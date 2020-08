Fahrländer See: Surfer wehren sich gegen Müll-Vorwürfe

Fahrland/Neu Fahrland

Die Wassersportler am Fahrländer See wehren sich gegen die Vorwürfe aus den Ortsbeiräten Fahrlands und Neufahrlands, sie würden die empfindliche Natur am Fahrländer See stören. Am Sonntag haben sich gut 25 Surfer zum Müllsammeln am See getroffen, sie wollen aufräumen – und zwar „mit Müll und Unwahrheiten“, wie es die Schilder verraten, die sie dabeihaben.

„Wir sind selbst Naturschützer“, sagt Mischa Goedelt (40). „Die Darstellung, wir würden hier grillen, zelten und alles verdrecken, hat uns sehr geärgert“, sagt er, „weil das einfach nicht stimmt. Das wäre ja, als würden wir unsere eigene Badewanne zumüllen.“ Tatsächlich seien die Surfer nur an einem Bruchteil der Tage überhaupt am See, nämlich, wenn ausreichend Wind ist.

Scherben im Uferbereich

In diesem Sommer seien mehrere Probleme zusammengekommen, sagen die Aktiven des Surf und Kite Vereins Potsdam: Aufgrund der Corona-Einschränkungen seien ohnehin schon viele Menschen an den See gekommen, und dann wurde der Fahrländer See auch noch in diversen Berliner Stadtmagazinen als Geheimtipp gehandelt. „Es gab die Griller und Zelter, aber das ist niemand von uns“, sagt auch Frank Michael. Er zeigt seine Neoprenschuhe, an beiden Sohlen sind Risse. „Das kommt durch die Scherben im Uferbereich“, sagt er, „wir sind die ersten, die sich verletzen, und deshalb auch die ersten, die hier aufräumen.“

Der See liegt in einem Landschaftsschutzgebiet – und Camping, Grillen und Müll sind den Ortsbeiräten ein Dorn im Auge. Auch das wilde Parken auf Feldwegen wird bemängelt. „Dabei wird nicht nur gegen das Schutzziel des Landschaftsschutzgebietes, sondern auch gegen Naturschutzgesetze verstoßen“, schreibt die Fraktion Bürgerbündnis in ihrem Antrag: Sie will gemeinsam mit den Ortsbeiräten das Surfen auf dem Gewässer komplett verbieten. Der entsprechende Antrag wurde von der Stadtverordnetenversammlung in den Umweltausschuss und die Beiräte überwiesen

„Wir halten uns an Regeln“

Der Antrag ärgert die Surfer. „Wir sollen hier für alles verantwortlich gemacht werden“, sagt Mischa Goedelt, „angeblich stören wir sogar Vögel, die aber bei starkem Wind überhaupt nicht fliegen.“ Sein Sportkumpel Michael Hecker, der auch Anwohner des Fahrländer Sees ist, sagt: „Es gibt Regeln und an die halten wir uns, ein Verbot des Wassersports wäre auf jeden Fall das falsche Mittel und würde gegen die angesprochenen Probleme deshalb auch gar nicht helfen.“ Ein angebliches allgemeines Surfverbot auf dem Fahrländer See, das im Verbotsantrag aufgeführt wird, gelte gar nicht, sagen die Surfer.

Um die vielen Streitpunkte und Unklarheiten auszuräumen, wollen die Sportler einen Runden Tisch mit den verschiedenen Anliegern und den politischen Entscheidungsträgern initiieren. „Ich habe bereits Rederecht im Ortsbeirat hier in Neu Fahrland beantragt“, sagt Michael Hecker, „der Kontakt ist also da, wir suchen jetzt das Gespräch.“

