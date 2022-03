Innenstadt

Der Fahrer eines Elektrorollers wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag verletzt. Er war auf der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Friedrich-Engels-Straße unterwegs und befuhr die dortige Spur der Straßenbahn. Auf der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto. Der E-Roller-Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kein Versicherungsschutz

Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Elektroroller über keinen Versicherungsschutz verfügte. Hierzu wurde durch die Polizeibeamten eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline