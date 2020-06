Innenstadt

Wie wollen wir in Zukunft in Potsdam mobil sein? Mit dieser Frage startete die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion am Samstag in den sechsten Tag ihrer Aktionswoche unter dem Motto „Rebellion Wave“, durch die dem Klimaschutz mit verschiedenen politischen Aktionen mehr Gehör verschafft werden soll.

Potsdamer diskutieren über den Verkehr der Zukunft

Die Potsdamer Gruppe rief zu einer offenen Versammlung am Alten Markt in Potsdam auf, um mit Bürgerinnen und Bürgern die Mobilität der Zukunft zu diskutieren, ihre Wünsche, Vorschläge und Ideen zu sammeln. Diese sollen der Forderung nach Bürgerversammlungen zum Thema „Klima und Klimakrise“ Druck verleihen. Der Einladung folgten etwa 20 Teilnehmer.

Anzeige

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Jana Schelte (27) ist Teil der Gruppe Extinction Rebellion, begleitete bereits eine Fahrrad-Demo zur Verkehrswende am vergangenen Mittwoch. Die Studentin findet neben den Ergebnissen der offenen Versammlung vor allem den Prozess des offenen Austauschs wichtig: „Es geht nicht nur um unsere Vorstellungen, sondern darum, wie wir sie miteinander kommunizieren, dass wir miteinander in den Dialog treten“, sagt sie, „für uns ist das heute die erste offenen Versammlung und diese wollen wir spielerisch gestalten, um die Leute zum Reden anzuregen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Jana Schelte von Extinction Rebellion Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Zu den Regeln gehörten das aktive Zuhören, die radikale Inklusion und Vertrauen. „Wir möchten jedem Platz für seine Anliegen geben, uns aktiv zuhören und auch diejenigen zum sprechen bringen, die sonst nicht gehört werden“, erklärt Jana Schelte.

Enge Radwege und die Herrschaft der Autos

In zwei Kleingruppen stand die Verkehrssicherheit im Fokus des Dialogs. Von zu engen Radwegen, beispielsweise der Verengungen an der Zeppelinstraße, bis hin zu Staus während Verkehrsstoßzeiten, der Vorherrschaft der Autos und Gefahrenstellen in Potsdam diskutierten die Teilnehmer ihre Probleme und Ideen.

Diskussion in Kleingruppen. Quelle: Friedrich Bungert

„Oft habe ich als Radfahrer Probleme mit anderen Radfahrern, die langsamer fahren oder zu schnell und sich aufregen, wenn man auf engen Wegen überholt“, erzählt ein Potsdamer. Er kenne aggressive Reaktionen. „Das ist eine eigenartige Konkurrenz zwischen Verkehrsteilnehmern, die nicht sein muss, man fühlt sich weniger sicher“, ergänzt eine weitere Teilnehmerin.

E-Bikes, Lastenräder , Radschnellstraßen

Zu den konkreten Vorschlägen und Ideen zählten E-Bike-Prämien, die Förderung von Lastenrädern, regelmäßige Bürgerversammlungen zur Mobilität, Fahrradschnellstraßen und weitere Maßnahmen, um Mobilität klimaneutral zu gestalten.

„Diese schicken wir möglicherweise an die Stadtfraktionen, werden sie gegebenenfalls aufarbeiten und hoffen, dass die Leute etwas aus diesen Ideen mitnehmen können, dass sie Mobilität überdenken“, sagt Jana Schelte, „ich glaube, dass es auf unserer offenen Versammlung gute Diskussionen gab, aber insgesamt waren wir zufrieden mit der Versammlung.“

Von Mirja Gottschalkson