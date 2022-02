Potsdam

Hinten schreit die Kettensäge, Pfingstberg, schönstes Potsdam, doch der Krach teilt sich sogar durchs Handy mit. Was soll er tun? Fabian Hinrichs sucht das Weite, kommt außer Atem, ruft: „Schopenhauer hat viel darüber geschrieben: Lärm und Denken, das schließt sich einfach aus!“ Wieder die Säge, wie ein Zahnarztbohrer. „Bei Schopenhauer war es damals das Peitschenknallen, man stellt sich das ja eigentlich romantisch vor mit Pferdekutschen…“

Nachher muss er zur Probe nach Rummelsburg, Berlin, er hat mit René Pollesch ein Stück über Corona für die Volksbühne entwickelt, als Arbeitstitel stand mal „Covid-19“ drüber. Er sagt, „uns wurde abgeraten von dem Namen, weil sonst keiner reingeht. Naja, ich bin mir nicht so sicher...“ Die Kettensäge gibt jetzt Ruhe. Mittlerweile heißt das Stück „Geht es dir gut?“

Schauspieler des Jahres 2020

Ab diesem Dienstag ist Fabian Hinrichs, der 2020 in Deutschland zum „Schauspieler des Jahres“ gewählt wurde, in der ARD-Serie „ZERV“ zu sehen. Das Kürzel steht für „Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität“. Die Serie ist als Krimi aufgebaut, Hinrichs ist ein westdeutscher Ermittler im Jahre 1991, der zusammen mit seiner ostdeutschen Kollegin ein Verbrechen aufklärt, gespielt wird sie von Nadja Uhl. Auch Uhl lebt in Potsdam, wie Hinrichs. Potsdam im Doppelpack. Sie kennen sich, laufen sich in der Stadt über den Weg, eher zufällig, und haben vor ZERV schon zwei Filme zusammen gedreht.

„ZERV ist lebendig“, schwärmt Hinrichs. „Es ist ernst, doch gleichzeitig wird spielerisch mit Typisierungen jongliert. So entsteht eine überraschende, frische Komik.“ Es beginne pointiert, hier Westdeutscher, dort Ostdeutsche, „doch es wird burlesk. Es werden keine Kostüme spazierengetragen, man bebildert keinen Schulaufsatz. ZERV ist ernst und unernst, traurig und ziemlich lustig.“

Hinrichs, groß gewachsen und ein Mann, der die Gedanken beim Sprechen findet, schaut auf Serien sonst kritisch, „ich mochte ,Breaking Bad’, ,Game of Thrones’ und ,Ozark’. Das war’s im Grunde, das hatte Kraft.“ Im Stück „Geht es dir gut?“, das er mit Pollesch schreibt, heißt es: „30.000 Stunden Netflix sind keine Erlösung“. Fabian Hinrichs übersetzt das: „Es gibt verschiedene Arten, Serien zu drehen und sie anzusehen. Einerseits als Kunst, die uns zu Erkenntnissen führt, auch zu ästhetischen Erkenntnissen, die tiefer sind als jene, die durch das bloße Denken zustande kommen. Sie können uns dorthin führen, wo wir im Alltag niemals hingelangen – das ist ein großes Glück.“

Doch es gibt auch eine zweite Form, die Serienproduktionen, „sie zielen auf Zerstreuung“. Das funktioniere allerdings nur eine Weile, „ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nach zwei Jahren Pandemie endlos fortsetzen lassen“. Die Ermüdung kann man ablesen an einer Fieberkurve: „Der Aktienkurs von Netflix geht aktuell nach unten, das spricht eine klare Sprache. Denn diese Serien werden nach dem sprichwörtlichen Schema F produziert, wie nach einem 9,99 Euro-Kochbuch.“ Das verfange nicht mehr. Die Konflikte seien absehbar, wir würden nur noch sehen, was wir ohnehin schon wüssten. Hinrichs sagt, wir stecken damit „im Gefängnis verwalteter und zu verwaltender Wirklichkeit“.

