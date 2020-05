Fahrradfahren in Potsdam: Darüber berät der Mobilitätsausschuss am Donnerstag

Potsdam

Fahrradfahren in Potsdam wird am Donnerstagabend im Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss eines der großen Themen sein. Diese vier Themen werden von den Ausschussmitgliedern diskutiert.

Fahrradstraße in der der Stahnsdorfer Straße ?

Umfangreiche Diskussionen könnte es am Donnerstag zur Frage geben, wem die Stahnsdorfer Straße gehört. Der Antrag der Linken will zwischen Paul-Neumann-Straße und August-Bebel-Straße das Radfahren sicherer machen und eine Fahrradstraße einrichten. Dort hätten, wie schon an vier Fahrradstraßen in Potsdam, Radfahrer Vorrang. Die Straße befahren aktuell Autos, Busse und Fahrräder. Schon in Nachbarschaftsgesprächen des Freundeskreises Lindenpark bestand im Februar dazu keine Einigkeit.

Radverkehrskonzept für 2020/2021

Die Stadtverwaltung stellt am Donnerstag auch den aktuellen Stand des Radverkehrskonzeptes für die Jahre 2020/2021 vor. Dabei geht es um den Fortschritt der Umsetzung der sogenannten Priorität-I-Maßnahmen. Dazu zählt, die in der Planung befindliche Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Werder und Potsdam für geschätzt sechs Millionen Euro. Auch kleinere Projekte, wie die Markierung von Radwegen, werden in der Übersicht aufgeführt sein. Ebenso der Bau eines Radwegs an der Marquardter Chaussee zwischen Fahrland und der Bundesstraße 273 und Bau eines Radwegs an der Bundesstraße 2 zwischen Groß Glienicke und der Landesgrenze werden Thema im Mobilitätsausschuss.

Sonderstellplätze für Lastenräder

In Potsdam sind Lastenräder spätestens seit dem Start des Berliner Lastenradverleihs „Flotte-Berlin“ Teil des Stadtbildes. Die Stadtverwaltung will für diese etwas sperrigen Fahrräder Sonderstellplätze in der Stadt ausweisen. Erste Sonderabstellflächen sollen in der Friedrich-Ebert-Straße am Fahrbahnrand sowie am Bahnhof Griebnitzsee eingerichtet werden, um diese in der Praxis zu erproben. Bei der Planung wird auf Erfahrungen anderer Städte zurückgegriffen. Den aktuellen Stand stellt die Stadt am Donnerstag vor.

Regeln für E-Scooter in Potsdam

Radler teilen sich auch mit E-Scooter-Fahrern den Radweg. Die CDU beantragte dir Prüfung, welche Regeln für die Nutzung der E-Roller seitens der Stadt eingeführt werden können. Damit soll es zu weniger Unfällen und weniger Behinderungen durch schlecht abgestellte Roller kommen. Ein Regelwerk ist seitens der Stadt allerdings nicht zu rechnen, weil die E-Scooter von privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Von Jan Russezki