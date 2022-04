Michigan/Potsdam

Aus dem Herzen der USA berichtet seit kurzem eine Potsdamerin: Luisa Wiewgorra (23) ist seit November Journalistin bei Fox 47, einem lokalen Fernsehsender in Lansing, der Hauptstadt des Bundesstaates Michigan. Der Weg dorthin war alles andere als einfach: Durch eine zufällige Bekanntschaft mit einem Reporter während ihrer Zeit bei einer Produktionsfirma in Detroit wechselte Luisa zu dem Fox-Sender, davor absolvierte sie an der Madonna University in Livonia, Michigan, ein Studium in Journalismus, Rundfunk und Fernsehproduktion. Auf das Studium wiederum hatte sich die Potsdamerin schon seit Jahren vorbereitet. Es war der erste große Schritt in Richtung ihres großen Traumes, Fernsehjournalistin zu werden.

Anfänge beim Lokalradio in Potsdam

Schon mit 13 Jahren absolvierte Luisa ein Praktikum bei Radio Potsdam. Von da an war ihr klar, dass sie in den Journalismus möchte. „Das zeigte einfach: Das ist das richtige für mich“, erinnert sie sich bei einem Interview mit der MAZ in Michigan.

Um sich das Studium in Amerika leisten zu können, begann sich die damalige Schülerin des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums um ein Stipendium zu bemühen. Sie habe fast ihre gesamte Freizeit in Volleyball-Trainings gesteckt und an ihrer Fitness gearbeitet, habe ihre Sprunghöhe zu verbessert – bis zu 20 Zentimeter, keine einfache Leistung.

Potsdamerin Luisa Wiewgorra in den USA – Volleyball ist noch immer ein wichtiges Hobby. Quelle: privat

Ihr Biss zahlte sich aus. 2017 vermittelte eine Agentur sie an die Madonna University, sie erhielt ein Stipendium für ihre sportlichen Leistungen. „Das ging alles schnell,“ sagt sie. „Im Juni 2017 kam das Angebot, im August ging es los.“

Messlatte für künftige Studenten aus Deutschland hoch

Nach Amerika zu gehen war die richtige Entscheidung, sagt sie, auch wenn ihr das Einleben anfangs nicht ganz leicht fiel. Sie habe sich im Englischen nicht besonders sicher gefühlt, arbeitete in einem Café, um ihre Sprachkenntnisse zu stärken. „Aber ich weiß, dass ich Texte schreiben und moderieren kann“, sagt sie, „und das hat meinem Selbstbewusstsein geholfen.“

Erfolgreich auf der Madonna University – im Redaktionskurs Spitzennoten. Quelle: privat

Ihr ehemaliger Professor Neal Haldane lobt Luisa auf MAZ-Anfrage als außergewöhnlich gute Studentin. „Luisa hat in meinem Redaktionskurs Spitzennoten erarbeitet“, schreibt er. „Und das, obwohl der Kurs oft Muttersprachler zur Verzweiflung treibt.“ Luisa sei seine erste deutsche Studentin und habe die Messlatte für künftige Studenten aus Deutschland hoch angelegt.

Mit Akzent vor die Kamera

Laut Daten des Colleges Factual und der US-Regierung sind weniger als zehn deutsche Studenten an der Madonna University. Bei Fox 47 ist Luisa die einzige in ihrem elfköpfigen Team, die nicht Englisch als Muttersprache hat. Inzwischen ist englische Sprache für sie kein Problem mehr, sie spricht längst fließend. In der Woche produziert die 23-Jährige vier Videosegmente über alle möglichen Themen für Fox 47, interviewt ganz verschiedene Leute. Dennoch: „Es stört mich schon, dass man meinen Akzent im Englischen noch hören kann,“ sagt sie. Die Amerikaner hingegen fänden das durchaus spannend und störten sich nicht daran. Und während sie bei der Produktionsfirma in Detroit noch hinter den Kulissen aktiv war, ist bei Fox 47 nun sie diejenige, die vor der Kamera steht – trotz Akzent.

Richtig Zuhause fühlt Luisa sich noch nicht

„Generell finde ich die Amerikaner aufgeschlossen und hilfsbereit,“ sagt sie. „Ich fühle mich aber trotzdem noch nach Potsdam hingezogen.“ Auch Familie und Freunden sei es nicht leicht gefallen, sie nach Amerika gehen zu sehen. Und wenn sie ehrlich ist: So ganz fühle sie sich dort auch noch immer nicht zuhause – auch, weil sie in Michigan so oft umgezogen sei: von Livonia nach Detroit und im letzten Herbst schließlich nach Lansing.

„Amerika macht es Ausländern nicht leicht,“ fügt sie hinzu. Man hänge immer ein wenig in der Schwebe. Sich ein Visum zu sichern, sei schwierig, und so könne man nur bedingt in die Zukunft planen.

Vorerst will sie bei Fox 47 bleiben, Erfahrung sammeln und ihre Fähigkeiten ausbauen, sagt Luisa. Ihr Ziel sei es, Geschichten zu erzählen, die etwas verändern könnten. Später will sie zu einem nationalen oder sogar internationalen Fernsehsender wechseln. Gerne auch irgendwann wieder in Deutschland, sagt Luisa – doch dann vielleicht als Korrespondentin für Amerika.

Von Linus Höller