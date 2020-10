Innenstadt

Der Mauerfall hat Ex-Eislaufstar Katarina Witt völlig überrascht. Die Nachricht habe sie morgens um drei bei einem Dreh für „Carmen on Ice“ im spanischen Sevilla bekommen, erzählte die Weltmeisterin und Olympiasiegerin am Samstag bei einer Gesprächsrunde am Rumpf der Garnisonkirche, die derzeit wieder aufgebaut wird. Gegen sechs im Hotel habe sie dann ungläubig die Fernsehbilder gesehen und nur gedacht: „Wie soll das weitergehen?“ Sie habe die Massendemonstrationen im Frühjahr und Sommer beobachtet und die Demonstranten für ihren Mut bewundert, sagte sie und gehofft, das werde „die DDR wachrütteln.“ An ein Ende dieses Staates habe sie nie gedacht.

Dreh in Spanien abgebrochen

Der Dreh in Spanien wurde abgebrochen, aber nicht wegen der Wende in Deutschland, sondern wegen eines Jahrhundertsturms, der die Dreharbeiten in Sevilla sprichwörtlich ins Wasser fallen ließ. Man hatte die Stierkampfarena und die Straßen der andalusischen Stadt für die Eislaufszenen mit Eis ausgelegt; das habe der Sturm vernichtet. Die Babelsbeger Kulissenbauer hätten aber binnen weniger Tage Ersatzkulissen geschaffen, um die Dreharbeiten fortzusetzen.

Katarina Witt erzählt über ihr Leben in der DDR. Quelle: Rainer Schüler

Als Leistungssportler in der DDR in den Westen reisen zu dürfen, habe sie immer als großes Privileg gesehen. „Das war für die meisten Spitzensportler eine Hauptmotivation. Nicht reich und berühmt zu werden, sondern mal der Beste zu sein und seine Nase in die weite Welt zu halten.“ Ihren ersten sportlichen Aufenthalt im „nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet“ habe sie als 13-Jährige in der österreichischen Hauptstadt Wien gehabt, erzählte sie. Sie habe die „Einkaufsstraßen“ bewundert.

Im Westen zu bleiben, sei nie ihr Wunsch gewesen. „Meine Familie lebte doch im Osten, und da hatten wir uns eingerichtet.“ Man habe immer eine warme Wohnung und genug zu essen gehabt; das sei im Westen nicht überall so gewesen, habe sie erlebt. Sie hätte sich aber gewünscht, dass die Menschen schon zu DDR-Zeiten in den Westen reisen können: „Man hätte Vertrauen haben sollen zu den Menschen. Es war der größte Fehler, zu glauben, dass die alle gehen.“

Harte Auslese in der DDR

Leistungssport sei eine „harte Auslese“ gewesen in der DDR: Sie habe als Kind mit über 100 anderen in diesem Sport angefangen und sei als einzige übrig geblieben, erinnerte sie sich. Die vielen, die es nicht ganz nach oben geschafft haben, seien oft frustriert gewesen, hätten nach der verpassten Karriere aber gute Berufe gelernt, „anders als ich“, lachte sie, die nun ein Sportstudio an der Schiffbauergasse betreibt.

Als sie sich zu den Förderern der Garnisonkirche gesellte, habe sie nicht gewusst, wie gegensätzlich die Meinungen der Menschen zu diesem Projekt sind, gab sie zu, warb aber für Kompromissbereitschaft der verschiedenen Seiten: „Es darf keiner auf seiner Meinung beharren.“

Von Rainer Schüler