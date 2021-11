Innenstadt

Fahrraddiebe trieben am Sonntag am Marktcenter in der Breiten Straße ihr Unwesen. Am frühen Abend meldeten Zeugen, dass sie zwei Personen beobachtet hätten, welche offenbar ein Fahrrad am Markt-Center stehlen wollten. Beide Personen hantierten an abgestellten Fahrrädern, dann war laut Zeugen ein Knacken zu hören. Anschließend entfernten sich beide Unbekannten in Richtung Luisenplatz, einer zu Fuß, der andere auf einem Fahrrad.

Zweite Bestohlene meldet sich

Bei dem gestohlenen Fahrrad sollte es sich um ein dunkles Mountainbike handeln. Als die Polizei eintraf, meldete sich eine weitere Bestohlene, deren zuvor angeschlossenes Fahrrad fehlte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrräder gestohlen wurden. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den beiden Verdächtigen blieb ergebnislos.

Einer der mutmaßlichen Diebe ist laut Beschreibung Anfang bis Mitte 20, blond, mittelgroß, schlank und schwarz bekleidet mit Hoody und Rucksack. Der andere, der zu Fuß verschwand, ist etwa gleich alt und gleich groß. Er trug einen beigen Hoody.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 zu melden.

Von MAZonline