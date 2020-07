Potsdam

Die Personalsituation im Bürgerservice und in der Kfz-Zulassungsstelle der Landeshauptstadt ist noch angespannter, als bisher schon bekannt. Zwar konnten zusätzliche Mitarbeiter gewonnen werden, doch die sind noch nicht komplett eingearbeitet.

Auch der Krankenstand, der schon im vergangenen Jahr im Rathaus-internen Vergleich überdurchschnittlich war, hat sich in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres weiter verschlechtert. Das hat die Verwaltung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage von CDU-Fraktionschef Götz Friederich mitgeteilt.

Demnach litt die Arbeitsgruppe Bürgerservice, Kfz-Zulassung/Fahrerlaubnis im vergangenen Jahr unter schweren Personalproblemen. Von 25 verfügbaren Planstellen waren Anfang 2019 nur 19 besetzt. Mitte 2019 waren 20 Stellen, Anfang 2020 22 Stellen besetzt.

Diese Mitteilung des Rathauses ist auch deshalb erwähnenswert, weil es vor wenigen Wochen in einer Auskunft auf MAZ-Anfrage noch schönere Zahlen gegeben hatte. Damals hieß es, Anfang 2019 seien 24 Stellen, Anfang 2020 23 Stellen besetzt gewesen.

Zum 1. Juli sei die nunmehr auf 26 Planstellen erweiterte Arbeitsgruppe Bürgerservice/Kfz-Zulassung erstmals komplett besetzt, so die aktuelle Auskunft des Rathauses, ohne damit schon voll einsatzfähig zu sein: Denn es sei „zu beachten, dass die in 2020 neu eingestellten Mitarbeitenden zunächst adäquat eingearbeitet werden mussten bzw. weiterhin eingearbeitet werden müssen“, so die Verwaltung in ihrer Antwort an Friederich.

Zehn Mitarbeiter der Arbeitsgruppe sind den Angaben nach jeweils im Früh- und Spätdienst „direkt mit der Abarbeitung von Zulassungs- und Fahrerlaubnisanträgen“ befasst. Drei von ihnen seien für den Händlerbereich mit Zulassungsdiensten und Autohäusern, weitere sieben für die Abarbeitung der vereinbarten Termine zuständig.

Die Arbeitsgruppe habe die Servicezeit seit dem 17. Juni auf 42 Stunden pro Woche erweitert. Wöchentlich würden rund 680 Termine gebucht, 75 Prozent der Termine beträfen Kfz-Antragstellungen.

Mehr als 50 Krankentage pro Mitarbeiter

Der Krankenstand könne aus Personenschutzgründen nur für den Bereich Bürgerservice ermittelt werden, zu dem neben dieser Arbeitsgruppe das Standesamt, die Ausländerbehörde und das Fundbüro gehören. Demnach waren im ersten Quartal dieses Jahres 80,5 Prozent, im zweiten Quartal 59,6 Prozent der Mitarbeiter mindestens einmal krank gemeldet.

Im Durchschnitt war jeder Mitarbeiter des Bereichs im ersten Quartal 13,3, im zweiten Quartal 14,3 Tage krank, macht 27,6 Krankentage pro Kopf allein von Januar bis Juni. Aufs Jahr hochgerechnet ergäbe das für diesen Bereich mit seinen gut 90 Beschäftigten 54,2 Krankentage pro Mitarbeiter. Das ist ein sehr hoher Wert.

Kfz-Online-Dienste weiter außer Betrieb

Zum Vergleich: Der Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Gesundheit und als die nächst übergeordnete Verwaltungseinheit im Rathaus hatte im vergangenen Jahr 35,6 Krankentage pro Mitarbeiter, und auch das war im Rathaus-internen Vergleich schon überdurchschnittlich.

Weitere schlechte Nachricht: eine elektronische An- und Ummeldung sowie Außerbetriebsetzung und Wiederzulassung ist im Gegensatz zu anderen mittlerweile reaktivierten Online-Diensten der Landeshauptstadt auch weiter nicht möglich: „Der Online-Dienst iKFZ steht für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung“, hieß es auf Nachfrage von Friederich.

Von Volker Oelschläger