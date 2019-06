Potsdam

Die FDP-Fraktion im Potsdamer Rathaus wird künftig von Björn Teuteberg und Sabine Becker geführt. Das beschlossen die Liberalen bei ihrer konstituierenden Fraktionssitzung.

Sabine Becker ist zweite Vorsitzende der FDP-Fraktion in Potsdam. Quelle: Kathleen Friedrich

Björn Teuteberg gehörte bereits von 2008 bis 2013 der Stadtverordnetenversammlung (SVV) an. Der 45-jährige Diplom-Kaufmann arbeitet hauptberuflich als Regionalvorstand bei einer großen Hilfsorganisation. Er ist der Ehemann der Bundes-Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, die ebenfalls in der SVV sitzen wird. Sabine Becker zieht neu ins Stadtparlament ein. Die 46-jährige Personalberaterin engagiert sich unter anderem als Elternvertreterin an einer Potsdamer Grundschule.

Von MAZonline