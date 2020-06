Brandenburger Vorstadt

Die gefakten Parteien-Plakate mit Aufrufen zu einer Bürgerversammlung am kommenden Samstag auf dem Alten Markt stammen von der Umweltschutzorganisation Extinction Rebellion. Man wolle „offene Versammlungen“ als „mögliches Format“ etablieren, „um den gesellschaftlichen Austausch zwischen verschiedenen Interessensgruppen anzustoßen“, erklärte die Organisation in Potsdam gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Mit der Plakataktion richte sich Extinction Rebellion (XR) an die Bevölkerung und an die im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien, hieß es. Die Parteien-Logos stehen auf den Plakaten, obwohl die Parteien selbst damit gar nichts zu tun haben.

„Wir befinden uns inmitten der Klimakatastrophe“, erklärte XR. Seit Jahrzehnten warnten Wissenschaftler vor den Folgen des steigenden CO2-Ausstoßes und der Vernichtung der Biodiversität. Es gebe internationale Verhandlungen und seit fünf Jahren das Pariser Klimaschutzabkommen. Die Bundes- und Landesregierungen schafften es jedoch nicht, adäquat auf diese Krise zu reagieren. Die aktuell gesteckten Klimaschutzziele reichten nicht aus, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen: „Trotz der massiven Proteste im letzten Jahr wurde mit dem aktuellen milliardenschweren Konjunkturpaket in der Coronakrise keine eindeutige Kehrtwende in der Klimapolitik vollzogen.“

Anzeige

Organisation sieht strukturelles Problem

Parlamentarische Systeme seien in ihrer Handlungsfähigkeit oft eingeschränkt durch Fraktionszwang, Lobbyismus und das Vermeiden scheinbar unpopulärer Entscheidungen aufgrund von wahltaktischen Erwägungen, so die Organisation. Sie fordert die Erweiterung der demokratischen Entscheidungsmittel im Einklang mit dem Grundgesetz und die Einrichtung einer Bürgerversammlung, eine Beteiligung der Öffentlichkeit am politischen Prozess.

Weitere MAZ+ Artikel

Eine solche Versammlung habe das „Potenzial, Menschen verschiedener Ansichten zusammenzubringen und Lösungen zu erarbeiten: „Die Politik erhält damit die Legitimation für eine effektive Klimapolitik, die von einer breiten Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen wird.“

„Zufällig ausgewähltes Publikum“

„Bei einer Bürgerversammlung reflektiert und diskutiert eine Gruppe zufällig und demographisch repräsentativ ausgewählter Personen aus der Zivilgesellschaft über ein Thema von öffentlichem Interesse“, beschreibt Extinction Rebellion ihr Projekt. Die Teilnehmer sollen Experten und Interessenvertreter hören, Fragen stellen, über politische Optionen diskutieren und Empfehlungen zur Gestaltung von Regierungspolitik geben.

Eine Bürgerversammlung kann sofort einberufen werden, erklärt XR: „Mit den Plakaten möchte Extinction Rebellion auf die Möglichkeit einer Bürgerversammlung aufmerksam machen und ermuntert die Parteien zu einer Stellungnahme zu dem Format.“

Am Samstag, dem 20. Juni, sollen bundesweit verschiedene offene, moderierte Versammlungen stattfinden, die aber ausdrücklich noch keine Bürgerversammlungen sind.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Rainer Schüler