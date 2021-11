Potsdam

Aktuell hat die Polizei offenbar viel mit Fahrraddiebe zu tun. Am Montag gegen 21.30 Uhr wollten zwei Männer ein angeschlossenes Rad in der Bornstedter Kiepenheuerallee stehlen. Als ein Zeuge sie entdeckte, flüchteten die beiden unbekannten Täter. Am Tatort blieben das Fahrrad mit beschädigten Fahrradschloss und ein Bolzenschneider zurück, den die Polizei sicherstellte.

Die beiden Fahrraddiebe können nur oberflächlich beschrieben werden: Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Zudem sollen sie dunkle Kleidung getragen haben. Sie konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Die Kripo ermittelt.

Kinderfahrrad wiedergefunden

Erfolgreich lief die Suche nach einem gestohlenen Kinderfahrrad. Zeugen entdeckten das nicht angeschlossene Rad am Montagmorgen auf einem Discounter-Parkplatz in der Potsdamer Straße in Bornim. Die Polizei stellte fest, dass es nach einem Diebstahl in Fahndung stand. Es wurde sichergestellt, um an die Besitzer übergeben zu werden.

Von MAZonline