Fahrradkette um den Landtag: VCD fordert am internationalen Kindertag sichere Radwege

Fahrradfahrer haben eine Kette um den Landtag in Potsdam gebildet. Damit fordert die Volksinitiative Verkehrswende Brandenburg mit dem VCD Brandenburg und dem Aktionsbündnis „ Potsdam Autofrei“ sichere Fahrradwege und Plätze in Verkehr. Die Fahrradkette um den Landtag ist „symbolisch eine Protected-Bike-Lane“, sagt die Geschäftsführerin des VCD Brandenburg Anja Hänel. „Das ist ein geschützter Fahrradweg der vom Autoverkehr abgetrennt ist.“

Genau das ist es, was sich der VCD wünscht: Mehr sicheren Platz für Radfahrer im Verkehr – am internationalen Kindertag liegt der Fokus dabei auf den Kindern. „Wir wollen sicherstellen, dass die Bedürfnisse von Kindern im Verkehr wahrgenomen werden. Deswegen sind wir heute hier“, sagt Hänel. Ihr ist es nicht nur wichtig mit der Verkehrswende den Klimawandel zu stoppen, sondern auch auf die Gesundheit und Bewegung der Kinder zu achten. „Kinder brauchen rund 180 Minuten Bewegung am Tag. Das ist nur mit sicheren Radwegen möglich“, sagt sie.

Zumindest auf der Demo wird das kurzzeitig durch die Demo zwischen Demonstranten und Landtag umgesetzt. Auf der „Protected-Bike-Lane“ fahren Kinder und Erwachsene auf einem symbolisch sicheren, abgetrennten Weg.

Sie sieht das Potsdamer Radkonzept positiv. „Es ist aber nicht ausfinanziert“, sagt sie. Deswegen soll die Volksinitiative zur Verkehrswende für Aufmerksamkeit und Druck zum Thema sorgen. Aktuell sei das aber schwierig. „Es ist in der Coronazeit schwer auf Leute zuzugehen. Die Feste, wo wir sonst wären, fallen aus“, beklagt sie. Das große Problem: „Online kann man nicht unterschreiben. Bei der Volksinitiative zählen nur die Unterschriften auf Papier. Aber diese ist dann auch verbindlicher, als eine Online-Petition“, erklärt Hänel.

Jan Russezki