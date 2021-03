Bornim

Mit den ersten warmen Frühlingstagen tauschen viele Potsdamerinnen und Potsdamer ihren Autositz gegen den Fahrradsattel ein. Im vergangenen Jahr feierte das Fahrrad dank Corona ein fulminantes Comeback – viele Händler in der Stadt waren ausverkauft. Zum Start der diesjährigen Fahrradsaison verrät Händler Christoph „Fahrradgott“ Niemann aus Bornim, worauf man beim Kauf achten sollte und wie man eine gesunde Beziehung zu seinem Rad aufbaut.

Herr Niemann, wie kommt man darauf, sich selbst als „Fahrradgott“ zu bezeichnen?

Christoph Niemann: Den Namen habe ich mir nicht selbst gegeben. Vor etwa zehn Jahren hatte ich eine Kundin, die so glücklich mit ihrem neuen Fahrrad war, dass sie gesagt hat: „Christoph, du bist mein Fahrradgott.“ Mein Geschäft ist kein normaler Fahrradladen und ich finde, der Name passt gut zu dem, was ich hier mache. Manche halten das für arrogant, aber in erster Linie hat der Name einen hohen Wiedererkennungswert.

Zur Person Christoph Niemann, 36, betreibt seit zwölf Jahren den Fahrradladen „Fahrradgott“ in der Potsdamer Straße in Bornim. Niemanns sportliche Laufbahn begann im Alter von zehn Jahren als Triathlet. Ab 1999 konzentrierte er sich ausschließlich auf den Radsport. Er war der erste Radsportler an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportschule in Potsdam. Bis heute ist er dankbar für die persönliche Unterstützung durch den damaligen Leiter Rüdiger Ziemer. Niemann fuhr im Team des Berliner Traditionsvereins BRC Zugvogel 1901. Seine Mentorin war die achtfache Radrennweltmeisterin und Olympiasiegerin Hanka Kupfernagel. 2001 wurde Niemann Deutscher Jugend-Vize-Meister im Querfeldeinrennen sowie 1999 und 2000 Berliner Jugendmeister. Zudem war er Mitglied der deutschen Querfeldein-Nationalmannschaft.

Was unterscheidet den „Fahrradgott“ von anderen Fahrradläden in der Stadt?

Ein Fahrrad ist für mich mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Es braucht eine Seele und die kriegt es von Leuten, die mit Leidenschaft daran arbeiten. Ich habe einen hohen Anspruch an meine Arbeit und gebe mich nicht mit 90 Prozent zufrieden. Als Radsportler habe ich feststellen müssen, dass das leider nicht überall die Regel ist.

Wie meinen Sie das?

Service steht oft nicht mehr an erster Stelle. Ein Beispiel: Die meisten Händler, auch ich, verkaufen industriell vormontierte Räder. Da stecken oft Montagefehler drin, die zu vorzeitigem Verschleiß und irgendwann zu Pannen führen – egal ob das Rad 300 oder 3000 Euro kostet. Wenn ich ein neues Rad bekomme, nehme ich es zunächst komplett auseinander und baue es fehlerfrei wieder zusammen, bevor ich es verkaufe. Wer bei mir ein Rad kauft, kann sicher sein, dass es lange pannenfrei läuft.

Worauf sollte ich beim Kauf eines neuen Fahrrads achten?

Worauf man schon mal nicht achten sollte, sind Optik und Marke. Bloß, weil ein bestimmter Name auf einem Rad steht, ist es nicht zwingend gut. Alles weitere hängt stark davon ab, wofür ich mein Fahrrad brauche, ob für lange Strecken oder für den Alltag in der Stadt. Wichtig ist in jedem Fall, dass es Reifen mit extra starkem Pannenschutz und einem richtigen Felgenband hat, das den Schlauch schützt. Alles andere ist für mich Schlauchmissbrauch.

Schlauchmissbrauch?

Die Hersteller verdienen viel Geld mit Fahrradschläuchen. Reifen mit hohem Pannenschutz gibt es schon lange, werden aber nicht serienmäßig verbaut, weil es von der Industrie nicht gewollt ist. Für mich ist das aus ökologischer und ökonomischer Sicht falsch.

Die Temperaturen werden milder, viele Potsdamer holen ihre Räder aus dem Keller oder aus dem Schuppen. Wie mache ich mein Fahrrad fit für den Frühling?

Jedes Fahrrad freut sich nach einem langen Winterschlaf über eine gründliche Reinigung. Ein Eimer warmes Wasser, zwei, drei Tropfen Spülmittel und los geht’s. Danach an allen Bewegungspunkten nachölen, insbesondere die Kette. Auch Reifen aufpumpen gehört dazu. Der nötige Luftdruck steht seitlich auf dem Mantel. Ein Bereich, der immer wieder vergessen wird sind die Lenkergriffe oder das Lenkerband. Dort sammeln sich mehr Keime als auf einem Toilettensitz, denn der wird in der Regel häufiger gereinigt. Das sind einfache Pflegeschritte, die jeder machen kann. Leider stelle ich immer häufiger fest, dass viele Leute sich nicht um ihre Räder kümmern wollen oder können.

Woran liegt das?

Das Leben vieler Menschen ist heute so voll mit Dingen, das die einfachen, praktischen Sachen, wie Fahrrad putzen keinen Platz mehr haben. Das ist schade, weil es eine sehr schöne und befriedigende Tätigkeit ist und man dabei eine Beziehung zu seinem Rad aufbaut.

Der große Fahrrad-Trend des vergangenen Jahres waren E-Bikes. Ist das noch Fahrradfahren?

Ich bin ein großer Fan von E-Bikes. Ich habe selbst viele Kunden, die damit lange Strecken zur Arbeit fahren und so ihr Auto ersetzt haben. Vielen E-Bike-Fahrern mangelt es jedoch an den Grundlagen. Sie lassen sich eher fahren, als dass sie sich beim Fahren unterstützen lassen. Hinzu kommt, dass viele E-Bike-Anbieter meiner Meinung nach ein Problem mit dem Datenschutz haben.

Inwiefern?

Die großen Anbieter liefern ihre Räder mit eigenen Apps aus, die alle Daten, wann, wo und wie lange jemand fährt, erfassen und speichern. So können Bewegungsprofile erstellt werden und später zu Marketingzwecken genutzt werden. Das ist nicht verboten, doch den meisten Kunden ist das gar nicht bewusst.

Was könnte Potsdam tun, um die Infrastruktur für Radfahrer zu verbessern?

Ich finde Potsdam und sein Umland bieten beste Bedingungen für Radsportler und Freizeitradler. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, auf den Straßen herrscht eine Art Krieg zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Jeder meint, auf seinem Recht beharren zu müssen. Ich würde mir wünschen, dass alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen.

