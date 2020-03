Ex-Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke: „Potsdam verliert seinen Charakter“

Potsdam

Von 1961 bis 1984 war Brunhilde Hanke die Oberbürgermeisterin der Stadt Potsdam. Sie lebt heute in einer Senioreneinrichtung in Bornstedt.

Frau Hanke, Sie werden an diesem Montag 90 Jahre alt. Wie geht es Ihnen?

Brunhilde Hanke: Ich bin sehr zufrieden und voller Demut, dass ich noch so fit bin, mich selbst versorgen und alles im Haushalt alleine machen kann. Und ich lebe in einer Straße, die nach einem Adligen benannt ist und in einer ehemaligen Kaserne. Wer hätte das je gedacht? Seht mal, wo ich hingekommen bin.

Werden Sie heute noch erkannt? Nennt man Sie noch „Bruni“?

Ich werde noch oft angesprochen und erkannt. Die Menschen erzählen mir dann, wie ich ihnen bei der Suche nach einer Wohnung oder Kitaplatz geholfen habe, von persönlichen Begegnungen.

Sie kamen 1952 von der Hochschule der Freien Deutschen Jugend in Wandlitz als FDJ-Funktionärin nach Potsdam. Was für eine Stadt fanden Sie vor?

Es war eine sehr triste, traurige Stadt. Ich kann mich entsinnen, dass mich mein Mann beschimpft hat, dass ich ihn aus dem schönen Wald in das graue Potsdam geholt habe. Hier war viel zu tun. Später habe ich mit Hochachtung die Schlösser und Parks kennengelernt.

Im September 1961 wurden Sie Oberbürgermeisterin. Wurden Sie eigentlich gewählt oder ernannt?

Ich war Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung und wurde auch gewählt. Die SED hatte das Vorschlagsrecht für den Oberbürgermeister und wollte, dass ich das mache. Ich wurde von den Stadtverordneten gewählt.

Sie waren mit 31 Jahren noch sehr jung. Warum wurden Sie ausgewählt?

Zur Förderung der Jugend und der Frauen. Ich wollte damals eigentlich zur Pädagogischen Hochschule gehen und nach meinem Diplom als Gesellschaftswissenschaftler nun ein Zusatzstudium zur Lehrerin machen. Damit wollte ich Arbeit und Familie besser unter einen Hut bringen. Aber die Bezirksleitung hatte andere Pläne. Lehrer könnten auch andere werden, sagte man mir.

Sie traten Ihr Amt im September 1961 wenige Tage nach dem Mauerbau an. Was bedeutete das für Ihre Arbeit?

Ich konnte schon zuvor einige Monate assistieren und die Verwaltung kennenlernen. Aber als ich anfing, war die Grenze zu. Nun mussten plötzlich 10 000 Potsdamer, die bislang in West-Berlin arbeiteten, in Potsdam eine Arbeit finden. Darunter waren viele Frauen, die täglich als Putzfrauen nach Berlin fuhren. Wir nannten sie das Scheuerlappen-Geschwader. Wir haben für sie eine Wäscherei errichtet und die Stadtbäckerei ausgebaut.

Welche anderen Probleme gab es?

Die Wohnungsnot natürlich. Ich bekam jährlich rund 1500 Briefe und darin wurden größtenteils Wohnungsprobleme angesprochen.

Das erinnert an die heutige Zeit, wo Potsdam ebenfalls rasant wächst.

Ja, es sind die gleichen Probleme auf einer anderen Ebene. Es war bereits die Waldstadt I errichtet und der Vorläufer des Plattenwerks. Wir konnten nur durch den industriellen Wohnungsbau genügend Wohnraum schaffen. In meinem ersten Jahr wurden nicht mal 100 Wohnungen fertiggestellt, im zweiten Jahr waren es schon fast 250. In meiner gesamten Amtszeit entstanden dann insgesamt rund 37.000 neue Wohnungen.

Nicht nur die Plattenbaugebiete entstanden. Das Zentrum wurde umgestaltet. Auch der Brauhausberg bekam ein neues Antlitz mit Schwimmbad und dem Restaurant „ Minsk“.

Wir haben lange um das Schwimmbad und das Interhotel gekämpft. Wir hatten ja keine Investitionsmittel. Für das Institut für Lehrerbildung, die alte Fachhochschule, wurde mit Margot Honecker verhandelt. Das sollte eigentlich zum Neuen Palais, wo die Lehramtsstudenten wohnten und ausgebildet wurden. Da haben wir wirklich gerungen, dass diese Investition ins Zentrum kommt. Denn dort sah es noch aus wie nach dem Krieg.

