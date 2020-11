Waldstadt

In der Brunnenallee der Waldstadt 1 ist am nächtlichen Samstagmorgen ein Fahrraddiebstahl vereitelt worden. Gegen 1.30 Uhr waren Anwohnern zwei mit Mund-Nasen-Masken getarnte Männer aufgefallen, die immer wieder durch das Wohngebiet schlichen. Schließlich sah jemand, wie sie mit einem Bolzenschneider an den draußen abgestellten Fahrrädern hantierten. Die Polizei entdeckte ein beschädigtes Schloss an einem der Fahrräder und stieß in der Nähe auf einen 33-jährigen Mann, der bereits polizeilich wegen Fahrraddiebstählen bekannt ist. Ob er tatsächlich auch an dieser Tat beteiligt war, muss nun das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls von Fahrrädern ergeben.

Von maz-online/ rai