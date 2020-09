Brandenburger Vorstadt / Nauener Vorstadt

Knapp 70 fröhliche Potsdamer sind am Samstagnachmittag die drei Straßen abgeradelt, die zur zeitweisen Umwidmung zu Spielstraßen vorgesehen sind. Am allmonatlichen Fahrradaktionstag „Kidical Mass“ von mehr als 90 Städten in Deutschland, Belgien, England, Österreich und der Schweiz nahmen die Potsdamer Pedaleure, unter ihnen etwa ein Drittel kleine Kinder, eine zweieinhalbstündige Tour in Angriff unter dem Schutz und der Begleitung der Polizei.

Eisenhartstraße bald Spielstraße ?

Vom Stadthaus aus ging zu nahen ersten Station, der Eisenhartstraße. Die ruhige, aber rechtsseitig komplett beparkte Anwohnerstraße verwandelte sich in binnen Minuten in einen Asphalt-Kreidezeichnungs-Wettbewerb, bei dem vor allem bunte Stopp-Schilder, Fahrradsymbole, durchgestrichene Autos und diverse Pro-Radverkehrs-Sprüche gemalt wurden. „Fahrradfahr’n, Fahrradfahr’n“ tönte ein Kinderlied dazu aus einem Lautsprecher vom Lastenfahrrad: „... dafür brauch ich nur Luft im Reifen...“

Spaß mit Kreide nicht nur auf der Fahrbahn der Eisenhartstraße: Alexander Heinrich bekommt eine bunte Nase. Quelle: Varvara Smirnova

Lisa (32) und Marcus Straube (31) wohnen in Bornstedt in einem Mietshaus und haben zwei kleine Kinder (Aaron ist ein Jahr alt, Jannis ist fünf) zur Demo mitgebracht. Sie fahren so gut wie alles mit dem Rad; sie haben acht verschiedene. „Und eins ist unterwegs“, sagt Marcus, nein, kein weiteres Kind, sondern ein Lastenrad. „In Potsdam kann man alles mit dem Fahrrad machen“, sagt der Papa: „Aber zu Oma oder mal in den Urlaub fahren wir auch mit dem Auto.“ Sie haben keins; sie leihen sich dann eins in der Familie oder bei Freunden. Beide Eltern pendeln täglich zur Arbeit nach Berlin, mit den „Öffis“ –dem Öffentlichen Personennahverkehr.

Familie Straube aus Bornstedt beim Malen mit Kreide in der Eisenhartstraße. Quelle: Rainer Schüler

Nicht nur gemalt auf Asphalt und Pflastersteinen wird an diesem Tag, es wird auch saubergemacht. Am so genannten World Cleanup Day durchstreifen Dutzende Menschen die Stadt und sammeln Müll ein. Auch die Radler bekommen Greifzangen, Müllbeutel und Handschuhe und durchstreifen die Eisenhartstraße, die ruhig ist zu dieser Zeit, fast frei vom Autoverkehr. Nur in einer Nebenstraße wartet eine sichtlich genervte Autofahrerin aus Cottbus darauf, dass sie endlich fahren kann, um ihre Mutter im Altenheim zu treffen.

Sogar mit Discs wird geworfen und mit Keulen jongliert in der Eisenhartstraße, während eine Autofahrerin aus Cottbis genervt wartet, das die Straße wieder frei wird. Quelle: Rainer Schüler

Die Eisenhart hat einen Radweg links markiert, darf aber von Radlern in beide Richtungen befahren werden. Der Radweg ist nicht durchgängig markiert; es kommt immer wieder zu Konflikten. Sie sei als Radler durch Autofahrer immer wieder abgedrängt und beschimpft worden, berichtet Anwohnerin Marie-Luise Glahr von der Bürgerstiftung. Ein Taxi-Fahrer sei sogar ausgestiegen und habe eine Radlerin angegriffen.

„Grüßaugust“ Jost Kremmler

Eifrig klingelnd und Fahrrad-Slogans rufend, zieht der Tross durch die Allee-, die Behlert- und die Hans-Thoma-Straße zur Humboldtbrücke. Unaufhörlich winkt Jost Kremmler vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) den Autofahrern auf der nicht gesperrten Gegenseite zu; ein einziger winkt dem „Grüß-August“ zurück, der doch nur versöhnlich wirken möchte. Immerhin darf der Konvoi überall auch bei Rot fahren und nicht nur Autos und Radfahrer, sondern auch Busse und Straßenbahnen aufhalten. Wieso die denn nicht auf dem Radweg fahren, motzt ein älterer Radler im Anzug: „Da gibt’s doch einen Radweg!“

Die Fultonstraße könnte mal zeitweise zur Spielstraße werden. Quelle: Rainer Schüler