Nach den Debatten um die Wiedergewinnung der Mitte geht es mittlerweile auch um die Rekonstruktion des „ Minsk“ als erhaltenswertes Beispiel der DDR-Architektur. Fühlen Sie da Genugtuung?

Ich freue mich darüber, dass das „ Minsk“ bleibt. Die DDR-Architektur gehört zur Geschichte der Stadt. Wir hatten den Brauhausberg mit seinen Wasserspielen doch sehr schön gestaltet und er wird nun von Hasso Plattner wieder daran angenähert. Ich verstehe zwar nicht, wie jemand solchen Reichtum haben kann, aber es ist gut, dass er damit etwas für die Gemeinschaft tut.

Während Sie neue Wohnungen bauten, wurden viele Häuser der historischen Innenstadt abgerissen.

Ja, Sie haben recht und das ist bedauerlich. Aber Sie müssen sehen, dass es den großen Druck gab, gerade bei den Wohnungen. Eine Altbauwohnung zu sanieren, das wäre zu teuer und langsam gewesen. Wir haben Versuche gemacht, aber festgestellt, dass wir für eine Altbauwohnung drei Mal so viele Mittel und Kapazitäten benötigen würden wie im industriellen Wohnungsbau. Im Holländischen Viertel haben wir vier Häuser grundsaniert. Die haben das Vierfache gekostet! Deshalb sind Wohnungen weggenommen worden, sicherlich viel zu viele.

Zugleich ist Ihnen die Fußgängerzone in der Brandenburger Straße zu verdanken. Wie haben Sie das gemacht?

Alle Bezirke der DDR mussten den Aufbau Berlins unterstützen. Da hatten ich die Idee, dass die Kreise etwas für uns als Bezirksstadt tun. Das stieß auf Ablehnung und war nicht einfach. Aber ich konnte jedem Kreis bestimmte Gebäude in der Straße zuordnen. Sie wurde vollständig umgepflügt und erneuert und das hat allen viel abverlangt. Wir wollten nicht eine einfache Einkaufsstraße schaffen, sondern ein Erlebnis und Erholung. Es gab Hochbeete, Bänke, Skulpturen und Kunst wie die „Familie Grün“.

Wie gefällt Ihnen die Straße heute?

Viele Bänke und die Beete wurden leider weggenommen. Ihr Zustand ist natürlich ein Problem. Als älterer Mensch und als Behinderter gibt es viele Stolperstellen. Vor allem, wenn der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Das finde ich gar nicht gut.

Was sagen Sie denn zur heutigen Entwicklung der gesamten Stadt?

Wir müssen aufpassen, dass die Stadt sich nicht noch mehr ausweitet, noch mehr in die Fläche geht. Potsdam verliert für meine Begriffe seinen eigentlichen Charakter als historische Stadt immer mehr. Überall gibt es zudem Proteste wegen Fällungen und Bauprojekten. Das darf nicht überhand nehmen. Das überfordert die Kommune und zugleich wächst die Unzufriedenheit, denn wir bauen doch quasi für Berlin. Wenn ich es entscheiden könnte, würde ich sagen: Die Stadt nimmt keine Bürger mehr auf.

Für das Stadtbild prägend ist der Verlust der zwei Kirchenruinen der Garnisonkirche 1968 und der Heiliggeistkirche 1974. Sie haben immer wieder gesagt, dass Sie gegen die Sprengungen waren. Warum haben Sie sie nicht verhindert.

Man hat mich umgangen. Ich sollte sogar abgesetzt werden wegen meiner Haltung zur Garnisonkirche. Die Bezirksleitung beantragte das beim Ministerrat in Berlin, weil ich die Baupolitik der Partei nicht verstehen und umsetzen würde. Dafür gab es zwar keine Zustimmung, aber drei Stadträte mussten mit fadenscheinigen Begründungen gehen, darunter der Stadtplanungschef. Nach der Sprengung der Garnisonkirche wollte ich dann keine Kompromisse mehr eingehen.

Wie kam es denn dann zur Sprengung der Heiliggeistkirche?

