Cyber-Attacke auf das Potsdam-Museum

Nach einer Computerattacke befindet sich das gesamte Potsdam-Museum im Notbetrieb – und das seit über drei Wochen. Wann die Mitarbeiter wieder regulär arbeiten können, ist noch nicht absehbar. „Wir sind absolut eingeschränkt arbeitsfähig. Es betrifft alle Projekte, die anstehen, weil wir das nicht mit Ersatzgeräten überbrücken können“, erklärte Museumsdirektorin Jutta Götzmann der MAZ auf Anfrage.

Sicherheitsvorfall am 15. Mai – Details verrät das Rathaus nicht

Die Pressestelle der Stadtverwaltung bestätigte, dass es am 15. Mai einen „ Sicherheitsvorfall“ im Computersystem des Museums gegeben habe. Daraufhin wurden alle Rechner und auch die Servertechnik mitsamt allen Daten zu Projekten und Sammlungen des Hauses zur Untersuchung abgebaut.

Jutta Götzmann ist die Direktorin des Potsdam Museums. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was genau passierte, bleibt geheim. „Grundsätzlich wird die Landeshauptstadt Potsdam Informationen zu IT-Sicherheitsvorfällen nur in dem Maße öffentlich machen, dass möglicherweise ausgenutzte Schwachstellen nicht öffentlich bekannt werden. Dies ist erforderlich, um eine mögliche Nachahmung nicht zu unterstützen“, erklärt die Pressestelle.

Auf Nachfrage wurde zudem erklärt, dass weder ein E-Mail-Anhang, noch ein manipulierter USB-Stick der Auslöser waren. Es bestehe auch „keinerlei Zusammenhang zum Citrix-Vorfall im Januar 2020“, der dazu führte, dass das gesamte IT-System der Stadtverwaltung abgeschaltet werden musste.

Keine anderen Bereiche der Stadtverwaltung sind betroffen

Zwei gute Nachrichten gibt es: Die Einschränkungen betreffen ausschließlich das Potsdam-Museum und keine anderen Bereiche der Stadtverwaltung. Und: „Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse vor, dass nicht autorisierte Software installiert wurde oder Daten kompromittiert oder gar abgeflossen sind.“

Das Potsdam Museum im Alten Rathaus auf dem Alten Markt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch zugleich ist völlig offen, wann die Mitarbeiter des Potsdam-Museums wieder arbeitsfähig sein werden. Dazu könne „keine Aussage getroffen werden“, weil die Analysen der Server und Rechner noch nicht abgeschlossen sind. Man habe zwar den Mitarbeitern Notebooks zur Verfügung gestellt, aber in der Praxis fehlt den Mitarbeitern des Museums der Zugriff auf ihre Daten.

„Das Museum arbeitet durch den IT-Vorfall derzeit mit Einschränkungen, da momentan kein vollständiger Zugriff auf digital gespeicherte Unterlagen und Materialien erfolgen kann. Zudem ist das Museum zur Zeit nur eingeschränkt per E-Mail erreichbar. An der Erreichbarkeit per E-Mail wird derzeit prioritär gearbeitet“, sagt die Verwaltung.

Mitarbeiter ohne Zugriff auf digitale Daten der anstehenden Projekte

Tatsächlich wurden erst zu Pfingsten überhaupt die ersten Ersatzgeräte zur Verfügung gestellt und erste Mitarbeiter im Umgang geschult. Das hilft jedoch bei der Arbeit kaum. So ist beispielsweise die Fotodatenbank, aus der auch die MAZ in Zusammenarbeit mit dem Museum immer wieder historische Aufnahmen verwendet, nicht zugänglich.

Erschwert wird auch die Planung der kommenden Ausstellungs- und Katalogprojekte, etwa die anstehende Überarbeitung der Dauerausstellung. Auch die Quartalsflyer und andere Printprodukte können nicht bearbeitet werden. Hier arbeite man „an alternativen Lösungen“.

Besucher benötigen etwas Geduld beim Ticketkauf – wegen der Quittungen

Besucher des Museums sind von den Einschränkungen nur an der Kasse betroffen. Sie müssten dort „gegebenenfalls etwas mehr Zeit einplanen, da auch das elektronische Kassensystem momentan nicht zur Verfügung steht.“ Alle Verkäufe eines Tickets oder eines Produkts aus dem Museumshop müssen umständlich quittiert werden. Die Sonderausstellung „...das Licht, das ewig wechselt“ mit Gemälden von Karl Hagemeister kann weiterhin besucht werden.

Der Förderverein des Potsdam-Museums äußert sich trotz der drastischen Einschränkungen im Notbetrieb nur zurückhaltend. „Es gibt kein schönes Bild nach außen ab, wenn die Ausstellung zwar wieder geöffnet und sogar verlängert worden ist, aber nun für jede Eintrittskarte und verkaufte Postkarte eine handschriftliche Quittung ausgestellt werden muss“, so der Vorsitzende Markus Wicke.

Von Peter Degener