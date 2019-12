Potsdam

Am Sonntag wechselt die Bahn zum Winterfahrplan. Der Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) passt daher den Bus- und Straßenbahnverkehr an, um Anschlüsse zur S-Bahn und Regionalbahn zu sichern. Neben diversen Veränderungen im Minutenbereich bei vielen Linien gibt es folgende Neuerungen:

Tram 91:Von Montag bis Sonntag gibt es eine zusätzliche Fahrt um 0.58 Uhr ab Bahnhof Rehbrücke nach Bisamkiez.

Tram 96:Wochentags startet die Linie zur ersten Fahrt um 3.51 Uhr an der Haltestelle, Marie-Juchacz-Straße (bisher erst ab Bisamkiez).

Tram 99: Zur Verbesserung der Anbindung der Schiffbauergasse fahren von Sonntag bis Donnerstag zusätzliche Bahnen um 23.14 Uhr ab Hauptbahnhof und ab 23.37 Uhr ab Fontanestraße.

Bus 609: Zum Lückenschluss zwischen Tages- und Nachtverkehr von freitags zu samstags fahren Busse um 0.09 Uhr ab Satzkorn und um 0.35 Uhr ab Campus Jungfernsee.

Bus X5: Die bisher letzte Fahrt 17.42 Uhr ab Hauptbahnhof entfällt, weil parallel die Linien 605 und 606 fahren.

Fahrgäste können sich zum auf www.vip-potsdam.deoder am Vip-Infotelefon unter 0331/6 61 42 75 informieren.

Von Alexander Engels