Als Chefredakteur in Ungarn geschasst, in Potsdam mit dem Medienpreis „M 100 Media Award“ ausgezeichnet. Szabolcs Dull kämpft für die Pressefreiheit

Was ist das für ein Gefühl, in Potsdam einen internationalen Journalistenpreis zu bekommen, wenn man gerade seinen Job als Chefredakteur verloren hat?

Szabolcs Dull: Der Preis ist eine große Ehre, aber er gilt nicht nur mir, sondern der gesamten Redaktion. Meine Kollegen sind vor ein paar Monaten entschieden für die Werte der Pressefreiheit eingestanden, indem sie freiwillig die Redaktion nach meiner Kündigung verlassen haben. Index war immerhin das meist gelesene Organ in Ungarn. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das nicht nur in Ungarn hochgehalten werden muss, sondern überall. Deshalb bin ich gerne nach Potsdam gekommen.

Wie steht es derzeit um die Pressefreiheit in Ungarn?

Man kann die Pressefreiheit vielleicht mit einem Zimmer vergleichen. Ideal ist es, wenn es sehr hoch ist, sodass man viel Bewegungsfreiheit hat. Aber wenn es nur anderthalb Meter hoch ist, dann gibt es zwar Pressefreiheit, aber die meisten Menschen müssen den Kopf einziehen. In den vergangenen Jahren wurden in Ungarn so sehr viele Redaktionen zerschlagen, weil unser Zimmer immer kleiner wird.

Index.hu war eines der letzten unabhängigen Presseportale in Ungarn. Wie habe Sie so lange durchgehalten?

Index wurde vor 21 Jahren gegründet und war die wichtigste Informationsquelle in Ungarn. Die Leute haben als erstes morgens dieses Portal aufgemacht. Sie wussten, dass wir immer die aktuellsten Informationen hatten. Wir haben unsere Aufgabe aber einfach ernst genommen: für die Leser zu schreiben. Deshalb konnten wir so lange existieren. Und als ich das Gefühl bekam, dass der politische Druck von außen zunahm, habe ich das sofort veröffentlicht.

Und deshalb wurden Sie gekündigt. Sie haben das mit einem „Unabhängigkeitsbarometer“ publik gemacht. Wie funktionierte das?

Der Hintergrund für das Barometer war, dass wir gemerkt hatten, dass vieles hinter unserem Rücken entschieden wurde. Oligarchen hatten sich eingekauft. Und weil wir keinen Einfluss auf die Eigentumsverhältnisse hatten, haben wir zwei wichtige Prinzipien festgelegt: inhaltliche Unabhängigkeit und die Unantastbarkeit der Redaktionsbesetzung. Im Frühjahr gab es dann einen Outsourcing-Plan für die Redaktion. Das verletzte das zweite Prinzip und deshalb habe ich das Barometer auf unserer Webseite von „grün“ auf „gelb“ gestellt. Dafür wurde ich gekündigt.

Die Pressefreiheit wurde also nicht über offene Zensurversuche sondern durch ökonomischen Druck behindert?

Genau. Es klingelten nicht die Telefone, weil man inhaltlich nicht einverstanden war, sondern man berief sich auf wirtschaftliche Zwänge, weshalb Umstrukturierungen in der Redaktion notwendig seien. Ein anderes Druckmittel war, dass bei uns keine regierungsnahe Werbung geschaltet wurde – selbst in der Coronakrise keine Informationskampagnen, etwa dass man sich die Hände waschen solle. Und das bei einem Medium, das täglich etwa eine Million Leser hat. Das sind immerhin zehn Prozent der Bevölkerung in Ungarn.

Die Index-Redaktion ist aus Solidarität mit Ihnen zurückgetreten. Sie sprachen von Werten. Welche Werte verkörperte „Index.hu“?

Für meine Kollegen war Index nicht nur ein Arbeitsplatz. Sei konnten sich hier frei über Themen austauschen. Und davon lebte auch die Redaktionsarbeit. Aus den wildesten Ideen sind oft die besten Geschichten entstanden. Aber entscheidend war immer die Frage: Was könnte die Leser interessieren?

Das Nachrichtenportal „Index.hu“ Szabolcs Dull war seit 2019 der Chefredakteur des Portals „Index.hu“. „Index.hu“ war eines der letzten unabhängigen Pressemedien in Ungarn. Im Juli wurde Dull entlassen, nachdem er öffentlich machte, dass die Unabhängigkeit der Redaktion in Gefahr sei. Die Redaktion des Portals verließ daraufhin geschlossen ihren Arbeitsplatz. Dull ist 36 Jahre alt, studierter Romanist und Kommunikationswissenschaftler und arbeitete als Radioreporter.

Die Pressefreiheit ist nur einer der Grundwerte einer liberalen Demokratie. Wie stark sind diese liberalen Werte noch vorhanden in einem Land, in dem der Ministerpräsident eine „illiberale Demokratie“ propagiert?

Orbán hat diese Formulierung in jüngster Zeit nicht mehr wiederholt. Aber eines ist sicher: Es kann nicht sein, dass ein Ministerpräsident alleine entscheidet, welche Werte in einem Land zu gelten haben. Darüber bestimmen wir alle. Und die Redaktion von Index hat dafür gekämpft, dass darüber diskutiert werden kann. Die Freiheit der Presse ist dafür eine grundlegende Voraussetzung.

Wie geht es nun weiter ohne „Index.hu“?

Wir arbeiten an einem neuen Portal, das „Telex“ heißen wird. Denn wir müssen ein neues unabhängiges Organ für die Öffentlichkeit schaffen, das dieselben journalistischen Werte vertritt wie Index.

Und Sie sind der Chefredakteur?

Nein, vorerst nicht. Ich muss nach meinem Rausschmiss die Kündigungsfrist einhalten.

Und wie wird sich „Telex“ finanzieren?

Über Abonnements. Das ist einmalig in Ungarn.

Wann geht das Portal live?

Wahrscheinlich in ein paar Wochen.

Wenn Sie heute nach Belarus schauen, wo für ähnliche Werte gekämpft wird wie 1989 in Ungarn, was empfinden Sie dann?

Man sieht dort, dass man für seine Werte eintreten muss. Man kann nicht nur auf der Couch sitzen und Facebook gucken, sondern muss kämpfen. Und ich denke, dass wir bei Index unsere Verantwortung genau dafür erkannt haben. Als wir die Grenze erreicht hatten, mussten wir handeln. Die Menschen in Belarus spüren ebenfalls, dass sie eine Grenze erreicht haben.