Es war so, dass der ganze Unterbau der Ruine noch stabil aussah. Ich hatte mit dem Stadtarchitekten überlegt, ob man das in Zukunft nicht aufmauern könnte, sodass oben ein Café über dem Wasser entstehen würde. Als man den Turmstumpf gesprengt hat, war ich gerade nicht in Potsdam, sondern im Urlaub. Ich kam zurück und die Ruine war weg. Ein Wirtschaftssekretär der Bezirksleitung, der oben im „ Kreml“ auf dem Brauhausberg saß, war dafür verantwortlich. Er hatte immer wieder in diese Stadt hineinregiert, wollte sogar, dass der Marstall, das heutige Filmmuseum, weg- und dort ein 22-Geschosser hinkommt. Immerhin das konnte ich mit dem Generaldirektor der Schlösser und Gärten noch verhindern.

Haben Sie da nicht am System gezweifelt, das Sie seit Ihrer Jugend mit aufgebaut hatten?

Ich habe viel mit meinem Mann darüber diskutiert und hatte immer das Gefühl, dass es uns doch gelingen muss, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Aber ich merkte, dass uns der Weg nicht zu dem führte, was wir uns vorgestellt hatten.

Was haben Sie dennoch für Potsdam erreicht?

Ich hinterlasse schon Spuren. Die Neubaugebiete mag man ablehnen, aber sie sind für Tausende das Zuhause. Ich sehe überall das Wirken dieser Arbeit, wenn ich durch die Stadt gehe.

Sind Sie darauf stolz?

Mit diesem Wort habe ich Probleme. Es war eine schwere Zeit, das unter den Bedingungen auf den Weg zu bringen und ich freue mich, das geschafft habe. Aber was ich auch meiner Familie zugemutet habe!

Haben Sie die Familie vernachlässigt zugunsten der Aufgabe, die Ihnen der Staat gegeben hat?

Ich war immer innerlich gespalten. Wenn ich meine Kinder in der Kita abgegeben habe und sie weinten. Meine Älteste war zum Teil im Wochenkindergarten, wo sie mich tagelang nicht gesehen hat. Da tat mir das Herze weh. Aber sobald ich im Rathaus war, stand die Arbeit im Vordergrund.

1980 mussten Sie Ihr Amt pausieren. Was war passiert?

Ich hatte einen totalen Zusammenbruch und fiel fast ein Jahr aus. Ich hatte eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Auch eine Gallenoperation und eine OP am Unterleib wurde durchgeführt. Ich bekam auch einen Herzschrittmacher.

Lag das an Überarbeitung?

Sicher. Ich bin ein widerstandsfähiger Mensch, aber ich hatte alle Signale des Körpers weggedrückt. Ich habe dann 1984 nicht noch einmal kandidiert, obwohl die Partei eigentlich wollte, dass ich mich noch einmal für fünf Jahre zur Wahl stelle. Ich habe stattdessen bis zum Ende der DDR ehrenamtlich den Kulturbund des Bezirks geführt.

Wie verbringen Sie Ihren heutigen Geburtstag angesichts der Corona-Epidemie?

Ich hatte schon vor über einer Woche entschieden alles abzusagen, das Essen mit der Familie am Pfingstberg, die Zusammenkunft mit Freunden. Ich werden den Tag nun mit meiner Tochter Bärbel verbringen. Wir fahren zu einem abgeschiedenen Häuschen in der Uckermark.

Und wie gehen Sie derzeit im Alltag mit der Corona-Krankheit um?

Ich bleibe zuhause, mein Sohn kauft für mich ein. Wir müssen uns nun alle an die Regeln halten, auch wenn es schwer fällt, weil die Gefahr durch ein unsichtbares Wesen nicht einfach zu begreifen ist. Ich nutze die Zeit und sortiere die Fotos aus meinem Leben.

Näherin und Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke wurde am 23. März 1930 in Erfurt geboren. Mit 15 Jahren begann ihr politisches Engagement. Sie lernte Näherin und studierte Gesellschaftswissenschaften. Von 1961 bis 1984 war sie für die Sozialistische Einheitspartei ( SED) Oberbürgermeisterin von Potsdam. Von 1963 bis 1990 war sie zudem Volkskammerabgeordnete, von 1964 bis 1990 auch Mitglied des Staatsrates der DDR. Mit dem Kulturwissenschaftler Helmut Hanke hat sie drei Kinder bekommen, darunter auch Bärbel Dalichow, die langjährige Direktorin des Potsdamer Filmmuseums. Hanke hat vier Enkel und vier Urenkel.

Von Peter Degener