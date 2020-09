Naturschutz in Potsdam - Surfverbot am Fahrländer See? Ortsbeiräte richten dringenden Appell an die Stadtverwaltung

Die Potsdamer Ortsteile Fahrland und Neu Fahrland klagen schon seit längerem über rücksichtslose Freizeitsportler und Ausflügler, die die Natur am Fahrländer See zerstören. In einem Antrag an die Stadt fordern sie nun die Prüfung eines Surf-Verbots.