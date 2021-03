Potsdam

Ab Donnerstag können sich Potsdamerinnen und Potsdamer einen Termin für die Corona-Schutzimpfung reservieren, wenn zu den beiden höchsten Prioritätsgruppen gehören, aber laut Impfreihenfolge noch nicht an der Reihe wären. Mit Hilfe eines Online-Formulars auf der Website der Landeshauptstadt sollen kurzfristig Termine vergeben werden können für Impfstoffdosen, die sonst verfallen würden. Die MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Potsdamer Impftermin-Warteliste.

Wer darf sich für eine Impfung registrieren?

In die Warteliste dürfen sich aktuell nur Bürgerinnen und Bürger der ersten beiden Prioritätsgruppen, mit höchster und hoher Priorität, eintragen. Die Prioritätsgruppen sind auf der Seite der Landeshauptstadt einsehbar. Wichtig ist, dass das Impfzentrum in der Metropolishalle in Babelsberg oder ein anderer Impfort das Klinikum Ernst von Bergmann nicht innerhalb von 30 Minuten erreicht werden kann.

In 30 Minuten zur Impfung: Impfzentrum in der Potsdamer Metropolis-Halle. Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/PO

Wie kann ich mich in die Impf-Warteliste eintragen?

Das Online-Formular ist ab Donnerstag, 14 Uhr, auf der Website der Landeshauptstadt Potsdam unter www.potsdam.de/impfwarteliste-fuer-die-landeshauptstadt-potsdam verfügbar.

Wie werde ich über meinen Impftermin benachrichtigt?

Die Mitarbeiter des Potsdamer Impfzentrums informieren kurzfristig per Telefon über den Impftermin. Wer sich auf die Impf-Warteliste eintragen will, sollte also am besten eine Handynummer angeben. Da die Vergabe kurzfristig erfolgt, muss es möglich sein, den Impfort innerhalb von höchstens 30 Minuten zu erreichen.

Was muss ich zu meinem Impftermin mitbringen?

Für den Nachweis der Impfberechtigung benötigt das Personal des Impfzentrums den Personalausweis, eine Bescheinigung des Arbeitgebers, sofern die Impfung aus beruflichen Gründen erfolgt oder ein ärztliches Attest, das den Anspruch auf die Corona-Schutzimpfung belegt. Im Online-Formular sollte bereits der Grund der Impfung (“Alter, „Arbeitgeberbescheinigung“, „Ärztliches Zeugnis“) angegeben werden.

Von Feliks Todtmann