschlug in fünf Jahre lang bis zum Kriegsende an Fronten in Russland, Belgien, Frankreich, Italien und Dänemark, wo er mehrfach verwundet wurde.

1945 heiratete er seine Frau Anneliese, die 1969 starb. Mit ihr hat er zwei Töchter und zwei Enkel, die zur Feier gekommen waren. 1980 heiratete er Elli, die er 2010 verlor. Er selbst lebt nach einem Schlaganfall seit 2007 im Emmaushaus.

Herbert Schmidt dirigiert die Bläser von „Blechzeit“ Quelle: Varvara Smirnova

Die Schüler glauben, dass in seinem Unterricht die meisten Experimente schief gegangen sind. „So haben wir das erlebt“, sagte Zunft, aber vermutlich sollten die Experimente genau so ablaufen. Die Schüler wünschten ihrem Altehrer, seinen wachen Geist, den vorwärts blickenden Mut und die Neugier zu bewahren, mit der er an der Entwicklung der Wellt und der Menschen um sich teilnimmt. „Erhalte Dir die Fähigkeit, das Negative zwar wahrzunehmen, es aber hinter alles Positive zu stellen und es dadurch verblassen zu lassen.“

