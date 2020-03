Nauener Vorstadt

Ein 27-jähriger Mann hat am Freitagvormittag am Neuen Garten eine Frau sexuell belästigt. Der derzeit wohnsitzlose Täter manipulierte an seinem Geschlechtsteil und sprach die Frau in sexuell anzüglicher Weise an. Das Opfer flüchtete und informierte an einem nahegelegenen Freizeittreffpunkt die Polizei. Der Mann konnte von den Beamten kurz danach gestellt werden. Da er offensichtliche gesundheitliche Probleme hatte, wurde er von Rettungskräften in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischen Handlungen.

Von MAZonline