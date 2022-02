Potsdam

Ihr Steißbein tut höllisch weh, der linke Knöchel pocht, ihre Hände sind aufgeschürft. Gerade radelte Angela Schickhoff noch auf dem schmalen Streifen der Geschwister-Scholl-Straße zwischen Straßenbahngleisen und parkenden Autos. Sie ist unterwegs zum Kindergarten Baumschule, um ihre Tochter abzuholen, als plötzlich neben ihr eine Autotür aufschwingt und sie vom Rad und auf die Schienen schubst.

Seit dem Dooring-Unfall fährt sie nicht mehr Fahrrad

Zwei Gedanken kommen ihr in den Kopf, als sie auf dem grobkörnigen Asphalt zwischen den Schienen liegt: Hoffentlich ist meinem Kind nichts passiert, hoffentlich kommt jetzt keine Straßenbahn. Angela Schickhoff ist damals 35 Jahre alt und im vierten Monat schwanger.

Heute ist sie 51 Jahre alt, ihre Haare sind fast vollständig grau und sie kann unaufgeregt von diesem Vorfall erzählen, einem sogenannten Dooring-Unfall. Sie hat sich auf eine Suchanfrage in einem sozialen Netzwerk gemeldet und ist für die Langversion ihrer Geschichte von ihrem Zuhause in Potsdam West zu Fuß in die Innenstadt gekommen. Seit ihr Fahrradrahmen vor ein paar Jahren gebrochen ist, lebt sie ohne Rad.

„Als ich auf den Schienen lag, ist mir klar geworden, dass das Leben von einem Moment auf den anderen vorbei sein kann“, erzählt sie. Doch es kommt keine Bahn, auch kein Auto.

Angela Schickhoff am Ort des Unfalls in der Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Katharina Müller-Güldemeister

Angela Schickhoff rappelt sich auf. Die Frau, die sie übersehen hat, entschuldigt sich aufgelöst. Es ist eine Mutter aus dem Kindergarten ihrer Tochter. Einen Satz von ihr hat Angela Schickhoff auch 16 Jahre nach dem Unfall noch im Ohr: „Ich erinnere meinen Sohn immer wieder, dass er gucken soll, und jetzt passiert mir das selber!“, habe sie gesagt. Vielleicht hat er sich so eingebrannt, weil Schickhoff weiß, dass es auch ihr hätte passieren können. „Andere zu verletzen wäre ein Trauma für mich“, sagt sie.

Drei Menschen sterben jährlich durch Dooring-Unfälle in Deutschland

Bei 20 Stundenkilometer haben Radfahrer einen Bremsweg von etwa elf Metern. Wer vor einer geöffneten Tür nicht rechtzeitig bremsen kann, fliegt leicht darüber und landet mit dem Kopf auf dem Asphalt. Davon muss man nicht sterben. Tatsächlich gehen Dooring-Unfälle erstaunlich selten tödlich aus, aber es passiert. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sterben durchschnittlich drei Menschen pro Jahr in Deutschland auf diese Weise.

In Potsdam verloren zuletzt 2010 zwei Menschen ihr Leben an einer Autotür. Eine 33 Jahre alte Radfahrerin fuhr in der Großbeerenstraße gegen die Tür eines Zweite-Reihe-Parkers, der sie kurz zuvor noch überholt hatte. Sie stürzte und wurde von einem Auto überrollt. Nur wenige Tage darauf stürzte ein 49 Jahre alter Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße wegen einer Autotür und starb später im Krankenhaus.

Gerichte sehen die Verantwortung beim Autofahrer, aber das macht ja auch niemanden lebendig. Einem Mädchen fehlt seitdem jedenfalls die Mutter. Und auch ein Mensch, der einen schweren Schädelbruch erlitten hat, ist nicht mehr derselbe.

An Familie Schickhoff geht so ein Schicksal vorüber. „Ich habe mich nach dem Unfall nur ziemlich verdattert gefühlt“, erzählt Angela Schickhoff heute, mittlerweile ist sie vierfache Mutter. Auf einen Krankenwagen will sie damals nicht warten und humpelt stattdessen zum Kindergarten. Ihre Gedanken kreisen um ihr ungeborenes Kind.

