Kirchsteigfeld

Das Kirchsteigfeld war einst ein Vorzeigewohngebiet in Deutschland. Inzwischen ist es in der Jahre gekommen und verwahrlost an einigen Stellen. Vor allem der Hirtengraben mit der riesigen wellenförmigen Steinbank verkommt zum Müllplatz und verliert zunehmend Wasser. Das will die FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung ändern.

Im Umwelt- und Ordnungsausschuss beantragten die Freien Demokraten deshalb am Donnerstag die Prüfung von Maßnahmen, um die Aufenthaltsqualität und das Umfeld des Kirchsteigfeldes zu verbessern. Dem Prüfantrag stimmte der Ausschuss zu.

Der Graben und der Teich mitsamt den begleitenden Grünflächen sollten grundgereinigt und dauerhaft erhalten werden, so die FDP. „Dieses Mini Ökosystem ist extrem gestört“, heißt es in dem Antrag: „Nach Regenfällen füllt sich dieser, allerdings ist es kein fließendes Gewässer mehr. Dadurch entstehen teils üble Gerüche. Für dort lebende Tiere ist dies ebenso kein geeigneter Lebensraum.“

Prüfen soll die Stadtverwaltung zudem die Einrichtung von Einbahnstraßen. Die teils zu engen Straßen führen laut FDP-Fraktion bei Gegenverkehr immer wieder zu brenzligen Situationen und abgefahrenen Spiegeln auch an parkenden Autos, etwa in der Dorothea-Schneider-Straße. Durch Einbahnstraßen lasse sich die Situation vor allem in Kurven deutlich entschärfen, auch für Fahrradfahrer.

Verbessert werden muss nach Ansicht der Fraktion auch die Aufenthaltsqualität an der Kirche und vor den Geschäften in der Anni-von-Gottberg-Straße. Hier sollte man Flächen vor den Läden begrünen und die teils tiefen Löcher auf den Parkplätzen vor Rewe schließen. Früher vorhandene Baumbestände sollten wieder neu gepflanzt werden. Zusätzlich ist zu prüfen, ob für mehr Sauberkeit ausreichend Mülleimer zur Verfügung stehen und ob eine Ausweitung sinnvoll ist.

Von Rainer Schüler