Fultonstraße für die Kinder

Auch die Fultonstraße in Babelsberg ist als temporäre Spielstraße vorgeschlagen worden. Beidseitig rappeldicht zugeparkt, dürfte es aber schwierig werden, sie an einem solchen Spielstraßensonntag für vier Stunden Kinderspaß frei zu parken. An diesem Nachmittag greifen sich die Radfahrdemonstranten eine Sperrmüllcouch vom Straßenrand und stellen sie mitten auf die Kreuzung. Alexander Heinrich aus der Brandenburger Vorstadt lässt sich lachend darauf fallen; auf dem rechten Knie seine Tochter Inci-Elisabeth (3 ½ Jahre), auf dem linken Söhnchen Manuel (5). Er hat einen Hänger am Rad für die Kinderfahrräder, falls die kleinen Beinchen nicht mehr können. „Wir machen fast alles mit dem Rad“, erzählt der Papa: „Die Kinder radeln auch bis Babelsberg.“ Wenn die Last mal schwerer wird als die 120 Kilo, die er auf den luftbereiften Hänger laden kann, hat er ein kleines, altes Auto.

Sich einmal mitten auf die Kreuzung fläzen – das ging an diesem Tage in Babelsberg. Quelle: Rainer Schüler

Rundendrehen am Lutherplatz

Mit dem passenden Queen-Song „Bicycle Race“ geht es weiter zum Lutherplatz, wo der ganze Zug fröhlich klingelnd Runden dreht, bis den Autofahrern das Lächeln im Gesicht gefriert. War das so abgemacht mit der Polizei? Die lässt die Demonstranten gewähren. Hoch geht es zur Langen Brücke und am Landtag vorbei in die Breite Straße. Station 3 ist die Feuerbachstraße, auch sie soll Spielstraße werden, verkünden die Veranstalter den Anwohnern und bekommen von einem Balkon herunter mit drei Verlängerungsschnüren Strom gereicht für die Ansage- und Musikbox, aus der nun ein Fahrrad-Lied von Benjamin Blümchen schmettert. Endstation ist am „Extavium“, der wissenschaftlichen Mitmachwelt für Kinder in der Straße Am Kanal, wo sich bereits ein par Dutzend Clean-Uper versammelt und bergeweise Mülltüten abgeladen haben.

Mit Lastenfahrrädern wird der Müll zusammengekarrt. Quelle: Varvara Smirnova

Sogar Autoreifen, ein Kinderklappbett und ein Damenfahrrad ohne Vorderrad haben sie eingesammelt, vermutlich nicht zur Freude der Stadtentsorgung, die zwar einen Container bereitgestellt hat, später aber das Müllsammelsurium wieder auseinandersortieren muss. Das nächste Kidical Mass soll es am 2. Oktober geben.

Kidical Mass und World Cleanup Day Quelle: Rainer Schüler

„Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können. Mehr Freiräume zum Bewegen und Fahrradfahren haben in Corona-Zeiten eine noch höhere Bedeutung bekommen“, erklärt Organisatorin Simone Kraus. Das gemeinsame Wochenende, das in dieser Form erstmalig ist, wurde von der Kidical Mass Köln ins Leben gerufen. Unterstützt und organisiert wird es von ADFC, Campact, Changing Cities, Deutsches Kinderhilfswerk, Greenpeace, RADKOMM, VCD sowie mehr als 150 lokalen und regionalen Vereinen, Organisationen und Initiativen.

„Potsdam autofrei“ rufen die Kids immer wieder lautstark; mancher mag aber Autos auch.

„Wir wollen eine Fahrrad-Generation“, so die Veranstalter: „In unseren Städten sind die Bedingungen für Radfahrende, insbesondere für Kinder und Jugendliche sehr schlecht. Es fehlt vor allem an Platz: zu schmale, ungeschützte oder oft gar keine Radwege. Viele Eltern haben Angst um ihre Kinder und fahren sie lieber mit dem Auto.

Kidical Mass Quelle: Varvara Smirnova

85 Prozent der Befragten in den Großstädten und 74 Prozent insgesamt würden Kinder nur mit schlechtem Gefühl allein Fahrradfahren lassen. Dahingegen wünschen sich 92 Prozent der Kinder und Jugendlichen eine bessere Erreichbarkeit für Orte zum Draußenspielen, unter anderem durch sichere Radwege.“ Am sichersten fühlten sich (selbst) Erwachsene, wenn Rad- und Autoverkehr baulich voneinander getrennt sind. Die „Kidical Mass“ wolle die Menschen für eine nachhaltige Mobilität begeistern: „Fahrradfahren muss sicher und bequem werden, damit alle Generationen aufsatteln.“

Von Rainer Schüler