Ein Arzt versucht sie später zu beruhigen: Föten seien im Fruchtwasser so gut geschützt, dass sie einen Sturz gut überstehen. Schickhoffs Angst wird trotzdem erst weniger, als sie merkt, dass sich ihr Kind anscheinend wie erhofft entwickelt. Nur mit der Prellung am Steißbein hat sie noch Monate zu tun. „Ich konnte weder stehen noch sitzen, ohne Schmerzen zu haben.“

Wie viele Dooring-Unfälle jedes Jahr passieren, ist schwer zu sagen, da bei Weitem nicht jeder Fall von der Polizei aufgenommen wird. Auch der von Angela Schickhoff taucht in keiner Statistik auf. In den Pressemitteilungen der Jahre 2017 bis 2021 finden sich für Potsdam neun Einträge. Fast jedes Mal ist der Radfahrer oder die Radfahrerin verletzt und muss ins Krankenhaus.

Rund sieben Prozent der Pkw-Fahrrad-Unfälle werden durch eine Autotür verursacht, sagt eine Studie der Unfallforschung, und etwa jeder Fünfte davon führt zu einer schweren Verletzung, meist am Kopf oder an den Beinen. Abbiegeunfälle passieren zwar häufiger, allerdings können Radfahrer ihr Risiko diesbezüglich fast auf null setzen, indem sie Blickkontakt suchen und Fahrerfehler einkalkulieren. Dooring-Unfälle sind deutlich schwieriger abzuwenden. Wie aber können sie vermieden werden?

Als Autofahrer sollte man sich den „Holländischen Griff“ angewöhnen

In Fahrschulen gehört der „Holländische Griff“ seit etwa fünfzehn Jahren zum Standard, sagt Fahrschul-Inhaber Werner Liefeld. „Statt mit der linken Hand greift der Fahrer mit der rechten Hand zum Türhebel, denn dabei macht er den Blick über die Schulter fast schon automatisch“, erklärt er. „Das kriegen unsere Schüler ab der ersten Stunde eingebläut.“ Das richtige Aussteigen sei in der Fahrprüfung die letzte Hürde. Wer die Tür öffnet, ohne zu gucken, den lässt die Dekra durchfallen.

Von der technischen Seite gibt es mittlerweile Assistenzsysteme, die vor einem herannahenden Radfahrer warnen und die Tür blockieren können. Genauso wie Spurwechsel-, Abbiege- oder Einparkassistenten funktionieren sie über Sensoren. Allerdings sind Ausstiegsassistenzen noch nicht verbreitet. Radfahrer sollten sich also nicht darauf verlassen, dass das Auto notfalls selbst einschreitet.

Doch was können Radler tun, die nicht darauf vertrauen möchten, dass Autofahrer beim Aussteigen an sie denken? Phillip Otto, Sprecher des ADFC Potsdam sieht die Lösung vor allem in einer guten Infrastruktur. Es brauche mehr geschützte Fahrradwege und Radschnellfahrwege. „Oft fehlen Markierungen zu Parkbuchten oder sie haben nicht den nötigen Abstand zu den Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen“, sagt er. Hier rät er, unbedingt „defensiv und präsent“ zu fahren.

Wo der Abstand zu parkenden Autos zu gering ist, also weniger als ein Meter vom Lenker gemessen, verlasse er den gestrichelten Bereich des Schutzstreifens und fahre auf der Fahrbahn. „Und das darf man auch“, sagt er. Besonders vorsichtig sollten Radfahrer an Zweite-Reihe-Parkern und Lieferwagen vorbei fahren, und auf Straßen, wo Auto, Tram und Fahrrad um die schmale Fahrbahn konkurrieren, wie auf der Geschwister-Scholl-Straße. Dort könne man den Abstand zu parkenden Autos oft nur halten, wenn man zwischen den Schienen fährt.

Zwischen den Schienen fahren, das ist Angela Schickhoff allerdings auch nach ihrem Unfall nicht geheuer. „Ich kenne Horrorgeschichten von Leuten, die in der Schiene stecken geblieben sind“, erzählt sie. Als sie noch ein Rad hatte, sei sie weiterhin rechts der Schienen gefahren, habe aber noch aufmerksamer Ausschau gehalten und gehofft, dass ihr so ein Unfall nicht noch einmal passiert. Phillip Otto sagt: „So eine Straße dann lieber meiden.“

Von Katharina Müller-Güldemeister