Ab diesem Dienstag Doppelfolgen von „ZERV“ Fabian Hinrichs wurde 1974 in Hamburg geboren, sein Durchbruch als Schauspieler gelang ihm 2005 mit seiner Darstellung des Widerstandskämpfers Hans Scholl im Oscar-nominierten Spielfilm „Sophie Scholl – Die letzten Tage“. Einem breiten Fernsehpublikum ist Hinrichs als Kommissar Felix Voss im Franken-„Tatort“ bekannt, wo er seit 2015 mit Dagmar Manzel im Ermittler-Team auftritt. Zum „Schauspieler des Jahres“ wurde Fabian Hinrichs 2020 in der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Theater heute“ für seine Darstellung in René Polleschs Stück „Glaube an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt“ gewählt. Auch 2010 hatte er diese Auszeichnung erhalten. Die sechs Episoden der Serie „ZERV“ mit Fabian Hinrichs in der Hauptrolle werden je in Doppelfolgen an diesem Di, Mi und Do in der ARD ab 20.15 Uhr gezeigt. Sie sind auch abzurufen in der ARD-Mediathek.

„ZERV“ aber überzeuge ihn, das Thema Ost und West sieht er als heißes Eisen. Hinrichs kommt aus Hamburg, lebt in Potsdam und ging zunächst ins vormalige Ost-Berlin. „Ich war sehr eingenommen von den Zwischenräumen, die ich überall gesehen habe. Es fing dort etwas an, aber es war noch nicht fertig. In den Hinterhöfen brannte eine Tonne und Musik kam aus dem Fenster – das war kein rechtsfreier Raum, aber diese Freiheit kannte ich aus Hamburg nicht, denn dort war alles schon fertig, im Guten wie im Schlechten.“ Ja, es gebe nun eine Elbphilharmonie, „aber die verändert das gesellschaftliche Klima nicht“.

In Potsdam, findet er, sei es noch nicht deutlich, wohin das Werden und Entstehen sich entwickelt. „Seit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind Immobilien für Anleger zur Wertschöpfung sehr attraktiv geworden, das trifft Potsdam ganz besonders, weil der Baubestand so schön ist.“ Hinrichs sagt das, auf dem Pfingstberg stehend, mit Blick aufs Belvedere, als suche er den Prachtbau als Beweis für seine These. „Die Stadt steckt voll in der Verdrängung“, sagt er, weil die Leute sich um alte Villen reißen, doch die würden nur frei, wenn eingesessene Bewohner ausziehen.

„Bahnhof wie in Ostwestfalen“

Und immer gehe es bei DDR-Bauten in Potsdam, ob Fachhochschule oder Mercure-Hotel, um die Frage: Abriss oder Nicht-Abriss. Einerseits würde durch den Abriss das Leben der Menschen aus DDR-Zeiten getilgt, „gleichzeitig gibt es natürlich Architektur, die damals nicht besonders gut gelungen ist“, gerade um den Lustgarten herum. Auf alten Fotos sieht Hinrichs Kanäle mit Schwänen, „heute liegt dort die Breite Straße wie eine Trasse, gleich daneben das beige-graue, große Mercure.“ Nach der Wende wurde es nicht zwingend besser: „Der Bahnhof ist wirklich misslungen“, urteilt Hinrichs, „Sie kommen in Potsdam an und erwarten etwas Pittoreskes oder Harmonisch-Komponiertes, doch dann ist es ein Bahnhof wie in Ostwestfalen.“ Solche Debatten, glaubt er, würden durch die mentale Reizbarkeit der Pandemie mitunter noch verhärtet.

Um konkret die Frage seines neuen Stückes aufzugreifen: Geht es dir gut? „Ja, mir geht es sehr gut… Weil ich nicht nur von Aufführungskunst lebe, die jetzt eine ganze Weile verboten war. Denn ich drehe auch Filme, da hat sich nicht so viel verändert.“ Seine Frau ist Psychoanalytikerin, ihr Beruf ist „systemrelevant“, so durften beide Kinder in die Notbetreuung von Schule und Kita. Er empfindet das als Segen, denn er sieht die „zugespitzten lebensweltlichen Belastungen, wenn die Arbeit wegbrach oder man mit Kindern den ganzen Tag auf engem Raum Organisationswunder vollbringen musste. Das Zuhause war für viele Menschen in Zeiten von Homeoffice kein Zuhause mehr, in das man nach der Arbeit heimkommen konnte. Arbeit, Schule, Zuhause, alles war an einem Ort vermengt.“

Seine Frau erkenne in ihrem Beruf die Zunahme von Zwangsstörungen, Angststörungen und Depressionen. Ihr Mann, der Schauspieler Fabian Hinrichs, versucht nun, die seelischen Schäden mit kluger Unterhaltung wie bei „ZERV“ für eine Weile zu kurieren. Oder sie wenigstens auf Eis zu legen.

Von Lars Grote