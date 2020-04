„Fängt nicht überall das Beste mit Krankheit an?“

Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute schildert Schauspieler Fabian Hinrichs seine Situation.

Ich erinnere mich noch ziemlich genau an sein Aussehen: schief, schlaksig, in Braun-Grautönen gekleidet: Dr. Frank Schlichting, wissenschaftlicher Mitarbeiter der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg, damals ungefähr 45 Jahre alt. Das Thema, das ihn verständlicherweise – in diesen Tagen umso mehr – beschäftigte war die sogenannte „objektive Zurechenbarkeit“ von Vorsatzdelikten anhand von Beispielen tatsächlicher vorhandener Risiken für Mensch und Natur. Beispiele, die hässlich waren und hässlich sind, die aber zeigen, welche Taterfolge von den meisten Menschen stillschweigend und oft mit gehörigem Selbstbetrug in Kauf genommen werden, um des erstrebten Zieles willen – zum Beispiel beim Autofahren.

Die Frage nach der Mitschuld beim Autofahren

Um selbst Auto zu fahren, nahmen 2018 die meisten mündigen Mitglieder der deutschen Gesellschaft die Verletzung von ungefähr 30 000 verletzten Kindern in Kauf, darunter über 4000 schwerstverletzte. Würde man ältere Mitbürger damit konfrontieren, dass sie im Lauf ihrer Lebensjahrzehnte den Tod und die Verletzungen hunderttausender Kinder gewollt hätten, würde der Fragende selbst sich wohl der Gefahr einer schwerwiegenden Kopfverletzung aussetzen. Frank Schlichting stellte funkelnd die bohrende Frage: „Töten wir diese Kinder also vorsätzlich?“ Denn eigentlich müssten wir doch alles tun, dass das private Autofahren verboten wird. Damit keine Kinder mehr sterben. Welche sittliche, also nach dem Guten ausgerichtete, also ethische Entscheidung hier zu treffen wäre ist klar, stechend klar: Auto verkaufen, auch kein Carsharing mehr. Problem gelöst, Ethik für Dummies gewissermaßen.

Warum das Dilemma bei Covid-19 noch viel größer ist

Bei der Covid-19-Pandemie aber stehen wir anderen, viel schwierigeren sittlichen Erschwernissen gegenüber, nämlich Unlösbarkeiten. Denn das mit jedem infizierten Menschen rasch steigende Risiko, das auf politische und eigene Entscheidungen zugerechnet werden kann (Zahl der Intensivplätze im Verhältnis Zahl der Infizierten mit schwerem Verlauf, Zahl der Atemmasken und Anzahl der Schutzbekleidung im Lichte der Übertragungswege und der Übertragungsgeschwindigkeit und so weiter), steht dem ebenso individuell oder institutionell zurechenbarem örtlichen und erdumspannenden tödlichen Risiko zerstörter Lebensgrundlagen entgegen, das aus Ausgangssperren und wirtschaftlichem Stillstand heraus entsteht. Tod und Zerstörung auf beiden Seiten, es sind tragische Verhältnisse. Und dennoch zwingen unerbittliche Notwendigkeiten Menschen, zurechenbare Entscheidungen über Menschen zu treffen: Politiker entscheiden, Ärzte entscheiden, jeder Einzelne entscheidet durch Tun oder Nichttun. Entscheidungen binden Zeit – obwohl man die Zukunft nicht kennt. Und was gerade am Bedrückendsten ist: Wir kennen noch nicht einmal die Zukunft, die durch diese unsere Entscheidungen überhaupt erst entsteht.

Das Leben geht weiter, so oder so

Darüber denke ich nach, obwohl ich weiß: Das wesentliche Merkmal tragischer Konflikte ist die Ausweglosigkeit. Das Leben nämlich geht weiter, so oder so. Und dennoch gibt es einen Kalenderspruch, der meinem Zug zur säkularen Theologie entspricht, zu gerne möchte ich daran glauben. Novalis hat ihn aufgeschrieben und er geht so: „Fängt nicht überall das Beste mit Krankheit an?“ Ich hoffe.

Von Fabian Hinrichs