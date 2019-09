Templiner Vorstadt

Ex-Superintendent Joachim Zehner ist tot. Wie der Evangelische Kirchenkreis Potsdam mitteilte, ist der ehemalige Pfarrer am Morgen des 21. September im Alter von 62 Jahren verstorben. Seit Juli war im Hospiz auf Hermannswerder.

Zehner war nach Ende seines Superintendentenamtes in Potsdam seit dem 1. September 2018 Pfarrer im Kirchenkreis Falkensee.

Joachim Zehner im Hospiz Potsdam am 12.07.2019. Quelle: Friedrich Bungert

Er ist mit seiner Erkrankung, von der er wusste, dass sie eine Krankheit zum Tode war, sehr offen umgegangen, schreibt der Kirchenkreis. In einem letzten Interview für die Märkische Allgemeine sagte er: „Ihr müsst euch nicht fürchten”.

Damit habe er „vielen, vielen Menschen Mut gemacht“, sagte Kirchenkreis-Sprecher Harald Geywitz am Sonntag beim 3. öfentlichen Singen am abgeschalteten Glockenspiel auf der „Plantage“ neben der im Wiederaufbau stehenden Garnisonkirche. Nach dem gemeinsamen des weltweit bekannten Liedes „ Dona nobis pacem“ verharrten die knapp 50 Teilnehmer des Singens im Gedenken an Zehner, der Pfarrer in der Friedenskirche war und den Kirchenkreis zehn Jahre lang geführt hatte. Seit 2012 war er wegen des Tumors fünf Mal operiert worden. Er stammt aus Darmstadt in Hessen und war Unterstützer des Wiederaufbaus der Garnisonkirche.

Singen am Glockenspiel: Gedenken an Joachim Zehner Quelle: Rainer Schüler

Von Rainer Schüler