Potsdam

Der Fall erregte vor zweieinhalb Jahren Aufsehen und löste große Verunsicherung aus: Am 24. Mai 2019 wurde im Staudenhof am Alten Markt Gasalarm ausgelöst, ein Sperrkreis wurde errichtet, der Wohnblock auf zwei Etagen wegen akuter Explosionsgefahr evakuiert.

Potsdam entgeht der Katastrophe

Nachdem das Risiko für Mensch und Gebäude gebannt war, machten sich Mitarbeiter der Energie und Wasser Potsdam (EWP) auf die Suche nach dem Leck – sie sollte wochenlang anhalten. Dabei überprüften sie jeden Herd in dem zwischen 1970 und 1972 direkt neben der Nikolaikirche errichteten Block mit seinen 182 zumeist kleinen Wohnungen. Es schien, Potsdam sei noch einmal an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Damals war man zunächst von einer Havarie ausgegangen.

Doch nun steht ein 26-Jähriger vor Gericht: Am Dienstag, 27. Juli, beginnt gegen den Mann, der in anderer Sache bereits in Strafhaft einsitzt, der Prozess. Die Vorwürfe: versuchte Brandstiftung, versuchtes Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie versuchter Diebstahl.

Wollte der Angeklagte einen Herd stehlen?

Der Angeklagte hat laut dem Amtsgericht Potsdam am 23. Mai 2019 in einer fremden Wohnung den dort angeschlossenen Gasherd entwenden wollen. Dabei habe er mittels eines Schneidewerkzeugs den Gasanschluss beschädigt, sodass Gas ausgeströmt sei. Wegen des Lecks habe sich ein explosives Gasgemisch gebildet, das „konkret geeignet“ gewesen sei, eine Gasexplosion herbeizuführen.

Kritisches Gemisch aus Gas und Sauerstoff

Der Hinweis auf Gasgeruch hatte die EWP um kurz nach 10 Uhr am Vormittag des 24. Mai erreicht Nicht nur der Havariedienst rückte aus, auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Die machte in einem Flur des Wohnhauses Explosionsgefahr aus. Die Messgeräte zeigten demnach „ein kritisches Gemisch aus Gas und Sauerstoff“ an. Die Einsatzkräfte stellten schließlich fest, dass das Gas in einem Apartment ausströmt. „In dieser Wohnung lag die Konzentration bereits bei 100 Prozent“, sagte der Einsatzleiter damals der MAZ.

Angeklagter hat sich schon geäußert

Zu der Verhandlung sind laut Amtsgerichtspräsident Sylvio Seidel mehrere Belastungszeugen geladen. „Der Angeklagte bestreitet den Tatvorwurf allerdings“, so Seidel.

Das Amtsgericht hat in Strafsachen eine Strafgewalt von bis zu vier Jahren. Der Fall wird dort nicht vor einem einzelnen Strafrichter verhandelt, sondern vor dem Schöffengericht. Das bedeutet, dass im Falle einer der Anklage entsprechenden Verurteilung eine Freiheitsstrafe von zwei bis vier Jahren im Raum steht.

Von Nadine Fabian